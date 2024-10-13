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Новини
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В окупованих Донецьку й Макіївці критична ситуація із водопостачанням, - Центр нацспротиву

Донецьк і Макіївка залишаться без води

Із 14 жовтня росіяни припиняють подачу води споживачам у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти обіцяють подавати воду лише по кілька годин раз на два дні. Пояснюють це плановими роботами.

"Втім, насправді причина відсутності води в кранах помешкань - злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. І жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами. Більше того, кошти, які Кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу, дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів", - розповіли в ЦНС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог перебив водопостачання до Покровська. Відновити роботу фільтрувальної станції неможливо

Як наголосили в Центрі, цю гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях Донбасу спричинили дії окупантів, зокрема підрив дамби Каховської ГЕС. Вирішити ситуацію можна лише через повну деокупацію українських територій.

Також читайте: Чверть мільйона людей на Донеччині залишилися без води на невизначений період

Автор: 

Донецьк (948) Макіївка (110) водопостачання (838) Центр національного спротиву (824)


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Топ коментарі
+18
А вы погудите - "Услышьте доМбаз"
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13.10.2024 17:01
+14
Не потрібно писати про жителів ДНР-ЛНР що вони окуповані. Території так. А мешканці ні. Вони самі все зробили щоб так сталося. Якщо хтось там з них здохне від спраги то я плакати за ним не буду.
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13.10.2024 17:03
+12
Доречі, донбасяни в Незалежній були найзаможніші. Крим і Одеса влітку фактично були перенасичені відпочивальниками з Донбасу. Рівень заробітних плат був подібний до київських. Сьогодні донбасян росіяни перевели у ранг недогромадян, людей другого сорту. Дамбасяни отримують за ту саму роботу в рази меншу зарплатню, ніж росіяни. А на фронті дамбасян використовують, як м'ясо у першу чергу. Чоловіків на Донбасі майже не залишилось. За що боролись, на те і напоролись
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13.10.2024 17:33
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чудові новини
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13.10.2024 16:50 Відповісти
Це проблеми кацапів..
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13.10.2024 16:50 Відповісти
А навіщо кацапам вода? За то бєз біндєр
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13.10.2024 16:58 Відповісти
А це рузькій мір. Їжте і не обляпуйтесь.
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13.10.2024 17:00 Відповісти
А вы погудите - "Услышьте доМбаз"
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13.10.2024 17:01 Відповісти
👍💯
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13.10.2024 17:11 Відповісти
отакої!
не бачу приводу не випити!
я, за пивом.
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13.10.2024 17:01 Відповісти
А я за віскі без содової.
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13.10.2024 17:03 Відповісти
я, там був, вже три рази.
перший раз, 2 березня 2022.
так шо, вже наливаю та п'ю!
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13.10.2024 17:39 Відповісти
м твоя остання буква,козломордий!
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13.10.2024 17:39 Відповісти
брехня!!
дощ пішов-свинособаки з калюж нап'ються
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13.10.2024 17:02 Відповісти
Не потрібно писати про жителів ДНР-ЛНР що вони окуповані. Території так. А мешканці ні. Вони самі все зробили щоб так сталося. Якщо хтось там з них здохне від спраги то я плакати за ним не буду.
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13.10.2024 17:03 Відповісти
Наших там немає, наші давно вже все кинули та виїхали. Залишилося колаборантське сміття. Хотіли "каменів з неба" ось їх і отримали, придурки ...
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13.10.2024 17:47 Відповісти
На третій рік((Бо там наші люди?((((
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13.10.2024 17:10 Відповісти
Якщо там наші люди, то вони мають знищувати не наших людей.
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13.10.2024 17:14 Відповісти
Ті люди наші лиш тому,що мали паспорти українські(
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13.10.2024 17:18 Відповісти
Це точно вже не українські проблеми. Хто хотів "рускій мір" хай вигрібає по повній
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13.10.2024 17:12 Відповісти
Замість води, кацапи мєстним розповідають, шо Зеленський купив за 15 лімонів баксів мерседес який раніше належав гітлеру і їзде на ньому на Банкову на роботу Але саме смішне в цьому не сам фейк, а те шо в це свято вірить тамтешня вата
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13.10.2024 17:13 Відповісти
а потім, оте кончене бидло буде махати українським паспортом і вимагати компенсацій!
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13.10.2024 17:20 Відповісти
Ага, буде волати шо Ані страдалі, шо Україна іх ньє зашітіла, ссуки...
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13.10.2024 17:23 Відповісти
Добре що в нас не так, і в Миколаєві за якихось 3 роки потужно відновили водопостачання, а не розказують як Путлер собі яхту купив та дитячою кров'ю омолоджується.
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13.10.2024 17:32 Відповісти
Сарказм?
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13.10.2024 18:30 Відповісти
В Миколаєві воду дали ще в травні 2022 року, якщо ти цього не знаєш.
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13.10.2024 19:16 Відповісти
Так дали, що бабки досі ходять до криниць воду набирати.
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13.10.2024 23:52 Відповісти
Ходять за питною, це 2 л на день, а якби не дали водопровідну, то носили би по 60-70 л на день. Різниця є? Не було б водопровідної води, чим би пожежі гасили? Іноді корисно думати, ніж відразу когось звинувачувати.
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14.10.2024 04:57 Відповісти
Нехай сибірські річки повернуть у їх бік...
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13.10.2024 17:20 Відповісти
Доречі, донбасяни в Незалежній були найзаможніші. Крим і Одеса влітку фактично були перенасичені відпочивальниками з Донбасу. Рівень заробітних плат був подібний до київських. Сьогодні донбасян росіяни перевели у ранг недогромадян, людей другого сорту. Дамбасяни отримують за ту саму роботу в рази меншу зарплатню, ніж росіяни. А на фронті дамбасян використовують, як м'ясо у першу чергу. Чоловіків на Донбасі майже не залишилось. За що боролись, на те і напоролись
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13.10.2024 17:33 Відповісти
Карма - жінка сувора та невблаганна ...
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13.10.2024 17:52 Відповісти
Так їм і треба! Хай дякують що їх не обстрілюють, мокші занюхані
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13.10.2024 17:39 Відповісти
Обстрілюють іноді, але прицільно, а не килимовими бомбардуванням, як це роблять кацапи з Харьковом
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13.10.2024 19:58 Відповісти
ось спеціально пішов подивився

це на 2 тижні

График подачи воды на города Донецк и Макеевка с 14.10.2024 по 01.11.2024.
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13.10.2024 17:49 Відповісти
Пийте стєкломой, сцуки.
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13.10.2024 17:49 Відповісти
ДОМБАSS ПОРОЖНЯКІ НЄ ГОНІТ .....гаваріл адін тріжди нє судімий .......
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13.10.2024 23:22 Відповісти
Вони кацапам віддали все, що тим було потрібно. А тепер вже стали непотрібні.
Але буде волання про геноцид народу бімбаса від мокшан.
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13.10.2024 23:26 Відповісти
Та пох.....
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14.10.2024 10:00 Відповісти
 
 