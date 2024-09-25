Зрадника Сальдо судитимуть на Херсонщині за викрадення 3 тисяч тонн українського зерна

Так званого "губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо судитимуть на Херсонщині за викрадення трьох тисяч тонн українського зерна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що обвинувачений у 2022 став так званим "губернатором" Херсонщини. Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

"Восени 2022 він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання", - розповідають правоохоронці.

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Зазначається, що реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території рф врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі.

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