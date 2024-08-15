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Новини Війна
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Викрав майже 3 тис. тонн ячменю: Зраднику Сальдо повідомлено про нову підозру

Зраднику Сальдо повідомлено про нову підозру

Так званому "губернатору Херсонської області" Володимиру Сальдо повідомлено про нову підозру.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сальдо на окупованій території чинив тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств.

"Восени 2022 року він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання.

Дивіться: Депутат селищної ради на Херсонщині під час окупації "здав" батька, щоб отримати "посаду" від Сальдо, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсону" ,- йдеться в повідомленні.

Окупанти встигли вивезти трьома баржами з окупованого Херсону на підконтрольні РФ території врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

Зраднику було повідомлено про підозру у віддані наказу на вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Сальдо заочно було засуджено до 15 років позбавлення волі.

Читайте: З другої спроби: Конфісковані квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова продали

Автор: 

Сальдо Володимир (80) урожай (585) Херсон (3337)


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Живии - курілка
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15.08.2024 11:37 Відповісти
- Рабинович! Фима за вашей спиной такое про вас говорит!
- Пхе! За моей спиной он может меня и побить! (с)
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15.08.2024 11:39 Відповісти
Камандіра 58 армії Папова вже судять за те, що продав на Кавказ 1.5 оо тон метала. Цей теж продав. Цими дєлішками перший зам олєнєвода Цаліков шурудив.
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15.08.2024 11:44 Відповісти
найкраще повідомлення про підозру це цвях в око...
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15.08.2024 11:50 Відповісти
Та й вже той ячмінь і помолотили,
Мужик каже: ячмінь,
Жінка каже: Сальдо!
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15.08.2024 11:55 Відповісти
сальдо-сосальдо ))
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15.08.2024 12:02 Відповісти
А під боком крадіїв-зрадників не помічають.
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15.08.2024 12:08 Відповісти
А що можна очікувати від дрібного злодія сосальдо? Він поспішає,бо квиток на концерт кобздона можуть подарувати у любу мить,як з спермоусовим
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15.08.2024 12:57 Відповісти
 
 