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Новости Война
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Похитил почти 3 тыс. тонн ячменя: Предателю Сальдо сообщено о новом подозрении

Зраднику Сальдо повідомлено про нову підозру

Так называемому "губернатору Херсонской области" Владимиру Сальдо сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Сальдо на оккупированной территории оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" - предприятии, которое занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

Смотрите: Депутат поселкового совета на Херсонщине во время оккупации "сдал" отца, чтобы получить "должность" от Сальдо, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона" ,- говорится в сообщении.

Оккупанты успели вывезти тремя баржами из оккупированного Херсона на подконтрольные РФ территории урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Предателю было сообщено о подозрении в отдаче приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Читайте: Со второй попытки: Конфискованные квартиры коллаборанта Сальдо и российского олигарха Шелкова продали

Автор: 

Сальдо Владимир (69) урожай (210) Херсон (2796)


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Живии - курілка
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15.08.2024 11:37 Ответить
- Рабинович! Фима за вашей спиной такое про вас говорит!
- Пхе! За моей спиной он может меня и побить! (с)
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15.08.2024 11:39 Ответить
Камандіра 58 армії Папова вже судять за те, що продав на Кавказ 1.5 оо тон метала. Цей теж продав. Цими дєлішками перший зам олєнєвода Цаліков шурудив.
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15.08.2024 11:44 Ответить
найкраще повідомлення про підозру це цвях в око...
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15.08.2024 11:50 Ответить
Та й вже той ячмінь і помолотили,
Мужик каже: ячмінь,
Жінка каже: Сальдо!
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15.08.2024 11:55 Ответить
сальдо-сосальдо ))
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15.08.2024 12:02 Ответить
А під боком крадіїв-зрадників не помічають.
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15.08.2024 12:08 Ответить
А що можна очікувати від дрібного злодія сосальдо? Він поспішає,бо квиток на концерт кобздона можуть подарувати у любу мить,як з спермоусовим
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15.08.2024 12:57 Ответить
 
 