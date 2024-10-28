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Оккупанты на ВОТ угрожают оставить инсулинозависимых без медикаментов, если те не примут гражданство РФ, - Центр нацсопротивления

Росіяни примушують населення ТОТ отримувати паспорти РФ

Инсулинозависимые люди на временно оккупированных территориях не смогут получить жизненно необходимый препарат без факта смены гражданства.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминание о том, что с 1 января 2025 года жители временно оккупированных территорий Украины без российского паспорта потеряют любые права и возможности, сегодня наполняют все кремлевское информационное пространство. Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, которое оказалось в российской оккупации", - говорится в сообщении.

В частности, инсулинозависимые люди не смогут получить жизненно необходимый препарат без факта смены гражданства.

В ЦНС отмечают, что ввиду отсутствия медикаментов в гражданских аптеках, эта категория больных становится попросту обреченной.

"До конца 2024 года Кремль намерен "паспортизировать" все местное население в возрасте от 14 лет на временно оккупированных территориях Украины. Из-за провала местных гауляйтеров и коллаборационистов в этой "работе", враг прибегнул к реальным угрозам", - пишут в Центре.

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Автор: 

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Кацапня взагалі остаточно "з котушок зірвалася"... Порушує вимоги майже всіх нормативних документів міжнародних конвенцій, які зобов"язувалася виконувать... Вони там думають про майбутнє? Чи вже все остаточно "аргентінським борошном" проїдено?
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28.10.2024 03:31 Ответить
Перше, що зробила медслужба 24 ОШБ ЗСУ "Айдар" (карателі у розумінні кацапів) це забезпечила інсуліном та гуманітаркою населення звільнених в 2014 році територій Луганської області. Відчуйте різницю.
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28.10.2024 07:28 Ответить
Голод і дефіцит це основні засоби управління в колоніях яким кацапи користуються всю свою історію на додаток до штика та шашки.
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28.10.2024 07:43 Ответить
Отдайте должное. Они и к себе так относятся. В отличии от царского режима, в ГУЛАГе было нововведение. Паёк заключенного стал зависеть от выполнения нормы.
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28.10.2024 09:00 Ответить
Ну і куди їх це привело? Гулаг на піку виробляв 17% ВВП СРСР, але ж мерли як мухи. А там ще "сучі війни". Абортщиці, "шарашки" ... А щодо "нововведень" то один мій дід відсидів 19 років з 1939 по 1958 лише за те що він українець, другий дід опух від голоду в Києві, а частина його братів та сестер померли з голоду... І ці тварюки хочуть "павтаріть"!
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28.10.2024 09:14 Ответить
людоньки, беріть той аусвайс - життя дорожче. напиешете на ньому "вимусили" і буде вам індульгенція
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28.10.2024 07:48 Ответить
Ну паспорт признают испорченным и не действительным. Какой в этом смысл?
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28.10.2024 09:02 Ответить
умніку, дивлячись коли то написати .
Зараз головне вижити, бо нікуди діватися
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28.10.2024 17:20 Ответить
А у нас неможливо отримати медичну допомогу без військово-облікових документів. І в чому різниця?
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28.10.2024 08:00 Ответить
 
 