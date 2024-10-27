Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Російська окупаційна влада посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. "Вербувальники" стали особливо "активними" у громадських місцях та на блокпостах.
"Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах відбуваються щодня. Чергова така "облава"відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя", – розповіли в Центрі нацспротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦНС, особливу увагу представники окупаційної "влади" приділяють молодим чоловікам. Вони запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до "спеціальної військової операції". Чоловіки змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ.
"Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати", – наголошується у повідомленні.
У ЦНС додали, що у новому дослідженні щодо тривалості життя контрактників, котрі потрапляють на фронт після підписання відповідного документу у тюрмі, виявлено, що вони живуть не більше восьми місяців.
Жахи кацапської мобілізації.
У Кіровській області у суботу, 26 жовтня, розбився вертоліт Мі-2 з чотирма людьми на борту. Про це https://t.me/mchs_official/23699 повідомили в МНС Росії.
Дешевий патріотизм і "долг родінє" залиш собі.
"два роки потік контрактників незменшується попри прогнози подоляка" - ага, не зменшується, саме тому на z-каналах виють, що в піхоту кидають навіть персонал РСВН, не кажучи вже про якихось дроноводів. Вони теж виснажуються, інше питання, що Україна виснажується скоріше. /
1) Один з тих, що встиг повернутися, коли зекам ще дозволялося відвоювати півроку штурмовиками та бути вільними.
2) Комісований після важкого поранення та/або велика взятка.
3) Відпустка.
З того, що нагуглив, як це зараз працює:
" В соответствии с Указом об объявлении частичной мобилизации в РФ от 21 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. А частичную мобилизацию в России официально (т.е. через публикацию соответствующего указа) так и не отменили."