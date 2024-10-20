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В оккупированном Таврийске вода в кранах непригодна к употреблению, - Центр нацсопротивления

В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання

Во временно оккупированном Таврическом, что на Херсонщине, из кранов течет техническая вода. Она непригодна для употребления.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.

В ЦНС говорят, что ситуация с водоснабжением во временно оккупированном Таврийске вышла из-под контроля. В городе из кранов течет техническая вода. Использовать ее для приготовления пищи или пить нельзя.

В то же время оккупанты не спешат обеспечить людей питьевой водой.

"Российская оккупационная власть не в состоянии справиться с кризисом, который, в конце концов, создала сама",- пишет Центр нацсопротивления.

В ЦНС отметили, что после подрыва Каховского водохранилища оккупанты лишили местных жителей оккупированных территорий доступа к питьевой воде.

"Люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы, поскольку оккупационная власть не способна обеспечить базовые потребности населения",- добавляет Центр нацсопротивления.

Читайте также: В оккупированных Донецке и Макеевке критическая ситуация с водоснабжением, - Центр нацсопротивления

Автор: 

вода (920) Центр национального сопротивления (578) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+6
звоніть зеленському. це він вас здав.
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20.10.2024 19:12 Ответить
+1
Для чесноку тра би дописувати в кінці новини: "Як і в більшості неокупованих міст України".Нещодавно у нас в Жетешкє повірений з прав людини цікавився,чому містяни платять за доставку питної води,яка не придатна до вживання, як питна 🫣
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20.10.2024 19:43 Ответить
+1
Кажуть, що у Миколаєві вона така вже два з половиною роки.
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20.10.2024 19:49 Ответить
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звоніть зеленському. це він вас здав.
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20.10.2024 19:12 Ответить
Які падлюки окупували нашу землю, а яка на разі якість централізованої води в Україні, коли її взагалі контролювали та опубліковували показники? І взагалі її можна вживати як питну?
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20.10.2024 19:24 Ответить
Для чесноку тра би дописувати в кінці новини: "Як і в більшості неокупованих міст України".Нещодавно у нас в Жетешкє повірений з прав людини цікавився,чому містяни платять за доставку питної води,яка не придатна до вживання, як питна 🫣
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20.10.2024 19:43 Ответить
Кажуть, що у Миколаєві вона така вже два з половиною роки.
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20.10.2024 19:49 Ответить
А в Миколаєві (колись було 500 000 населення) який ніколи не був окупований питної води в мережі немає вже 2.5 років. І що цікаво, влада до сих пір ще навіть не почала будувати новий водогін.
І ВСІМ *****.
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20.10.2024 20:05 Ответить
на Подолі така ж вода вже пару років
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20.10.2024 20:07 Ответить
Краще б цей центр "нацспротиву" організував партизанську війну на ТОТ, а не винюхував воду з-під кранів. В унітази носа ще запихали, борцуни з окупантами?
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20.10.2024 20:08 Ответить
біда-то яка
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20.10.2024 20:38 Ответить
в мене в крані теж технічна вода, кому скаржитись?
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20.10.2024 20:54 Ответить
В неокупованому Зміїві також.
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21.10.2024 05:28 Ответить
 
 