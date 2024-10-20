В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Таврійську, що на Херсонщині, з кранів тече технічна вода. Вона непридатна для вживання.

Про це пише Центр національного спротиву, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ЦНС кажуть, що ситуація із водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську вийшла з-під контролю. У місті з кранів тече технічна вода. Використовувати її для приготування їжі чи пити не можна.

Водночас окупанти не поспішають забезпечити людей питною водою.

"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама",- пише Центр нацспротиву.

У ЦНС зазначили, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів окупованих територій доступу до питної води.

"Люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення",- додає Центр нацспротиву.

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