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В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - Центр нацспротиву

В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання

У тимчасово окупованому Таврійську, що на Херсонщині, з кранів тече технічна вода. Вона непридатна для вживання.

Про це пише Центр національного спротиву, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ЦНС кажуть, що ситуація із водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську вийшла з-під контролю. У місті з кранів тече технічна вода. Використовувати її для приготування їжі чи пити не можна.

Водночас окупанти не поспішають забезпечити людей питною водою.

"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама",- пише Центр нацспротиву.

У ЦНС зазначили, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів окупованих територій доступу до питної води.

"Люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення",- додає Центр нацспротиву.

Читайте також: В окупованих Донецьку й Макіївці критична ситуація із водопостачанням, - Центр нацспротиву

Автор: 

вода (1184) Центр національного спротиву (829) Херсонська область (5876)


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Топ коментарі
+6
звоніть зеленському. це він вас здав.
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20.10.2024 19:12 Відповісти
+1
Для чесноку тра би дописувати в кінці новини: "Як і в більшості неокупованих міст України".Нещодавно у нас в Жетешкє повірений з прав людини цікавився,чому містяни платять за доставку питної води,яка не придатна до вживання, як питна 🫣
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20.10.2024 19:43 Відповісти
+1
Кажуть, що у Миколаєві вона така вже два з половиною роки.
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20.10.2024 19:49 Відповісти
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звоніть зеленському. це він вас здав.
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20.10.2024 19:12 Відповісти
Які падлюки окупували нашу землю, а яка на разі якість централізованої води в Україні, коли її взагалі контролювали та опубліковували показники? І взагалі її можна вживати як питну?
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20.10.2024 19:24 Відповісти
Для чесноку тра би дописувати в кінці новини: "Як і в більшості неокупованих міст України".Нещодавно у нас в Жетешкє повірений з прав людини цікавився,чому містяни платять за доставку питної води,яка не придатна до вживання, як питна 🫣
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20.10.2024 19:43 Відповісти
Кажуть, що у Миколаєві вона така вже два з половиною роки.
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20.10.2024 19:49 Відповісти
А в Миколаєві (колись було 500 000 населення) який ніколи не був окупований питної води в мережі немає вже 2.5 років. І що цікаво, влада до сих пір ще навіть не почала будувати новий водогін.
І ВСІМ *****.
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20.10.2024 20:05 Відповісти
на Подолі така ж вода вже пару років
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20.10.2024 20:07 Відповісти
Краще б цей центр "нацспротиву" організував партизанську війну на ТОТ, а не винюхував воду з-під кранів. В унітази носа ще запихали, борцуни з окупантами?
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20.10.2024 20:08 Відповісти
біда-то яка
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20.10.2024 20:38 Відповісти
в мене в крані теж технічна вода, кому скаржитись?
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20.10.2024 20:54 Відповісти
В неокупованому Зміїві також.
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21.10.2024 05:28 Відповісти
 
 