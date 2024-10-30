РУС
Подполье выяснило, по какой схеме предатель Сальдо продает украденное зерно, - Центр нацсопротивления

Володимир Сальдо

Подполье смогло установить, кто помогает так называемому "губернатору Херсонской области" Владимиру Сальдо продавать краденое зерно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На России действует феодальная система, когда каждый наместник оккупированного региона получает разрешение грабить подконтрольный регион в обмен на лояльность. На ВОТ Херсонщины одним из главных способов заработка семьи Сальдо является зерно", - рассказывают в Центре.

По их информации, схема выглядит так: все фермеры в обязательном порядке должны сдавать зерно "государственному оператору" по ценам в разы ниже рыночных. Взамен фермерам платят субсидию из бюджета, что делает их более зависимыми от оккупантов.

В то же время фейковый оператор зерна в дальнейшем продает зерно примыкающим к Владимиру Сальдо структурам, которые в дальнейшем перепродают его по рыночным ценам. Разница идет в идет в карман предателю и его приспешникам.

Также читайте: Оккупанты планируют вывезти более 300 тонн подсолнечника с ВОТ Луганщины, - Центр нацсопротивления

"Одним из таких приспешников является "фермер" Павел Козюба, который наивно думает, что избежит наказания за преступления против украинского народа. Однако подполью известно каждое движение предателей и других врагов и пути передвижения", - отмечают в ЦНС.

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Кроме того, его подозревают и заочно будут судить за похищение трех тысяч тонн украинского зерна.

Читайте также: Похитил почти 3 тыс. тонн ячменя: Предателю Сальдо сообщено о новом подозрении

зерно (1080) Сальдо Владимир (73) Центр национального сопротивления (605)
Топ комментарии
+14
Це все змінює. Сальді напевно стане соромно і він покається.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:29 Ответить
+10
5-6 дефективних менеджерів уважно прослухали та ретельно занотували схеми.
Гетманцев навіть стребував у своєї секретУрки відео-запис для поглибленого вивчення.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:39 Ответить
+6
За соСальдо плаче саморобний вибуховий пристрій.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все змінює. Сальді напевно стане соромно і він покається.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:29 Ответить
Краще б самоповісився.
показать весь комментарий
30.10.2024 04:20 Ответить
Тре зеков цапорылии подкупить, в момент порешат(задачку), а в догонку. три пера - в туза (на додачу), павлином сделают еще и удовольствие получат в ранку(пока тепленькая).
показать весь комментарий
30.10.2024 08:12 Ответить
За соСальдо плаче саморобний вибуховий пристрій.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:30 Ответить
Іржавий цвях йому в печінку!
показать весь комментарий
30.10.2024 07:16 Ответить
5-6 дефективних менеджерів уважно прослухали та ретельно занотували схеми.
Гетманцев навіть стребував у своєї секретУрки відео-запис для поглибленого вивчення.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:39 Ответить
У нас схема простiша - скумбрiя по 8 гривень.
показать весь комментарий
30.10.2024 02:52 Ответить
Який там простiшча з яйцями по 17
показать весь комментарий
30.10.2024 08:07 Ответить
пацани вузько зелених берегти, ну перших двох по возможності,,,
будуть рожі корчити і гавкати? - тут без варіантів....
показать весь комментарий
30.10.2024 03:11 Ответить
Фермера можна й прибити, але сальда нізя - не чіпати бо то дорогий друг наших феодалів з опзжи!
показать весь комментарий
30.10.2024 03:31 Ответить
дрончікі, як десь зі мною поряд коцап? - їбаште обох без сумнівів....
показать весь комментарий
30.10.2024 03:36 Ответить
Давно вже пора ліквідувати цього "державного оператора".
показать весь комментарий
30.10.2024 04:15 Ответить
Тих, хто робив подібне із колаборантами і рашистами, Зеленський або кидав за грати, як Червінського, або звільнив із спецслужб.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:58 Ответить
Зовідоваєтє?
показать весь комментарий
30.10.2024 04:52 Ответить
У нас схема краще,купити за безцінь,перепродати та вивести гроші на офшор.
показать весь комментарий
30.10.2024 05:26 Ответить
Сальдо заявів: "У мєня гнусная морда, паетаму я ворую зєрно!"
показать весь комментарий
30.10.2024 05:29 Ответить
П'ять балів!
показать весь комментарий
30.10.2024 08:25 Ответить
В нас діє така ж схема.нічого дивного.
показать весь комментарий
30.10.2024 06:32 Ответить
У нас всі тюрми заочниками переповнені .
показать весь комментарий
30.10.2024 08:14 Ответить
Це ще від Кучми пішло - вкрав лантух картоплі 5 років турми, намутив 10 млн.$ - герой України.
показать весь комментарий
30.10.2024 08:29 Ответить
і шо?
якась дико унікальна схема?
мені насрати на сальдо! мені цікаво, хто ці фермери і чому вони досі живі?
може вони теж інваліди пенсіонери і отримують доплати від україни?
агов, центр нацспротиву?
показать весь комментарий
30.10.2024 08:29 Ответить
 
 