Оккупанты на ВОТ угрожают оставить инсулинозависимых без медикаментов, если те не примут гражданство РФ, - Центр нацсопротивления
Инсулинозависимые люди на временно оккупированных территориях не смогут получить жизненно необходимый препарат без факта смены гражданства.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Напоминание о том, что с 1 января 2025 года жители временно оккупированных территорий Украины без российского паспорта потеряют любые права и возможности, сегодня наполняют все кремлевское информационное пространство. Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, которое оказалось в российской оккупации", - говорится в сообщении.
В частности, инсулинозависимые люди не смогут получить жизненно необходимый препарат без факта смены гражданства.
В ЦНС отмечают, что ввиду отсутствия медикаментов в гражданских аптеках, эта категория больных становится попросту обреченной.
"До конца 2024 года Кремль намерен "паспортизировать" все местное население в возрасте от 14 лет на временно оккупированных территориях Украины. Из-за провала местных гауляйтеров и коллаборационистов в этой "работе", враг прибегнул к реальным угрозам", - пишут в Центре.
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