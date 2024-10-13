В окупованих Донецьку й Макіївці критична ситуація із водопостачанням, - Центр нацспротиву
Із 14 жовтня росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти обіцяють подавати воду лише по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами.
"Втім, насправді причина відсутності води в кранах помешкань - злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. І жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами. Більше того, кошти, які Кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу, дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів", - розповіли в ЦНС
Як наголосили в Центрі, цю гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинили дії окупантів, зокрема підрив дамби Каховської ГЕС. Вирішити ситуацію можна лише через повну деокупацію українських територій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не бачу приводу не випити!
я, за пивом.
перший раз, 2 березня 2022.
так шо, вже наливаю та п'ю!
дощ пішов-свинособаки з калюж нап'ються
це на 2 тижні
График подачи воды на города Донецк и Макеевка с 14.10.2024 по 01.11.2024.
Але буде волання про геноцид народу бімбаса від мокшан.