В оккупированном Таврийске вода в кранах непригодна к употреблению, - Центр нацсопротивления

Во временно оккупированном Таврическом, что на Херсонщине, из кранов течет техническая вода. Она непригодна для употребления.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

В ЦНС говорят, что ситуация с водоснабжением во временно оккупированном Таврийске вышла из-под контроля. В городе из кранов течет техническая вода. Использовать ее для приготовления пищи или пить нельзя.

В то же время оккупанты не спешат обеспечить людей питьевой водой.

"Российская оккупационная власть не в состоянии справиться с кризисом, который, в конце концов, создала сама",- пишет Центр нацсопротивления.

В ЦНС отметили, что после подрыва Каховского водохранилища оккупанты лишили местных жителей оккупированных территорий доступа к питьевой воде.

"Люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы, поскольку оккупационная власть не способна обеспечить базовые потребности населения",- добавляет Центр нацсопротивления.

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