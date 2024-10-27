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Оккупанты планируют вывезти более 300 тонн подсолнечника с ВОТ Луганщины, - Центр нацсопротивления

Окупанти планують вивезти понад 300 тонн соняшника з ТОТ Луганщини

Российские захватчики планируют вывезти более 300 тонн подсолнечника с временно оккупированной Луганской области.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что урожай подсолнечника оккупанты "скупили" у местных аграриев за копейки, чтобы вывезти его в Россию, а дальше - в страны Африки.

В ЦНС добавляют, что именно на сотрудничество с африканскими странами рассчитывает российская оккупационная "власть".

"Такая схема на ВОТ Украины активно "работает" еще с начала оккупации. Фермеров российские оккупационные администрации ставят в жесткие рамки, когда сбыть свой урожай ты обязан определенной "компании" по фиксированной цене", - рассказал Центр нацсопротивления.

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ЦНС добавляет, что вывоз урожая оккупантами - это не только экономическое преступление против Украины, но и часть более широкой стратегии, направленной на подрыв экономической стабильности региона и использование украинских ресурсов для укрепления своих позиций на международной арене.

"Эти действия должны быть осуждены, а виновные в таких преступлениях должны отвечать перед законом", - добавляет Нацсопротивление.

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Автор: 

оккупация (10203) Центр национального сопротивления (581)


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Топ комментарии
+5
Набери , кацап , насіння соняшника у свою кишеню
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27.10.2024 17:34 Ответить
+3
Наверное с тех кто за Януковича в 10 году проголосовал.
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27.10.2024 17:38 Ответить
+3
У Криму леви, вивезені з окупованого Маріуполя, загризли співробітницю місцевого сафарі-парку .
Як тут не сказати : "Слава Україні й люта смерть ворогам !"

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27.10.2024 18:00 Ответить
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Набери , кацап , насіння соняшника у свою кишеню
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27.10.2024 17:34 Ответить
Вочевидь ти вже пройшов через все це , то пройди ще знову ...
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27.10.2024 17:53 Ответить
Виходить що ці фермери колабаранти,працюють на ворога !
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27.10.2024 17:19 Ответить
Саме так - вони їм сіяли, їм і зібрали...
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27.10.2024 23:02 Ответить
То що окупанти погані то зрозуміло. А от як вони опинилися в Луганській області? Хто у нас відповідає за територіальну цілісність України?
З нього треба спитати.
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27.10.2024 17:20 Ответить
Напевно з Ющенка і настав час починати запитувати.
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27.10.2024 17:34 Ответить
Наверное с тех кто за Януковича в 10 году проголосовал.
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27.10.2024 17:38 Ответить
Достаточно с Януковича. Не выбрали бы Януковича, то никакого бы захвата Луганска не было. Но украинцы так и не поняли в чем проблема и выбрали Зеленского. Но им и дальше Кравчук виноват.
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27.10.2024 17:48 Ответить
300 тон чи 300 тисяч тон?
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27.10.2024 17:38 Ответить
У Криму леви, вивезені з окупованого Маріуполя, загризли співробітницю місцевого сафарі-парку .
Як тут не сказати : "Слава Україні й люта смерть ворогам !"

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27.10.2024 18:00 Ответить
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28.10.2024 12:39 Ответить
а вдарити хаймерсом і спалити його вониж наше збіжжя палять і хай думають африканськи лідери котрі лабузаються з ******
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27.10.2024 18:11 Ответить
Цуки!!!

Найкращий соняшник України на Луганщині, наше підприємство продавало його прямо з елеваторів - відривали із руками(((

Вміст олії там більш ніж 40%...
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27.10.2024 18:10 Ответить
300т... серьёзно? - это ж меньше, чем реклама в данной статье
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27.10.2024 18:11 Ответить
Мінус один Су-25 у русні.
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27.10.2024 18:12 Ответить
Подія, гулє...
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27.10.2024 18:33 Ответить
 
 