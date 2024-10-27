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Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Російські окупанти

Российская оккупационная власть усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. "Вербовщики" стали особенно "активными" в общественных местах и на блок-постах.

"Рейды по общественным местам и фильтрационные меры на блок-постах происходят ежедневно. Очередная такая "облава" состоялась в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя", - рассказали в Центре нацсопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, особое внимание представители оккупационной "власти" уделяют молодым мужчинам. Они спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Мужчины вынуждены выслушивать лекцию о патриотизме и "преимуществах" службы в армии РФ.

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"Но не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы", - отмечается в сообщении.

В ЦНС добавили, что в новом исследовании по продолжительности жизни контрактников, которые попадают на фронт после подписания соответствующего документа в тюрьме, выявлено, что они живут не более восьми месяцев.

Автор: 

оккупация (10202) мобилизация (2816) Центр национального сопротивления (581)


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Топ комментарии
+23
Краще помовч. Усі, хто не хотів служити у своїй армії, буде служити в армії окупанта. Так було споконвік і всюди. Це аксіома.
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27.10.2024 03:39 Ответить
+18
Таке враження, що нас теж хтось окупував.
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27.10.2024 02:25 Ответить
+14
На борту перебував генеральний директор компанії "Вяткаавиа".

У Кіровській області у суботу, 26 жовтня, розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це https://t.me/mchs_official/23699 повідомили в МНС Росії.
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27.10.2024 03:14 Ответить
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"Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня. Чоловіки змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ. Джерело:

Жахи кацапської мобілізації.
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27.10.2024 02:07 Ответить
а чому жахи- місцеве населєніє вибирало комуняків опзжопів зедилетантів та іншу російську нечисть . довибирались. маєте рускій рай- цинічно але логічно.
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27.10.2024 05:52 Ответить
Таке враження, що нас теж хтось окупував.
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27.10.2024 02:25 Ответить
Краще помовч. Усі, хто не хотів служити у своїй армії, буде служити в армії окупанта. Так було споконвік і всюди. Це аксіома.
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27.10.2024 03:39 Ответить
Рашисти не настільки дурні, щоб давати зброю бусифікованим, що майже всі захочуть втекти при перших вибухах. Епоха м'яса пройшла давно, почалася епоха дронів.
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27.10.2024 03:59 Ответить
А для чого зброю? Дадуть лопату і будеш під обстрілами окопи рити
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27.10.2024 07:52 Ответить
так вам землекопи потрібні? а навіщо їх в армію зараховувати? найміть землекопів.
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27.10.2024 09:11 Ответить
Кому це вам?
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27.10.2024 09:14 Ответить
"вам" - це тобі конкретно. ти ж про лопату пишеш. Ти випадково не Кулеба?
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27.10.2024 09:18 Ответить
Ти ідіот?
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27.10.2024 09:33 Ответить
я - ні, а ти?
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27.10.2024 09:37 Ответить
Якщо ти ні, то перечитай спочатку чому я так написав, щоб не виглядати ідіотом.
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27.10.2024 09:42 Ответить
з вашого допису незрозуміло навіть, про чию армію ви пишете.
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27.10.2024 09:45 Ответить
Шо, і зараз не зрозуміло?
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27.10.2024 09:50 Ответить
І так не зрозуміло. у кацапів навіть тим, хто після полону, автомати видають і на убой посилають.
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27.10.2024 09:57 Ответить
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27.10.2024 10:08 Ответить
Серьезно? Типо не верь глазам своим когда каждый день выходят видео как бусифицированные рашисты ходят в мясные штурмы? И если тебе ***** скажет то побежишь ты в армию рашистов как миленький а потом с половинкой кирпича в атаку. А сзади тебя будут кадыровцы или заградотряды охранять или семью твою под автоматы поставят. Вспомни когда Украина была окупирована советским союзом. И что то ниукого небыло мысли убежать из армии.
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27.10.2024 08:37 Ответить
де можна подивитись ці відео? мені цікаво.можете посилань накидати?, тільки не на телеграм помийку
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27.10.2024 09:13 Ответить
Вони добровольці, їм дають тільки за підписання контракту до $30 000. Вони розуміють, що помруть і добровільно це роблять.
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27.10.2024 11:38 Ответить
ти не служиш в нашій армії. ждеш кацапів?
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27.10.2024 09:10 Ответить
Фйодор, ти проколовся. Ні один рюзкє чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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27.10.2024 09:32 Ответить
а жінка - не людина? не громадянка України?
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27.10.2024 09:34 Ответить
Доголосувався у 2019?тепер краще помовчи...
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27.10.2024 05:05 Ответить
Таких як ти дійсно окупував страх за своє нікчемне життя.Хтось за тебе повинен захистити твою сім'ю,твоїх батьків.А,ти мабуть ще далеко від Сходу,де війна.У 2019 я ,відповідаючи запорожчанину "А зачем нам армія,А ви каво нам защіщаться?" сказала,коли ворог прийде до твого дому,тоді ти зрозумієш.24.02.2022 зрозумів відразу,бо в Харкові син з сім'єю проживав,тепер патріот України
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27.10.2024 07:13 Ответить
З окопу пишеш, хєроїня?
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27.10.2024 08:36 Ответить
А ти?
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27.10.2024 15:40 Ответить
У меня был друг. Я его уговаривал не возвращаться в Мариуполь. Говорил что загребут в армию оккупантов. Но он... " я скучаю по Мариуполю...родитъна".. И он был отравлен русской пропагандой. А другой мой друг говорил перед выборами " да там воюют те кому делать нехрен... тебе что не нравится когда бы полиция ДНР и украинская патрулировали бы линию разграничения...". Я пытался им что то объяснить. Первого друга мне жалко. На счет второго... Мне все равно. Он не поумнел точно.
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27.10.2024 03:10 Ответить
На борту перебував генеральний директор компанії "Вяткаавиа".

У Кіровській області у суботу, 26 жовтня, розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це https://t.me/mchs_official/23699 повідомили в МНС Росії.
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27.10.2024 03:14 Ответить
Ніби дурничка, а приємно...
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27.10.2024 04:20 Ответить
Вербувальники але не подобіє тецекальників. Опускатись нижче кацапів не можна.
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27.10.2024 05:08 Ответить
И что хотели сказать этим сообщением от ЦПД? Если "напугать", то получается как раз наоборот. Из этого сообщения следует, что РФ не проводит беспредельной "бусификации", не гребут всех подряд, а уделяют внимания молодежи, проводят с ними лекции... А про паспорта вообще смешно) Типа в Украине его можно получить, без контактов с военкоматом/ТЦК...
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27.10.2024 06:17 Ответить
" лєкциї для мАладьожі в рф,,," до вподоби кацап?? то ****** у *********, будеш відвідувати там регулярно!(, або у Тису йди пірнай, якщо не в змозі захищати свою землю, та родину.
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27.10.2024 06:37 Ответить
З таким підходом до мобілізації, як у нас, де просто із вулиці викрадають людей, вони помирають від раптових серцевих нападів в тцк, чи як мінімум задувають балоном - кацапія із її підходом виглядає вигіднішої для багатьох. От вони і палять авто, здають позиції і так далі. Це можна було б виправити кращим забезпеченням фінансовим, хоча б на рівні тиж же кацапів, чи відношенням, чи змінюю підходу до війни на більш технологічний, але на цьому не вдасться сп*здити грошей, тому і легше набусифікувати із посилом «землю і родину» захищати, хоча в того бусифікованого може ні першого, ні другого не бути.
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27.10.2024 07:24 Ответить
Кацапи на фррумі будуть гнати своє!", - "пАчєму прАкурори та дєпутати не воюют,,," , " Фсєх бусіфіцируют,,,", " бедолагі в тісе утанулі,,,, " ущємляют права,,,", і далі в такому роді,
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27.10.2024 08:26 Ответить
Прокурорів не мобілізують бо вони інваліди, ти свій ціпок не загубив?
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27.10.2024 08:38 Ответить
ти за своїм краще дивись.
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27.10.2024 08:53 Ответить
Єдине правильне що ви помітили, це, -- може ні першого, ні другого не бути. -- так, швидше за все, а ще у них немає нічого, ні любові до своєї землі, на якій вони виросли, ні любові до своєї мови та культури, ні прапора у них немає, ні батьківщини!тобто всього Того, що потрібно захищати від орди! (, ніхера у них немає!, так нах вони тут потрібні?? (,
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27.10.2024 08:37 Ответить
Ну так якщо в них нічого немає, кожного дня корупція зі всіх шпарин виглядає, яка мотивація?
Дешевий патріотизм і "долг родінє" залиш собі.
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27.10.2024 09:13 Ответить
якщо у них немає СВОЄЇ землі, то що вони будуть любити? твою землю?
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27.10.2024 09:16 Ответить
Ну не хотіли чи не встигли там мобілізуватися до ЗСУ.Потім ,можливо,подумали що якось минеться,пересидимо...А то вже 3й рік..
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27.10.2024 07:12 Ответить
Просто виїхати могли,навіть в Європу...Ні,чекають поки на м'ясо відправлять.Такі ж раби як і кацапня.Почпток березня 2022р вже Мелітополь в окупації,ранок,по місту біжить молодь (ті хто за собою слідкує)з музикою у вухах,й начхати глибоко окупація чи ні...
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27.10.2024 07:19 Ответить
Ну раз бігали і за собою дивилися,то медкомісію пройдуть)
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27.10.2024 07:26 Ответить
У Білій Церкві вандали осквернили могили загиблих військових на Алеї Слави кладовища "Сухий яр".
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27.10.2024 07:33 Ответить
а що там роблять ті молоді-якщо їх запитати то навряд чи врни себе назвуть українцями-скоріше кацапами або малоотсосами
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27.10.2024 07:43 Ответить
Все обмежується розмовами і агітацією. Можливо поки що. Бо в ДНР, ЛНР в 2022-23 гребли як зараз в Україні. Рашкостан безумовно фашистська країна. Але щодо мобілізації Україна виглядає набагато гірше в порівнянні з рашкостаном.
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27.10.2024 08:34 Ответить
А ти вже в Чехію з…ся, то чому ж замобілізацію переживаєш ??
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27.10.2024 09:19 Ответить
"Гірша", тому що на багато менша за чисельністю і на багато бідніша за фінансами.
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27.10.2024 09:29 Ответить
То й що що бідніша? У нас з самого початку пообіцяли 15 000 000 грн, але є нюанс...
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27.10.2024 13:48 Ответить
Треба щоб одразу давали перед відправкою на передок. Нехай не 15 млн, а хоча б 1.5 млн. І те хоч щось. І люди пішли б. А обіцянки свої нехай самі жеруть
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27.10.2024 14:07 Ответить
Кацапи налагодили упішний рекрутинг, хороші гроші + чіткі терміни служи, два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка. Україна б теж могла набирати тисяч під 100 на рік, запропонуй подібне людям, але тоді не вистачить грошей "прокурорам"
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27.10.2024 09:06 Ответить
"чіткі терміни служби" - ви впевнені? Наскільки я пам'ятаю, чіткі терміни служби в них були лише спочатку, коли людей ще вистачало і здавалося, що здолають Україну за якийсь прийнятний час. А тепер вже, як і в нас, до кінця війни.

"два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка" - ага, не зменшується, саме тому на z-каналах виють, що в піхоту кидають навіть персонал РСВН, не кажучи вже про якихось дроноводів. Вони теж виснажуються, інше питання, що Україна виснажується скоріше. /
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27.10.2024 12:03 Ответить
А звідки тоді беруться новини "герой "СВО" повернувся додому і вбив дружину/дитину/батьків"?
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27.10.2024 13:51 Ответить
Варіанти:
1) Один з тих, що встиг повернутися, коли зекам ще дозволялося відвоювати півроку штурмовиками та бути вільними.
2) Комісований після важкого поранення та/або велика взятка.
3) Відпустка.

З того, що нагуглив, як це зараз працює:
" В соответствии с Указом об объявлении частичной мобилизации в РФ от 21 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. А частичную мобилизацию в России официально (т.е. через публикацию соответствующего указа) так и не отменили."
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27.10.2024 14:27 Ответить
 
 