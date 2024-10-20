В оккупированном Таврийске вода в кранах непригодна к употреблению, - Центр нацсопротивления
Во временно оккупированном Таврическом, что на Херсонщине, из кранов течет техническая вода. Она непригодна для употребления.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
В ЦНС говорят, что ситуация с водоснабжением во временно оккупированном Таврийске вышла из-под контроля. В городе из кранов течет техническая вода. Использовать ее для приготовления пищи или пить нельзя.
В то же время оккупанты не спешат обеспечить людей питьевой водой.
"Российская оккупационная власть не в состоянии справиться с кризисом, который, в конце концов, создала сама",- пишет Центр нацсопротивления.
В ЦНС отметили, что после подрыва Каховского водохранилища оккупанты лишили местных жителей оккупированных территорий доступа к питьевой воде.
"Люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы, поскольку оккупационная власть не способна обеспечить базовые потребности населения",- добавляет Центр нацсопротивления.
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