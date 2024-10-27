Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Російська окупаційна влада посилила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. "Вербувальники" стали особливо "активними" у громадських місцях та на блокпостах.

"Рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах відбуваються щодня. Чергова така "облава"відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя", – розповіли в Центрі нацспротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, особливу увагу представники окупаційної "влади" приділяють молодим чоловікам. Вони запитують про їхню діяльність, місце роботи та ставлення до "спеціальної військової операції". Чоловіки змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ.

"Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати", – наголошується у повідомленні.

У ЦНС додали, що у новому дослідженні щодо тривалості життя контрактників, котрі потрапляють на фронт після підписання відповідного документу у тюрмі, виявлено, що вони живуть не більше восьми місяців.