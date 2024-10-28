Окупанти на ТОТ погрожують залишити інсулінозалежних без медикаментів, якщо ті не приймуть громадянство РФ, - Центр нацспротиву

Інсулінозалежні люди на тимчасово окупованих територіях не зможуть отримати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадування про те, що з 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь які права та можливості, сьогодні наповнюють увесь кремлівський інформаційний простір. Дійшло до залякування найбільш соціально незахищених верств населення, яке опинилося в російській окупації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, інсулінозалежні люди не зможуть отримати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства.

У ЦНС зазначають, що зважаючи на відсутність медикаментів у цивільних аптеках, ця категорія хворих стає попросту приреченою.

"До кінця 2024 року Кремль має намір "паспортизувати" все місцеве населення віком від 14 років на тимчасово окупованих територіях України. Через провал місцевих гауляйтерів та колаборантів у цій "роботі", ворог вдався до реальних погроз", - пишуть в Центрі.

