Похитил почти 3 тыс. тонн ячменя: Предателю Сальдо сообщено о новом подозрении

Так называемому "губернатору Херсонской области" Владимиру Сальдо сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Сальдо на оккупированной территории оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

"Осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов" - предприятии, которое занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

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Реализуя интересы военно-политического руководства РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, "губернатор" отдал приказ вывезти зерно из Херсона" ,- говорится в сообщении.

Оккупанты успели вывезти тремя баржами из оккупированного Херсона на подконтрольные РФ территории урожай ячменя 2021 года, весом более 2,8 тысяч тонн и стоимостью почти 15 млн грн.

Предателю было сообщено о подозрении в отдаче приказа на совершение нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Сальдо заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы.

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