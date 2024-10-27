Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Российская оккупационная власть усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. "Вербовщики" стали особенно "активными" в общественных местах и на блок-постах.

"Рейды по общественным местам и фильтрационные меры на блок-постах происходят ежедневно. Очередная такая "облава" состоялась в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя", - рассказали в Центре нацсопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, особое внимание представители оккупационной "власти" уделяют молодым мужчинам. Они спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Мужчины вынуждены выслушивать лекцию о патриотизме и "преимуществах" службы в армии РФ.

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"Но не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы", - отмечается в сообщении.

В ЦНС добавили, что в новом исследовании по продолжительности жизни контрактников, которые попадают на фронт после подписания соответствующего документа в тюрьме, выявлено, что они живут не более восьми месяцев.