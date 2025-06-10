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Кадыровец из гранатомета стреляет в направлении храма РПЦ в Судже на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой кадыровец из подразделения "Ахмат" в российской Судже на Курщине стреляет ради развлечения из гранатомета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, что кадыровец прицеливается в направлении храма РПЦ, и заряд после выстрела попадает в дом вблизи церкви.

Пользователи соцсетей отмечают, что стрелок - младший сержант 158-й военной комендатуры. Согласно сообщениям, позже он погиб в ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В захваченной Судже кадыровцы вооружили пожилого инвалида и издеваются над ним: "Ну, что? Готовы? Стрелять будем". ВИДЕО

Автор: 

граната (1011) Кадыров Рамзан (802) Чечня (638) Суджа (46)


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Топ комментарии
+16
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10.06.2025 09:37 Ответить
+13
Рамзанка Дыров взагалі вбивав кацапів по молодості, за що й став героєм росії. Так шо цей молодий вівцетрах все правильно зробив
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10.06.2025 09:43 Ответить
+12
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10.06.2025 09:38 Ответить
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10.06.2025 09:37 Ответить
Карма.
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10.06.2025 09:38 Ответить
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10.06.2025 09:38 Ответить
НАЙС. Та їх би просто закрити в своїх кордонах то вони перегризуться
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10.06.2025 09:39 Ответить
Так і буде.
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10.06.2025 09:45 Ответить
Так вони тому і пруть, що їм в своїх кордонах не сидиться ...
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10.06.2025 09:57 Ответить
Рамзанка Дыров взагалі вбивав кацапів по молодості, за що й став героєм росії. Так шо цей молодий вівцетрах все правильно зробив
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10.06.2025 09:43 Ответить
ачєрєдная кадиравская абізяна с гранатай...
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10.06.2025 09:43 Ответить
Так це ж добре,може чурки почнуть і по своїм кацапам і своїм чуткам ,скоро стріляти.😆
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10.06.2025 09:44 Ответить
Що дозволено кадирівцю, то заборонено москалю. А кажуть ху...лостан православний
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10.06.2025 09:46 Ответить
Треба масовано розповсюджувати по всіх російських ресурсах з підкресленим обуренням та вказуванням на винуваться -чеченця. Ми також маємо брати участь в ідеологічних войнах як учасники а не терпіли.
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10.06.2025 09:50 Ответить
Правильно, тільки не чеченця, а кадирівця.
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10.06.2025 09:58 Ответить
Нажаль цей добродій загинув в дтп,ех шкода.А міг би принести багато світлого і доброго рабсєянам.
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10.06.2025 09:50 Ответить
то не добродій, то злодій
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10.06.2025 10:20 Ответить
Чекаю, коли нарешті овцейопи почнуть різати свинособак як худобу. У храмах, на вулицях мАскви, скрізь. Чечня - це ж раіся!
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10.06.2025 10:17 Ответить
Кадировець(ослойоб), храм(троицьі живоначальной), на вулиці Карла маркса ! Ето піздець .
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10.06.2025 10:28 Ответить
за старання пітьорка,15 рублей лишніми не будуть,правда ботику ) ?
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10.06.2025 11:22 Ответить
Alex #601397 кацапе воно тяжко сприймати себу вялікім коли кавказці вас мають як овець
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10.06.2025 12:12 Ответить
Там у кацапів з козой0бами жабогадюкінг, бо якийсь піп назвав мусульман терористами, а Алаудінов назвав попа дібілом))) Попа вигнали з роботи і купа православнутих возбухає і навіть посміли на протест вийти...
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10.06.2025 11:10 Ответить
красавчик !!!! дай им еще пару раз туда для УМА !!!!))))
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10.06.2025 11:32 Ответить
На болотах ніяк не можуть зрозуміти і тим більше пояснити хто ж це такі роzzіянські буряти, тувинці (+ще 150 народностей від фіно-угоів до монгольців). А найсмішніше, що у них з'являється ще один етнос - роzzіянські мусульмани. Але і цього феномену московити не можуть пояснити.
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10.06.2025 11:44 Ответить
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10.06.2025 12:10 Ответить
Їхав по полю на мото, наїхав на міну, в результаті - загинув в ДТП, сім'ї виставили протокол про порушення ПДР і штраф за розбитий мотік! Таким чином, бойові втрати кацапоти зменшились майже до нуля!
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10.06.2025 13:22 Ответить
 
 