Портрет Кадырова повесили на набережной оккупированного Севастополя вместе с изображениями советских героев времен Второй мировой войны. ВИДЕО
На набережной оккупированного Севастополя повесили портреты советских героев времен Второй мировой войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в галерею попал и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.
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+12 Andrew Moon
показать весь комментарий21.07.2025 13:47 Ответить Ссылка
+5 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий21.07.2025 13:45 Ответить Ссылка
+5 Митя Дядя
показать весь комментарий21.07.2025 13:51 Ответить Ссылка
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... а те що ***** повісять в центрі набережної - це дуже зворушливо...
Якщо це кадиркін буде кожного дня страчувати по тисячі окрів , то й так воно не перплюне по людожерству гєогіякАнстянтінАфіча й через 10 років !
Замість каміння з неба, маленька кадирка
" Пєрвого русского я убіл в 16-ть лєт!" (с)