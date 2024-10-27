УКР
Новини
1 249 26

Окупанти планують вивезти понад 300 тонн соняшника з ТОТ Луганщини,- Центр нацспротиву

Окупанти планують вивезти понад 300 тонн соняшника з ТОТ Луганщини

Російські загарбники планують вивезти понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганської області.

Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що врожай соняшника окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки, щоб вивезти його в Росію, а далі у країни Африки.

У ЦНС додають, що саме на співпрацю з африканськими країнами розраховує російська окупаційна "влада".

"Така схема на ТОТ України активно "працює" ще від початку окупації. Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній "компанії" за фіксованою ціною", - розповів Центр нацспротиву.

ЦНС додає, що вивезення врожаю окупантами - це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

"Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом", - додає нацспротив.

Автор: 

окупація (6861) Центр національного спротиву (855)
Топ коментарі
+5
Набери , кацап , насіння соняшника у свою кишеню
показати весь коментар
27.10.2024 17:34 Відповісти
+3
Наверное с тех кто за Януковича в 10 году проголосовал.
показати весь коментар
27.10.2024 17:38 Відповісти
+3
У Криму леви, вивезені з окупованого Маріуполя, загризли співробітницю місцевого сафарі-парку .
Як тут не сказати : "Слава Україні й люта смерть ворогам !"

показати весь коментар
27.10.2024 18:00 Відповісти
Вочевидь ти вже пройшов через все це , то пройди ще знову ...
показати весь коментар
27.10.2024 17:53 Відповісти
Виходить що ці фермери колабаранти,працюють на ворога !
показати весь коментар
27.10.2024 17:19 Відповісти
Саме так - вони їм сіяли, їм і зібрали...
показати весь коментар
27.10.2024 23:02 Відповісти
То що окупанти погані то зрозуміло. А от як вони опинилися в Луганській області? Хто у нас відповідає за територіальну цілісність України?
З нього треба спитати.
показати весь коментар
27.10.2024 17:20 Відповісти
Напевно з Ющенка і настав час починати запитувати.
показати весь коментар
27.10.2024 17:34 Відповісти
Достаточно с Януковича. Не выбрали бы Януковича, то никакого бы захвата Луганска не было. Но украинцы так и не поняли в чем проблема и выбрали Зеленского. Но им и дальше Кравчук виноват.
показати весь коментар
27.10.2024 17:48 Відповісти
300 тон чи 300 тисяч тон?
показати весь коментар
27.10.2024 17:38 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2024 12:39 Відповісти
а вдарити хаймерсом і спалити його вониж наше збіжжя палять і хай думають африканськи лідери котрі лабузаються з ******
показати весь коментар
27.10.2024 18:11 Відповісти
Цуки!!!

Найкращий соняшник України на Луганщині, наше підприємство продавало його прямо з елеваторів - відривали із руками(((

Вміст олії там більш ніж 40%...
показати весь коментар
27.10.2024 18:10 Відповісти
300т... серьёзно? - это ж меньше, чем реклама в данной статье
показати весь коментар
27.10.2024 18:11 Відповісти
Мінус один Су-25 у русні.
показати весь коментар
27.10.2024 18:12 Відповісти
Подія, гулє...
показати весь коментар
27.10.2024 18:33 Відповісти
 
 