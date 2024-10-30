Подполье выяснило, по какой схеме предатель Сальдо продает украденное зерно, - Центр нацсопротивления

Подполье смогло установить, кто помогает так называемому "губернатору Херсонской области" Владимиру Сальдо продавать краденое зерно.

"На России действует феодальная система, когда каждый наместник оккупированного региона получает разрешение грабить подконтрольный регион в обмен на лояльность. На ВОТ Херсонщины одним из главных способов заработка семьи Сальдо является зерно", - рассказывают в Центре.

По их информации, схема выглядит так: все фермеры в обязательном порядке должны сдавать зерно "государственному оператору" по ценам в разы ниже рыночных. Взамен фермерам платят субсидию из бюджета, что делает их более зависимыми от оккупантов.

В то же время фейковый оператор зерна в дальнейшем продает зерно примыкающим к Владимиру Сальдо структурам, которые в дальнейшем перепродают его по рыночным ценам. Разница идет в идет в карман предателю и его приспешникам.

"Одним из таких приспешников является "фермер" Павел Козюба, который наивно думает, что избежит наказания за преступления против украинского народа. Однако подполью известно каждое движение предателей и других врагов и пути передвижения", - отмечают в ЦНС.

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Кроме того, его подозревают и заочно будут судить за похищение трех тысяч тонн украинского зерна.

