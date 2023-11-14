ВАКС разрешил конфискацию новых активов государственного предателя Сальдо и его дочери

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил второй иск Министерства юстиции о конфискации активов предателя и коллаборанта Владимира Сальдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"10 ноября 2023 года ВАКС решением по делу 991/9596/23 удовлетворил второе исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Сальдо В.В. – бывшему члену пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь", депутату Херсонского городского совета, присоединившемуся к коллаборациизму с государством-агрессором после оккупации Херсона войсками РФ во время полномасштабного вторжения в Украину – санкции взыскания активов в доход государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решением суда в доход государства взысканы принадлежащие Сальдо лично активы, а именно - денежные средства в размере 74 282,06 грн, 319,88 дол. США и 1 174,71 евро, хранящихся на личных счетах подсанкционного лица.

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"Кроме того, указанным решением были взысканы активы, которыми Сальдо В.В. владеет опосредованно, через дочь Сальдо Ирину Владимировну, а именно корпоративные права в Публичном акционерном обществе Проектно-строительная фирма "ХЕРСОНБУД" в размере 8,5636% от общего количества акций предприятия", – информирует прессслужба министерства.

Напомним, Сальдо с 2002 по 2012 год занимал должность городского головы Херсона. В 2012 году его избрали народным депутатом Украины от Партии регионов. Он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. В 2014 году Сальдо голосовал за так называемые законы 16 января, которые стали реакцией власти на протесты граждан.

После начала полномасштабного вторжения россии Сальдо перешел на сторону оккупантов. 26 апреля 2022 года во временно оккупированном в то время Херсоне российские войска "назначили" новых руководителей-коллаборантов: "председателя областной администрации" Владимира Сальдо и "председателя городской администрации" Александра Кобца.

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Как сообщалось, 13 апреля Министерство юстиции Украины подало исковое заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к коллаборанту Владимиру Сальдо, который в период оккупации Херсона возглавлял т.н. военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

Решением ВАКС по этому делу от 9 мая 2023 г. частично удовлетворен иск Минюста о применении к Сальдо санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях". В частности, как пояснили в Минюсте, этим решением в доход государства взысканы активы, находящиеся в прямом владении Сальдо, а также те, которыми он владеет косвенно, через бывшую супругу Любовь Сальдо.

В то же время суд отказал во взыскании имущества, которым, по мнению Минюста, Сальдо владеет опосредованно, через дочь Ирину Сальдо. Министерство подало апелляцию на это решение.

В августе 2023 года основные активы пророссийского коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были взысканы в доход государства.

В начале ноября 2023 года Малиновский районный суд Одессы признал херсонского коллаборанта Владимира Сальдо виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.