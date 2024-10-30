УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини
5 534 21

Підпілля з’ясувало, за якою схемою зрадник Сальдо продає вкрадене зерно, - Центр нацспротив

Володимир Сальдо

Підпілля змогло встановити хто допомагає так званому " губернатору Херсонської області" Володимиру Сальдо продавати крадене зерно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"На Росії діє феодальна система, коли кожен намісник окупованого регіону отримує дозвіл грабувати підконтрольний регіон в обмін на лояльність. На ТОТ Херсонщини одним з головних способів заробітку родини Сальдо є зерно", - розповідають в Центрі.

За їх інформацією, схема виглядає так: всі фермери в обов’язковому порядку мають здавати зерно до "державного оператора" за цінами в рази нижчими ринкових. Натомість фермерам платять субсидію з бюджету, що робить їх більш залежними від окупантів.

Водночас фейковий оператор зерна надалі продає зерно дотичним до Володимира Сальдо структурам, які надалі перепродають його за ринковими цінами. Різниця йде в йде в кишеню зраднику та його посіпакам.

Читайте: Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині, - ЦНС

"Одним з таких посіпак є "фермер" Павло Козюба, який наївно думає, що уникне покарання за злочини проти українського народу. Проте підпіллю відомо кожен рух зрадників та інших ворогів й шляхи пересування", - наголошують в ЦНС.

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Крім того, його підозрюють і заочно судитимуть за викрадення трьох тисяч тонн українського зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на ТОТ погрожують залишити інсулінозалежних без медикаментів, якщо ті не приймуть громадянство РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

зерно (3192) Сальдо Володимир (85) Центр національного спротиву (856)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Це все змінює. Сальді напевно стане соромно і він покається.
показати весь коментар
30.10.2024 02:29 Відповісти
+10
5-6 дефективних менеджерів уважно прослухали та ретельно занотували схеми.
Гетманцев навіть стребував у своєї секретУрки відео-запис для поглибленого вивчення.
показати весь коментар
30.10.2024 02:39 Відповісти
+6
За соСальдо плаче саморобний вибуховий пристрій.
показати весь коментар
30.10.2024 02:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все змінює. Сальді напевно стане соромно і він покається.
показати весь коментар
30.10.2024 02:29 Відповісти
Краще б самоповісився.
показати весь коментар
30.10.2024 04:20 Відповісти
Тре зеков цапорылии подкупить, в момент порешат(задачку), а в догонку. три пера - в туза (на додачу), павлином сделают еще и удовольствие получат в ранку(пока тепленькая).
показати весь коментар
30.10.2024 08:12 Відповісти
За соСальдо плаче саморобний вибуховий пристрій.
показати весь коментар
30.10.2024 02:30 Відповісти
Іржавий цвях йому в печінку!
показати весь коментар
30.10.2024 07:16 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів уважно прослухали та ретельно занотували схеми.
Гетманцев навіть стребував у своєї секретУрки відео-запис для поглибленого вивчення.
показати весь коментар
30.10.2024 02:39 Відповісти
У нас схема простiша - скумбрiя по 8 гривень.
показати весь коментар
30.10.2024 02:52 Відповісти
Який там простiшча з яйцями по 17
показати весь коментар
30.10.2024 08:07 Відповісти
пацани вузько зелених берегти, ну перших двох по возможності,,,
будуть рожі корчити і гавкати? - тут без варіантів....
показати весь коментар
30.10.2024 03:11 Відповісти
Фермера можна й прибити, але сальда нізя - не чіпати бо то дорогий друг наших феодалів з опзжи!
показати весь коментар
30.10.2024 03:31 Відповісти
дрончікі, як десь зі мною поряд коцап? - їбаште обох без сумнівів....
показати весь коментар
30.10.2024 03:36 Відповісти
Давно вже пора ліквідувати цього "державного оператора".
показати весь коментар
30.10.2024 04:15 Відповісти
Тих, хто робив подібне із колаборантами і рашистами, Зеленський або кидав за грати, як Червінського, або звільнив із спецслужб.
показати весь коментар
30.10.2024 08:58 Відповісти
Зовідоваєтє?
показати весь коментар
30.10.2024 04:52 Відповісти
У нас схема краще,купити за безцінь,перепродати та вивести гроші на офшор.
показати весь коментар
30.10.2024 05:26 Відповісти
Сальдо заявив: "У мєня гнусная морда, паетаму я ворую зєрно!"
показати весь коментар
30.10.2024 05:29 Відповісти
П'ять балів!
показати весь коментар
30.10.2024 08:25 Відповісти
В нас діє така ж схема.нічого дивного.
показати весь коментар
30.10.2024 06:32 Відповісти
У нас всі тюрми заочниками переповнені .
показати весь коментар
30.10.2024 08:14 Відповісти
Це ще від Кучми пішло - вкрав лантух картоплі 5 років турми, намутив 10 млн.$ - герой України.
показати весь коментар
30.10.2024 08:29 Відповісти
і шо?
якась дико унікальна схема?
мені насрати на сальдо! мені цікаво, хто ці фермери і чому вони досі живі?
може вони теж інваліди пенсіонери і отримують доплати від україни?
агов, центр нацспротиву?
показати весь коментар
30.10.2024 08:29 Відповісти
 
 