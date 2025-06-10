Кадыровец из гранатомета стреляет в направлении храма РПЦ в Судже на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой кадыровец из подразделения "Ахмат" в российской Судже на Курщине стреляет ради развлечения из гранатомета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть, что кадыровец прицеливается в направлении храма РПЦ, и заряд после выстрела попадает в дом вблизи церкви.

Пользователи соцсетей отмечают, что стрелок - младший сержант 158-й военной комендатуры. Согласно сообщениям, позже он погиб в ДТП.

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