Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Російські окупанти

Російська окупаційна влада посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. "Вербувальники" стали особливо "активними" у громадських місцях та на блокпостах.

"Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах відбуваються щодня. Чергова така "облава"відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя", – розповіли в Центрі нацспротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, особливу увагу представники окупаційної "влади" приділяють молодим чоловікам. Вони запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до "спеціальної військової операції". Чоловіки змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на окупованій Луганщині агітують старшокласників підписувати контракти з Міноборони РФ після завершення навчання, - Центр нацспротиву

"Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати", – наголошується у повідомленні.

У ЦНС додали, що у новому дослідженні щодо тривалості життя контрактників, котрі потрапляють на фронт після підписання відповідного документу у тюрмі, виявлено, що вони живуть не більше восьми місяців.

+23
Краще помовч. Усі, хто не хотів служити у своїй армії, буде служити в армії окупанта. Так було споконвік і всюди. Це аксіома.
27.10.2024 03:39 Відповісти
+18
Таке враження, що нас теж хтось окупував.
27.10.2024 02:25 Відповісти
+14
На борту перебував генеральний директор компанії "Вяткаавиа".

У Кіровській області у суботу, 26 жовтня, розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це https://t.me/mchs_official/23699 повідомили в МНС Росії.
27.10.2024 03:14 Відповісти
"Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блок-постах відбуваються щодня. Чоловіки змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ. Джерело:

Жахи кацапської мобілізації.
27.10.2024 02:07 Відповісти
а чому жахи- місцеве населєніє вибирало комуняків опзжопів зедилетантів та іншу російську нечисть . довибирались. маєте рускій рай- цинічно але логічно.
27.10.2024 05:52 Відповісти
27.10.2024 02:25 Відповісти
27.10.2024 03:39 Відповісти
Рашисти не настільки дурні, щоб давати зброю бусифікованим, що майже всі захочуть втекти при перших вибухах. Епоха м'яса пройшла давно, почалася епоха дронів.
27.10.2024 03:59 Відповісти
А для чого зброю? Дадуть лопату і будеш під обстрілами окопи рити
27.10.2024 07:52 Відповісти
так вам землекопи потрібні? а навіщо їх в армію зараховувати? найміть землекопів.
27.10.2024 09:11 Відповісти
Кому це вам?
27.10.2024 09:14 Відповісти
"вам" - це тобі конкретно. ти ж про лопату пишеш. Ти випадково не Кулеба?
27.10.2024 09:18 Відповісти
Ти ідіот?
27.10.2024 09:33 Відповісти
я - ні, а ти?
27.10.2024 09:37 Відповісти
Якщо ти ні, то перечитай спочатку чому я так написав, щоб не виглядати ідіотом.
27.10.2024 09:42 Відповісти
з вашого допису незрозуміло навіть, про чию армію ви пишете.
27.10.2024 09:45 Відповісти
Шо, і зараз не зрозуміло?
27.10.2024 09:50 Відповісти
І так не зрозуміло. у кацапів навіть тим, хто після полону, автомати видають і на убой посилають.
27.10.2024 09:57 Відповісти
27.10.2024 10:08 Відповісти
Серьезно? Типо не верь глазам своим когда каждый день выходят видео как бусифицированные рашисты ходят в мясные штурмы? И если тебе ***** скажет то побежишь ты в армию рашистов как миленький а потом с половинкой кирпича в атаку. А сзади тебя будут кадыровцы или заградотряды охранять или семью твою под автоматы поставят. Вспомни когда Украина была окупирована советским союзом. И что то ниукого небыло мысли убежать из армии.
27.10.2024 08:37 Відповісти
де можна подивитись ці відео? мені цікаво.можете посилань накидати?, тільки не на телеграм помийку
27.10.2024 09:13 Відповісти
Вони добровольці, їм дають тільки за підписання контракту до $30 000. Вони розуміють, що помруть і добровільно це роблять.
27.10.2024 11:38 Відповісти
ти не служиш в нашій армії. ждеш кацапів?
27.10.2024 09:10 Відповісти
Фйодор, ти проколовся. Ні один рюзкє чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
27.10.2024 09:32 Відповісти
а жінка - не людина? не громадянка України?
27.10.2024 09:34 Відповісти
Доголосувався у 2019?тепер краще помовчи...
27.10.2024 05:05 Відповісти
Таких як ти дійсно окупував страх за своє нікчемне життя.Хтось за тебе повинен захистити твою сім'ю,твоїх батьків.А,ти мабуть ще далеко від Сходу,де війна.У 2019 я ,відповідаючи запорожчанину "А зачем нам армія,А ви каво нам защіщаться?" сказала,коли ворог прийде до твого дому,тоді ти зрозумієш.24.02.2022 зрозумів відразу,бо в Харкові син з сім'єю проживав,тепер патріот України
27.10.2024 07:13 Відповісти
З окопу пишеш, хєроїня?
27.10.2024 08:36 Відповісти
А ти?
27.10.2024 15:40 Відповісти
У меня был друг. Я его уговаривал не возвращаться в Мариуполь. Говорил что загребут в армию оккупантов. Но он... " я скучаю по Мариуполю...родитъна".. И он был отравлен русской пропагандой. А другой мой друг говорил перед выборами " да там воюют те кому делать нехрен... тебе что не нравится когда бы полиция ДНР и украинская патрулировали бы линию разграничения...". Я пытался им что то объяснить. Первого друга мне жалко. На счет второго... Мне все равно. Он не поумнел точно.
27.10.2024 03:10 Відповісти
27.10.2024 03:14 Відповісти
Ніби дурничка, а приємно...
27.10.2024 04:20 Відповісти
Вербувальники але не подобіє тецекальників. Опускатись нижче кацапів не можна.
27.10.2024 05:08 Відповісти
И что хотели сказать этим сообщением от ЦПД? Если "напугать", то получается как раз наоборот. Из этого сообщения следует, что РФ не проводит беспредельной "бусификации", не гребут всех подряд, а уделяют внимания молодежи, проводят с ними лекции... А про паспорта вообще смешно) Типа в Украине его можно получить, без контактов с военкоматом/ТЦК...
27.10.2024 06:17 Відповісти
" лєкциї для мАладьожі в рф,,," до вподоби кацап?? то ****** у *********, будеш відвідувати там регулярно!(, або у Тису йди пірнай, якщо не в змозі захищати свою землю, та родину.
27.10.2024 06:37 Відповісти
З таким підходом до мобілізації, як у нас, де просто із вулиці викрадають людей, вони помирають від раптових серцевих нападів в тцк, чи як мінімум задувають балоном - кацапія із її підходом виглядає вигіднішої для багатьох. От вони і палять авто, здають позиції і так далі. Це можна було б виправити кращим забезпеченням фінансовим, хоча б на рівні тиж же кацапів, чи відношенням, чи змінюю підходу до війни на більш технологічний, але на цьому не вдасться сп*здити грошей, тому і легше набусифікувати із посилом «землю і родину» захищати, хоча в того бусифікованого може ні першого, ні другого не бути.
27.10.2024 07:24 Відповісти
Кацапи на фррумі будуть гнати своє!", - "пАчєму прАкурори та дєпутати не воюют,,," , " Фсєх бусіфіцируют,,,", " бедолагі в тісе утанулі,,,, " ущємляют права,,,", і далі в такому роді,
27.10.2024 08:26 Відповісти
Прокурорів не мобілізують бо вони інваліди, ти свій ціпок не загубив?
27.10.2024 08:38 Відповісти
ти за своїм краще дивись.
27.10.2024 08:53 Відповісти
Єдине правильне що ви помітили, це, -- може ні першого, ні другого не бути. -- так, швидше за все, а ще у них немає нічого, ні любові до своєї землі, на якій вони виросли, ні любові до своєї мови та культури, ні прапора у них немає, ні батьківщини!тобто всього Того, що потрібно захищати від орди! (, ніхера у них немає!, так нах вони тут потрібні?? (,
27.10.2024 08:37 Відповісти
Ну так якщо в них нічого немає, кожного дня корупція зі всіх шпарин виглядає, яка мотивація?
Дешевий патріотизм і "долг родінє" залиш собі.
27.10.2024 09:13 Відповісти
якщо у них немає СВОЄЇ землі, то що вони будуть любити? твою землю?
27.10.2024 09:16 Відповісти
Ну не хотіли чи не встигли там мобілізуватися до ЗСУ.Потім ,можливо,подумали що якось минеться,пересидимо...А то вже 3й рік..
27.10.2024 07:12 Відповісти
Просто виїхати могли,навіть в Європу...Ні,чекають поки на м'ясо відправлять.Такі ж раби як і кацапня.Почпток березня 2022р вже Мелітополь в окупації,ранок,по місту біжить молодь (ті хто за собою слідкує)з музикою у вухах,й начхати глибоко окупація чи ні...
27.10.2024 07:19 Відповісти
Ну раз бігали і за собою дивилися,то медкомісію пройдуть)
27.10.2024 07:26 Відповісти
У Білій Церкві вандали осквернили могили загиблих військових на Алеї Слави кладовища "Сухий яр".
27.10.2024 07:33 Відповісти
а що там роблять ті молоді-якщо їх запитати то навряд чи врни себе назвуть українцями-скоріше кацапами або малоотсосами
27.10.2024 07:43 Відповісти
Все обмежується розмовами і агітацією. Можливо поки що. Бо в ДНР, ЛНР в 2022-23 гребли як зараз в Україні. Рашкостан безумовно фашистська країна. Але щодо мобілізації Україна виглядає набагато гірше в порівнянні з рашкостаном.
27.10.2024 08:34 Відповісти
А ти вже в Чехію з…ся, то чому ж замобілізацію переживаєш ??
27.10.2024 09:19 Відповісти
"Гірша", тому що на багато менша за чисельністю і на багато бідніша за фінансами.
27.10.2024 09:29 Відповісти
То й що що бідніша? У нас з самого початку пообіцяли 15 000 000 грн, але є нюанс...
27.10.2024 13:48 Відповісти
Треба щоб одразу давали перед відправкою на передок. Нехай не 15 млн, а хоча б 1.5 млн. І те хоч щось. І люди пішли б. А обіцянки свої нехай самі жеруть
27.10.2024 14:07 Відповісти
Кацапи налагодили упішний рекрутинг, хороші гроші + чіткі терміни служи, два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка. Україна б теж могла набирати тисяч під 100 на рік, запропонуй подібне людям, але тоді не вистачить грошей "прокурорам"
27.10.2024 09:06 Відповісти
"чіткі терміни служби" - ви впевнені? Наскільки я пам'ятаю, чіткі терміни служби в них були лише спочатку, коли людей ще вистачало і здавалося, що здолають Україну за якийсь прийнятний час. А тепер вже, як і в нас, до кінця війни.

"два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка" - ага, не зменшується, саме тому на z-каналах виють, що в піхоту кидають навіть персонал РСВН, не кажучи вже про якихось дроноводів. Вони теж виснажуються, інше питання, що Україна виснажується скоріше. /
27.10.2024 12:03 Відповісти
А звідки тоді беруться новини "герой "СВО" повернувся додому і вбив дружину/дитину/батьків"?
27.10.2024 13:51 Відповісти
Варіанти:
1) Один з тих, що встиг повернутися, коли зекам ще дозволялося відвоювати півроку штурмовиками та бути вільними.
2) Комісований після важкого поранення та/або велика взятка.
3) Відпустка.

З того, що нагуглив, як це зараз працює:
" В соответствии с Указом об объявлении частичной мобилизации в РФ от 21 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. А частичную мобилизацию в России официально (т.е. через публикацию соответствующего указа) так и не отменили."
27.10.2024 14:27 Відповісти
 
 