Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Российская оккупационная власть усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. "Вербовщики" стали особенно "активными" в общественных местах и на блок-постах.
"Рейды по общественным местам и фильтрационные меры на блок-постах происходят ежедневно. Очередная такая "облава" состоялась в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя", - рассказали в Центре нацсопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦНС, особое внимание представители оккупационной "власти" уделяют молодым мужчинам. Они спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Мужчины вынуждены выслушивать лекцию о патриотизме и "преимуществах" службы в армии РФ.
"Но не единственными пропагандистскими лозунгами. Российская оккупационная администрация создала условия, когда мужчины могут получить российский паспорт только через фейковые военкоматы", - отмечается в сообщении.
В ЦНС добавили, что в новом исследовании по продолжительности жизни контрактников, которые попадают на фронт после подписания соответствующего документа в тюрьме, выявлено, что они живут не более восьми месяцев.
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Жахи кацапської мобілізації.
У Кіровській області у суботу, 26 жовтня, розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це https://t.me/mchs_official/23699 повідомили в МНС Росії.
Дешевий патріотизм і "долг родінє" залиш собі.
"два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка" - ага, не зменшується, саме тому на z-каналах виють, що в піхоту кидають навіть персонал РСВН, не кажучи вже про якихось дроноводів. Вони теж виснажуються, інше питання, що Україна виснажується скоріше. /
1) Один з тих, що встиг повернутися, коли зекам ще дозволялося відвоювати півроку штурмовиками та бути вільними.
2) Комісований після важкого поранення та/або велика взятка.
3) Відпустка.
З того, що нагуглив, як це зараз працює:
" В соответствии с Указом об объявлении частичной мобилизации в РФ от 21 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. А частичную мобилизацию в России официально (т.е. через публикацию соответствующего указа) так и не отменили."