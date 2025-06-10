7 035 21
Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому кадирівець із підрозділу "Ахмат" у російській Суджі на Курщині стріляє задля розваги із гранатомета.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, що кадирівець прицілюється у напрямку храму РПЦ, і заряд після пострілу влучає у будинок поблизу церкви.
Користувачі соцмереж зазначають, що стрілець - молодший сержант 158-ї військової комендатури. Згідно з повідомленнями, пізніше він загинув у ДТП.
Топ коментарі
+15 Виталий #548501
показати весь коментар10.06.2025 09:37 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.06.2025 09:43 Відповісти Посилання
+11 Грышка Распутный 2
показати весь коментар10.06.2025 09:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Предлагаю заменить "православный храм" на более эффектную и сенсационную цель.
Военные аналитики полагают, что, судя по положению солнца и направлению ветра, наемник стрелял в сторону США.
В то же время во Франции проходил парад жопошников, и возможно, огонь был направлен на них.
Необходимо как можно скорее довести эту информацию до сведения правительств обеих стран и созвать совбез ООН.
😎