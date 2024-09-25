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Зрадника Сальдо судитимуть на Херсонщині за викрадення 3 тисяч тонн українського зерна

Сальдо судитимуть на Хероснщині

Так званого "губернатора Херсонської області" Володимира Сальдо судитимуть на Херсонщині за викрадення трьох тисяч тонн українського зерна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що обвинувачений у 2022 став так званим "губернатором" Херсонщини. Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

"Восени 2022 він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання", - розповідають правоохоронці.

Читайте: Фонд держмайна продав підприємство в Житомирські області, що належало зраднику Сальдо

Зазначається, що реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва РФ щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона.

Як наслідок, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території рф врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З другої спроби: Конфісковані квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова продали

Автор: 

зерно (3121) викрадення (821) Сальдо Володимир (81) суд (11698) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+10
Заочно можете його навіть розстріляти. Йому від цього не холодно, не спекотно поки він на Роісє.

А от тих, кого реально в Україні треба судити, чомусь безперешкодно випускають з країни.
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25.09.2024 19:01
+6
Як би сальдо був в Україні то самий зепотужний у всесвіті "пещернийСуд" в кращому випадку випустив би його за символічну 1 грн з вироком "домашнійпідарешт", а в найгіршому вазагілі б призначили його десь "послом" у якійсь Швейцарії бо "колеги" порекомундвали його як "крутого фахівця"!
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25.09.2024 19:07
+3
Як тільки припинем скиглити і будем вимагати відновлення Конституції, та скасування "неначасу", то з новою владою все стане на свої місця. А покищо гойда скиглити. Уууу....
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25.09.2024 19:25
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Заочно можете його навіть розстріляти. Йому від цього не холодно, не спекотно поки він на Роісє.

А от тих, кого реально в Україні треба судити, чомусь безперешкодно випускають з країни.
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25.09.2024 19:01 Відповісти
...тим більше, що здоров'я в нього неважне, шанси скопититись в найближчі роки в нього досить високі
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25.09.2024 19:35 Відповісти
А що Сальду вже зловили,що будуть судити?
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25.09.2024 19:01 Відповісти
Четыре ордена "За заслуги"( 3 от Украины, 1 за успешную коллаборацию ).
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25.09.2024 19:02 Відповісти
Білібірда якась . Ще не зловили а вже хваляться що будуть судити , а може ще до суда десь посеред Дніпра сальдо ласти склеїть .
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25.09.2024 19:02 Відповісти
Як би сальдо був в Україні то самий зепотужний у всесвіті "пещернийСуд" в кращому випадку випустив би його за символічну 1 грн з вироком "домашнійпідарешт", а в найгіршому вазагілі б призначили його десь "послом" у якійсь Швейцарії бо "колеги" порекомундвали його як "крутого фахівця"!
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25.09.2024 19:07 Відповісти
Як тільки припинем скиглити і будем вимагати відновлення Конституції, та скасування "неначасу", то з новою владою все стане на свої місця. А покищо гойда скиглити. Уууу....
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25.09.2024 19:25 Відповісти
Новая власть это волшебник Гендальф Шоколадный, госпожа Юладриэль и владыка Ерлонд, видимо. Триумвират колец власти, так сказать. Уууу...
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25.09.2024 19:33 Відповісти
Ніхто зі старих новою владою не стане. У Залужного досі найбільший рейтинг, хоч він і не мій кандидат. Але я попрацював би на нього на виборах
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25.09.2024 20:03 Відповісти
Так, та й мовчати точно непотрібно! А ось нагадувати про факт необхідно - це не скиглення, а нагадування що не забули і вс ібудуть покарені!
Щодо "відновлення Конституції" - це точне висловлювання! І це точно вже на часі!
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25.09.2024 19:59 Відповісти
Зрадника судять за крадійство..
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25.09.2024 19:24 Відповісти
Отож. Це суддям до ТЦК не хочеться. Роблять уявність діяльності
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25.09.2024 19:28 Відповісти
А ще суддям , мабуть премії виплатять ,,афігенні" за процес .
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25.09.2024 19:31 Відповісти
ага і в тюрмі сидіти він теж буде заочно і героя України не забудьте дати як бойку
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26.09.2024 00:57 Відповісти
 
 