В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, - Центр нацсопротивления

С 14 октября россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты обещают подавать воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами.

"Но на самом деле причина отсутствия воды в кранах домов - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. И никакие обещания решить кризис не подкреплены реальными делами. Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборационистов", - рассказали в ЦНС.

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Как отметили в Центре, этот гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса вызвали действия оккупантов, в частности - подрыв дамбы Каховской ГЭС. Решить ситуацию можно только через полную деоккупацию украинских территорий.

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