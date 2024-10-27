Окупанти планують вивезти понад 300 тонн соняшника з ТОТ Луганщини,- Центр нацспротиву
Російські загарбники планують вивезти понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганської області.
Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що врожай соняшника окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки, щоб вивезти його в Росію, а далі у країни Африки.
У ЦНС додають, що саме на співпрацю з африканськими країнами розраховує російська окупаційна "влада".
"Така схема на ТОТ України активно "працює" ще від початку окупації. Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній "компанії" за фіксованою ціною", - розповів Центр нацспротиву.
ЦНС додає, що вивезення врожаю окупантами - це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.
"Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом", - додає нацспротив.
З нього треба спитати.
Як тут не сказати : "Слава Україні й люта смерть ворогам !"
Найкращий соняшник України на Луганщині, наше підприємство продавало його прямо з елеваторів - відривали із руками(((
Вміст олії там більш ніж 40%...