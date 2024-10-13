В окупованих Донецьку й Макіївці критична ситуація із водопостачанням, - Центр нацспротиву

Із 14 жовтня росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти обіцяють подавати воду лише по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами.

"Втім, насправді причина відсутності води в кранах помешкань - злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. І жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами. Більше того, кошти, які Кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу, дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів", - розповіли в ЦНС

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Як наголосили в Центрі, цю гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинили дії окупантів, зокрема підрив дамби Каховської ГЕС. Вирішити ситуацію можна лише через повну деокупацію українських територій.

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