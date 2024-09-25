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Предателя Сальдо будут судить на Херсонщине за похищение 3 тысяч тонн украинского зерна

Сальдо судитимуть на Хероснщині

Так называемого "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо будут судить на Херсонщине за похищение трех тысяч тонн украинского зерна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсонщины. Как руководитель высшего ранга на оккупированной территории он осуществлял давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и грабежу предприятий.

"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" - предприятии, которое занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования", - рассказывают правоохранители.

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Отмечается, что реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона.

Как следствие, враг успел вывезти тремя баржами из оккупированного областного центра на подконтрольные территории РФ урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы.

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Автор: 

зерно (1070) похищение (1688) Сальдо Владимир (69) суд (25109) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+10
Заочно можете його навіть розстріляти. Йому від цього не холодно, не спекотно поки він на Роісє.

А от тих, кого реально в Україні треба судити, чомусь безперешкодно випускають з країни.
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25.09.2024 19:01
+6
Як би сальдо був в Україні то самий зепотужний у всесвіті "пещернийСуд" в кращому випадку випустив би його за символічну 1 грн з вироком "домашнійпідарешт", а в найгіршому вазагілі б призначили його десь "послом" у якійсь Швейцарії бо "колеги" порекомундвали його як "крутого фахівця"!
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25.09.2024 19:07
+3
Як тільки припинем скиглити і будем вимагати відновлення Конституції, та скасування "неначасу", то з новою владою все стане на свої місця. А покищо гойда скиглити. Уууу....
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25.09.2024 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Заочно можете його навіть розстріляти. Йому від цього не холодно, не спекотно поки він на Роісє.

А от тих, кого реально в Україні треба судити, чомусь безперешкодно випускають з країни.
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25.09.2024 19:01 Ответить
...тим більше, що здоров'я в нього неважне, шанси скопититись в найближчі роки в нього досить високі
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25.09.2024 19:35 Ответить
А що Сальду вже зловили,що будуть судити?
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25.09.2024 19:01 Ответить
Четыре ордена "За заслуги"( 3 от Украины, 1 за успешную коллаборацию ).
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25.09.2024 19:02 Ответить
Білібірда якась . Ще не зловили а вже хваляться що будуть судити , а може ще до суда десь посеред Дніпра сальдо ласти склеїть .
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25.09.2024 19:02 Ответить
Як би сальдо був в Україні то самий зепотужний у всесвіті "пещернийСуд" в кращому випадку випустив би його за символічну 1 грн з вироком "домашнійпідарешт", а в найгіршому вазагілі б призначили його десь "послом" у якійсь Швейцарії бо "колеги" порекомундвали його як "крутого фахівця"!
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25.09.2024 19:07 Ответить
Як тільки припинем скиглити і будем вимагати відновлення Конституції, та скасування "неначасу", то з новою владою все стане на свої місця. А покищо гойда скиглити. Уууу....
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25.09.2024 19:25 Ответить
Новая власть это волшебник Гендальф Шоколадный, госпожа Юладриэль и владыка Ерлонд, видимо. Триумвират колец власти, так сказать. Уууу...
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25.09.2024 19:33 Ответить
Ніхто зі старих новою владою не стане. У Залужного досі найбільший рейтинг, хоч він і не мій кандидат. Але я попрацював би на нього на виборах
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25.09.2024 20:03 Ответить
Так, та й мовчати точно непотрібно! А ось нагадувати про факт необхідно - це не скиглення, а нагадування що не забули і вс ібудуть покарені!
Щодо "відновлення Конституції" - це точне висловлювання! І це точно вже на часі!
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25.09.2024 19:59 Ответить
Зрадника судять за крадійство..
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25.09.2024 19:24 Ответить
Отож. Це суддям до ТЦК не хочеться. Роблять уявність діяльності
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25.09.2024 19:28 Ответить
А ще суддям , мабуть премії виплатять ,,афігенні" за процес .
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25.09.2024 19:31 Ответить
ага і в тюрмі сидіти він теж буде заочно і героя України не забудьте дати як бойку
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26.09.2024 00:57 Ответить
 
 