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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Портрет Кадырова повесили на набережной оккупированного Севастополя вместе с изображениями советских героев времен Второй мировой войны. ВИДЕО

На набережной оккупированного Севастополя повесили портреты советских героев времен Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в галерею попал и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Смотрите: Кадыровец из гранатомета стреляет в направлении храма РПЦ в Судже на Курщине. ВИДЕО

Читайте: Родственник Кадырова за два года накупил элитной недвижимости в Дубае на $20 миллионов

Автор: 

Кадыров Рамзан (803) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+12
Взагалі-то і ті "герої" нічим не кращі кадирова..
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21.07.2025 13:47 Ответить
+5
***** скоро гітлера і мусолліні повісять а ***** в центрі.
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21.07.2025 13:45 Ответить
+5
Хтось з обережним, тоненьким гуморком це зробив...
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21.07.2025 13:51 Ответить
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***** скоро гітлера і мусолліні повісять а ***** в центрі.
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21.07.2025 13:45 Ответить
гітлєра і мусоліні вже не повісиш - бо вони мертві - хітлєр сам себе спалив, а мусоліні застрелили...
... а те що ***** повісять в центрі набережної - це дуже зворушливо...
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21.07.2025 16:17 Ответить
Взагалі-то і ті "герої" нічим не кращі кадирова..
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21.07.2025 13:47 Ответить
Порівняли людожера жукова з якимось кловуном-тіктокером ?!
Якщо це кадиркін буде кожного дня страчувати по тисячі окрів , то й так воно не перплюне по людожерству гєогіякАнстянтінАфіча й через 10 років !
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21.07.2025 13:54 Ответить
Хтось з обережним, тоненьким гуморком це зробив...
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21.07.2025 13:51 Ответить
Органічно вписався у антураж Ватостополя портрет академіка овцейобства, ХЕРоя Парашной *********, зрадника власного народу та того хто вбив свого першого рускага в 16 років.
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21.07.2025 13:53 Ответить
********* стирати слово х у й
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21.07.2025 13:57 Ответить
Бидло сховає, ще квіточки понесуть.
Замість каміння з неба, маленька кадирка
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21.07.2025 14:01 Ответить
А що робити, коли кадиркин наказав.
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21.07.2025 14:06 Ответить
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21.07.2025 14:08 Ответить
та хай хоч голу дупу там повісять! тим паче ЦЕНЗОР, які у вас там герої "часів Другої світової війни" - жуков, ******...? ви що зовсім *****? кого ви в редакцію набрали? по об'явах на заборі!?
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21.07.2025 14:16 Ответить
Нічого дивного - у кацапів "у крові" прославляння тих, хто їх, більше всього, убивав... Жуком мав орден Червоного прапора, за придушення селянського повстання на Тамбовщині... Якщо "копнуть" біографії решти "героїв" - то, мінімум, у кожного другого, можна знайти невинну кров на руках...
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21.07.2025 14:18 Ответить
Навіть ватникам смішно. А що в країні такій живете ,не смішно?
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21.07.2025 14:22 Ответить
Не цього?

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21.07.2025 14:23 Ответить
ці лишні вже скоро тебе московитка гватувати будуть, а ми будемо цьому раді , бо ви для цього створені
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21.07.2025 14:28 Ответить
Маршалъ-Дон...
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21.07.2025 14:33 Ответить
Поруч з О. Матросовим та З. Космодем'янською? Конкретна наруга над героями.
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21.07.2025 14:42 Ответить
Не дивно, а що від маразматиків очікувати?
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21.07.2025 14:44 Ответить
То Разважає не розібрався. Потрібно було вивісити портрет Адама, а вивісили Рамзана!
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21.07.2025 14:45 Ответить
Татари вже косять під чеченців
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21.07.2025 14:55 Ответить
Там не хватає крилатої фрази цього покидька:

" Пєрвого русского я убіл в 16-ть лєт!" (с)
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21.07.2025 15:12 Ответить
дон
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21.07.2025 15:54 Ответить
 
 