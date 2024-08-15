Викрав майже 3 тис. тонн ячменю: Зраднику Сальдо повідомлено про нову підозру

Так званому "губернатору Херсонської області" Володимиру Сальдо повідомлено про нову підозру.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сальдо на окупованій території чинив тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

"Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

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Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсону" ,- йдеться в повідомленні.

Окупанти встигли вивезти трьома баржами з окупованого Херсону на підконтрольні РФ території врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Зраднику було повідомлено про підозру у віддані наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі.

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