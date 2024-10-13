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В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, - Центр нацсопротивления

Донецьк і Макіївка залишаться без води

С 14 октября россияне прекращают подачу воды потребителям во временно оккупированных Донецке и Макеевке.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты обещают подавать воду только по несколько часов раз в два дня. Объясняют это плановыми работами.

"Но на самом деле причина отсутствия воды в кранах домов - преступная деятельность российской оккупационной администрации в работе местных водоканалов. И никакие обещания решить кризис не подкреплены реальными делами. Более того, средства, которые Кремль выделяет на восстановление уничтоженного им Донбасса, дерибанятся на уровне местных гауляйтеров и коллаборационистов", - рассказали в ЦНС.

Также читайте: Российские оккупанты разворовывают стипендии детей на Донетчине, - Центр нацсопротивления

Как отметили в Центре, этот гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Донбасса вызвали действия оккупантов, в частности - подрыв дамбы Каховской ГЭС. Решить ситуацию можно только через полную деоккупацию украинских территорий.

Читайте также: Север Донетчины останется без водоснабжения на неопределенный период

Автор: 

Донецьк (6323) Макеевка (457) водоснабжение (723) Центр национального сопротивления (574)


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Топ комментарии
+18
А вы погудите - "Услышьте доМбаз"
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13.10.2024 17:01
+14
Не потрібно писати про жителів ДНР-ЛНР що вони окуповані. Території так. А мешканці ні. Вони самі все зробили щоб так сталося. Якщо хтось там з них здохне від спраги то я плакати за ним не буду.
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13.10.2024 17:03
+12
Доречі, донбасяни в Незалежній були найзаможніші. Крим і Одеса влітку фактично були перенасичені відпочивальниками з Донбасу. Рівень заробітних плат був подібний до київських. Сьогодні донбасян росіяни перевели у ранг недогромадян, людей другого сорту. Дамбасяни отримують за ту саму роботу в рази меншу зарплатню, ніж росіяни. А на фронті дамбасян використовують, як м'ясо у першу чергу. Чоловіків на Донбасі майже не залишилось. За що боролись, на те і напоролись
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13.10.2024 17:33
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чудові новини
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13.10.2024 16:50 Ответить
Це проблеми кацапів..
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13.10.2024 16:50 Ответить
А навіщо кацапам вода? За то бєз біндєр
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13.10.2024 16:58 Ответить
А це рузькій мір. Їжте і не обляпуйтесь.
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13.10.2024 17:00 Ответить
А вы погудите - "Услышьте доМбаз"
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13.10.2024 17:01 Ответить
👍💯
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13.10.2024 17:11 Ответить
отакої!
не бачу приводу не випити!
я, за пивом.
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13.10.2024 17:01 Ответить
А я за віскі без содової.
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13.10.2024 17:03 Ответить
я, там був, вже три рази.
перший раз, 2 березня 2022.
так шо, вже наливаю та п'ю!
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13.10.2024 17:39 Ответить
м твоя остання буква,козломордий!
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13.10.2024 17:39 Ответить
брехня!!
дощ пішов-свинособаки з калюж нап'ються
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13.10.2024 17:02 Ответить
Не потрібно писати про жителів ДНР-ЛНР що вони окуповані. Території так. А мешканці ні. Вони самі все зробили щоб так сталося. Якщо хтось там з них здохне від спраги то я плакати за ним не буду.
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13.10.2024 17:03 Ответить
Наших там немає, наші давно вже все кинули та виїхали. Залишилося колаборантське сміття. Хотіли "каменів з неба" ось їх і отримали, придурки ...
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13.10.2024 17:47 Ответить
На третій рік((Бо там наші люди?((((
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13.10.2024 17:10 Ответить
Якщо там наші люди, то вони мають знищувати не наших людей.
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13.10.2024 17:14 Ответить
Ті люди наші лиш тому,що мали паспорти українські(
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13.10.2024 17:18 Ответить
Це точно вже не українські проблеми. Хто хотів "рускій мір" хай вигрібає по повній
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13.10.2024 17:12 Ответить
Замість води, кацапи мєстним розповідають, шо Зеленський купив за 15 лімонів баксів мерседес який раніше належав гітлеру і їзде на ньому на Банкову на роботу Але саме смішне в цьому не сам фейк, а те шо в це свято вірить тамтешня вата
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13.10.2024 17:13 Ответить
а потім, оте кончене бидло буде махати українським паспортом і вимагати компенсацій!
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13.10.2024 17:20 Ответить
Ага, буде волати шо Ані страдалі, шо Україна іх ньє зашітіла, ссуки...
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13.10.2024 17:23 Ответить
Добре що в нас не так, і в Миколаєві за якихось 3 роки потужно відновили водопостачання, а не розказують як Путлер собі яхту купив та дитячою кров'ю омолоджується.
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13.10.2024 17:32 Ответить
Сарказм?
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13.10.2024 18:30 Ответить
В Миколаєві воду дали ще в травні 2022 року, якщо ти цього не знаєш.
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13.10.2024 19:16 Ответить
Так дали, що бабки досі ходять до криниць воду набирати.
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13.10.2024 23:52 Ответить
Ходять за питною, це 2 л на день, а якби не дали водопровідну, то носили би по 60-70 л на день. Різниця є? Не було б водопровідної води, чим би пожежі гасили? Іноді корисно думати, ніж відразу когось звинувачувати.
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14.10.2024 04:57 Ответить
Нехай сибірські річки повернуть у їх бік...
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13.10.2024 17:20 Ответить
Доречі, донбасяни в Незалежній були найзаможніші. Крим і Одеса влітку фактично були перенасичені відпочивальниками з Донбасу. Рівень заробітних плат був подібний до київських. Сьогодні донбасян росіяни перевели у ранг недогромадян, людей другого сорту. Дамбасяни отримують за ту саму роботу в рази меншу зарплатню, ніж росіяни. А на фронті дамбасян використовують, як м'ясо у першу чергу. Чоловіків на Донбасі майже не залишилось. За що боролись, на те і напоролись
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13.10.2024 17:33 Ответить
Карма - жінка сувора та невблаганна ...
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13.10.2024 17:52 Ответить
Так їм і треба! Хай дякують що їх не обстрілюють, мокші занюхані
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13.10.2024 17:39 Ответить
Обстрілюють іноді, але прицільно, а не килимовими бомбардуванням, як це роблять кацапи з Харьковом
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13.10.2024 19:58 Ответить
ось спеціально пішов подивився

це на 2 тижні

График подачи воды на города Донецк и Макеевка с 14.10.2024 по 01.11.2024.
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13.10.2024 17:49 Ответить
Пийте стєкломой, сцуки.
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13.10.2024 17:49 Ответить
ДОМБАSS ПОРОЖНЯКІ НЄ ГОНІТ .....гаваріл адін тріжди нє судімий .......
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13.10.2024 23:22 Ответить
Вони кацапам віддали все, що тим було потрібно. А тепер вже стали непотрібні.
Але буде волання про геноцид народу бімбаса від мокшан.
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13.10.2024 23:26 Ответить
Та пох.....
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14.10.2024 10:00 Ответить
 
 