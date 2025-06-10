Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кадирівець із підрозділу "Ахмат" у російській Суджі на Курщині стріляє задля розваги із гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, що кадирівець прицілюється у напрямку храму РПЦ, і заряд після пострілу влучає у будинок поблизу церкви.

Користувачі соцмереж зазначають, що стрілець - молодший сержант 158-ї військової комендатури. Згідно з повідомленнями, пізніше він загинув у ДТП.

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