Окупанти на ТОТ погрожують залишити інсулінозалежних без медикаментів, якщо ті не приймуть громадянство РФ, - Центр нацспротиву

Росіяни примушують населення ТОТ отримувати паспорти РФ

Інсулінозалежні люди на тимчасово окупованих територіях не зможуть отримати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства.

Про це пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадування про те, що з 1 січня 2025 року мешканці тимчасово окупованих територій України без російського паспорта втратять будь які права та можливості, сьогодні наповнюють увесь кремлівський інформаційний простір. Дійшло до залякування найбільш соціально незахищених верств населення, яке опинилося в російській окупації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, інсулінозалежні люди не зможуть отримати життєво необхідний препарат без факту зміни громадянства.

У ЦНС зазначають, що зважаючи на відсутність медикаментів у цивільних аптеках, ця категорія хворих стає попросту приреченою.

"До кінця 2024 року Кремль має намір "паспортизувати" все місцеве населення віком від 14 років на тимчасово окупованих територіях України. Через провал місцевих гауляйтерів та колаборантів у цій "роботі", ворог вдався до реальних погроз", - пишуть в Центрі.

Кацапня взагалі остаточно "з котушок зірвалася"... Порушує вимоги майже всіх нормативних документів міжнародних конвенцій, які зобов"язувалася виконувать... Вони там думають про майбутнє? Чи вже все остаточно "аргентінським борошном" проїдено?
показати весь коментар
28.10.2024 03:31 Відповісти
Перше, що зробила медслужба 24 ОШБ ЗСУ "Айдар" (карателі у розумінні кацапів) це забезпечила інсуліном та гуманітаркою населення звільнених в 2014 році територій Луганської області. Відчуйте різницю.
показати весь коментар
28.10.2024 07:28 Відповісти
Голод і дефіцит це основні засоби управління в колоніях яким кацапи користуються всю свою історію на додаток до штика та шашки.
показати весь коментар
28.10.2024 07:43 Відповісти
Отдайте должное. Они и к себе так относятся. В отличии от царского режима, в ГУЛАГе было нововведение. Паёк заключенного стал зависеть от выполнения нормы.
показати весь коментар
28.10.2024 09:00 Відповісти
Ну і куди їх це привело? Гулаг на піку виробляв 17% ВВП СРСР, але ж мерли як мухи. А там ще "сучі війни". Абортщиці, "шарашки" ... А щодо "нововведень" то один мій дід відсидів 19 років з 1939 по 1958 лише за те що він українець, другий дід опух від голоду в Києві, а частина його братів та сестер померли з голоду... І ці тварюки хочуть "павтаріть"!
показати весь коментар
28.10.2024 09:14 Відповісти
людоньки, беріть той аусвайс - життя дорожче. напиешете на ньому "вимусили" і буде вам індульгенція
показати весь коментар
28.10.2024 07:48 Відповісти
Ну паспорт признают испорченным и не действительным. Какой в этом смысл?
показати весь коментар
28.10.2024 09:02 Відповісти
умніку, дивлячись коли то написати .
Зараз головне вижити, бо нікуди діватися
показати весь коментар
28.10.2024 17:20 Відповісти
А у нас неможливо отримати медичну допомогу без військово-облікових документів. І в чому різниця?
показати весь коментар
28.10.2024 08:00 Відповісти
 
 