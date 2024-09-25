Предателя Сальдо будут судить на Херсонщине за похищение 3 тысяч тонн украинского зерна

Так называемого "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо будут судить на Херсонщине за похищение трех тысяч тонн украинского зерна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсонщины. Как руководитель высшего ранга на оккупированной территории он осуществлял давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и грабежу предприятий.

"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" - предприятии, которое занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования", - рассказывают правоохранители.

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Отмечается, что реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона.

Как следствие, враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы.

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