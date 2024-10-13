В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, - Центр нацсопротивления
С 14 октября россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты обещают подавать воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами.
"Но на самом деле причина отсутствия воды в кранах домов - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. И никакие обещания решить кризис не подкреплены реальными делами. Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборационистов", - рассказали в ЦНС.
Как отметили в Центре, этот гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса вызвали действия оккупантов, в частности - подрыв дамбы Каховской ГЭС. Решить ситуацию можно только через полную деоккупацию украинских территорий.
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не бачу приводу не випити!
я, за пивом.
перший раз, 2 березня 2022.
так шо, вже наливаю та п'ю!
дощ пішов-свинособаки з калюж нап'ються
це на 2 тижні
График подачи воды на города Донецк и Макеевка с 14.10.2024 по 01.11.2024.
Але буде волання про геноцид народу бімбаса від мокшан.