Окупанти планують вивезти понад 300 тонн соняшника з ТОТ Луганщини,- Центр нацспротиву

Російські загарбники планують вивезти понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганської області.

Про це пише Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що врожай соняшника окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки, щоб вивезти його в Росію, а далі у країни Африки.

У ЦНС додають, що саме на співпрацю з африканськими країнами розраховує російська окупаційна "влада".

"Така схема на ТОТ України активно "працює" ще від початку окупації. Фермерів російські окупаційні адміністрації ставлять у жорсткі рамки коли збути свій врожай ти зобов’язаний визначеній "компанії" за фіксованою ціною", - розповів Центр нацспротиву.

Читайте також: Російські окупанти розкрадають стипендії дітей на Донеччині, - Центр нацспротиву

ЦНС додає, що вивезення врожаю окупантами - це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

"Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом", - додає нацспротив.

Читайте також: В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - Центр нацспротиву