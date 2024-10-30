Підпілля з’ясувало, за якою схемою зрадник Сальдо продає вкрадене зерно, - Центр нацспротив

Підпілля змогло встановити хто допомагає так званому " губернатору Херсонської області" Володимиру Сальдо продавати крадене зерно.

"На Росії діє феодальна система, коли кожен намісник окупованого регіону отримує дозвіл грабувати підконтрольний регіон в обмін на лояльність. На ТОТ Херсонщини одним з головних способів заробітку родини Сальдо є зерно", - розповідають в Центрі.

За їх інформацією, схема виглядає так: всі фермери в обов’язковому порядку мають здавати зерно до "державного оператора" за цінами в рази нижчими ринкових. Натомість фермерам платять субсидію з бюджету, що робить їх більш залежними від окупантів.

Водночас фейковий оператор зерна надалі продає зерно дотичним до Володимира Сальдо структурам, які надалі перепродають його за ринковими цінами. Різниця йде в йде в кишеню зраднику та його посіпакам.

"Одним з таких посіпак є "фермер" Павло Козюба, який наївно думає, що уникне покарання за злочини проти українського народу. Проте підпіллю відомо кожен рух зрадників та інших ворогів й шляхи пересування", - наголошують в ЦНС.

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Крім того, його підозрюють і заочно судитимуть за викрадення трьох тисяч тонн українського зерна.

