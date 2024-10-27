Оккупанты планируют вывезти более 300 тонн подсолнечника с ВОТ Луганщины, - Центр нацсопротивления
Российские захватчики планируют вывезти более 300 тонн подсолнечника с временно оккупированной Луганской области.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что урожай подсолнечника оккупанты "скупили" у местных аграриев за копейки, чтобы вывезти его в Россию, а дальше - в страны Африки.
В ЦНС добавляют, что именно на сотрудничество с африканскими странами рассчитывает российская оккупационная "власть".
"Такая схема на ВОТ Украины активно "работает" еще с начала оккупации. Фермеров российские оккупационные администрации ставят в жесткие рамки, когда сбыть свой урожай ты обязан определенной "компании" по фиксированной цене", - рассказал Центр нацсопротивления.
ЦНС добавляет, что вывоз урожая оккупантами - это не только экономическое преступление против Украины, но и часть более широкой стратегии, направленной на подрыв экономической стабильности региона и использование украинских ресурсов для укрепления своих позиций на международной арене.
"Эти действия должны быть осуждены, а виновные в таких преступлениях должны отвечать перед законом", - добавляет Нацсопротивление.
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З нього треба спитати.
Як тут не сказати : "Слава Україні й люта смерть ворогам !"
Найкращий соняшник України на Луганщині, наше підприємство продавало його прямо з елеваторів - відривали із руками(((
Вміст олії там більш ніж 40%...