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Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кадирівець із підрозділу "Ахмат" у російській Суджі на Курщині стріляє задля розваги із гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти, що кадирівець прицілюється у напрямку храму РПЦ, і заряд після пострілу влучає у будинок поблизу церкви.

Користувачі соцмереж зазначають, що стрілець - молодший сержант 158-ї військової комендатури. Згідно з повідомленнями, пізніше він загинув у ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У захопленій Суджі кадирівці озброїли літнього інваліда і знущаються над ним: "Ну, что? Готовы? Стрелять будем". ВIДЕО

Автор: 

граната (802) Кадиров Рамзан (528) Чечня (284) Суджа (46)


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Топ коментарі
+15
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10.06.2025 09:37 Відповісти
+12
Рамзанка Дыров взагалі вбивав кацапів по молодості, за що й став героєм росії. Так шо цей молодий вівцетрах все правильно зробив
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10.06.2025 09:43 Відповісти
+11
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10.06.2025 09:38 Відповісти
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10.06.2025 09:37 Відповісти
Карма.
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10.06.2025 09:38 Відповісти
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10.06.2025 09:38 Відповісти
НАЙС. Та їх би просто закрити в своїх кордонах то вони перегризуться
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10.06.2025 09:39 Відповісти
Так і буде.
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10.06.2025 09:45 Відповісти
Так вони тому і пруть, що їм в своїх кордонах не сидиться ...
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10.06.2025 09:57 Відповісти
Рамзанка Дыров взагалі вбивав кацапів по молодості, за що й став героєм росії. Так шо цей молодий вівцетрах все правильно зробив
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10.06.2025 09:43 Відповісти
ачєрєдная кадиравская абізяна с гранатай...
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10.06.2025 09:43 Відповісти
Так це ж добре,може чурки почнуть і по своїм кацапам і своїм чуткам ,скоро стріляти.😆
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10.06.2025 09:44 Відповісти
Що дозволено кадирівцю, то заборонено москалю. А кажуть ху...лостан православний
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10.06.2025 09:46 Відповісти
Треба масовано розповсюджувати по всіх російських ресурсах з підкресленим обуренням та вказуванням на винуваться -чеченця. Ми також маємо брати участь в ідеологічних войнах як учасники а не терпіли.
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10.06.2025 09:50 Відповісти
Правильно, тільки не чеченця, а кадирівця.
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10.06.2025 09:58 Відповісти
Нажаль цей добродій загинув в дтп,ех шкода.А міг би принести багато світлого і доброго рабсєянам.
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10.06.2025 09:50 Відповісти
то не добродій, то злодій
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10.06.2025 10:20 Відповісти
Чекаю, коли нарешті овцейопи почнуть різати свинособак як худобу. У храмах, на вулицях мАскви, скрізь. Чечня - це ж раіся!
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10.06.2025 10:17 Відповісти
Кадировець(ослойоб), храм(троицьі живоначальной), на вулиці Карла маркса ! Ето піздець .
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10.06.2025 10:28 Відповісти
Хотя видео снято в пару лет назад в Карабахе, оно годится для наведения тени на плетени.
Предлагаю заменить "православный храм" на более эффектную и сенсационную цель.
Военные аналитики полагают, что, судя по положению солнца и направлению ветра, наемник стрелял в сторону США.
В то же время во Франции проходил парад жопошников, и возможно, огонь был направлен на них.
Необходимо как можно скорее довести эту информацию до сведения правительств обеих стран и созвать совбез ООН.
😎
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10.06.2025 10:40 Відповісти
за старання пітьорка,15 рублей лишніми не будуть,правда ботику ) ?
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10.06.2025 11:22 Відповісти
Там у кацапів з козой0бами жабогадюкінг, бо якийсь піп назвав мусульман терористами, а Алаудінов назвав попа дібілом))) Попа вигнали з роботи і купа православнутих возбухає і навіть посміли на протест вийти...
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10.06.2025 11:10 Відповісти
красавчик !!!! дай им еще пару раз туда для УМА !!!!))))
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10.06.2025 11:32 Відповісти
На болотах ніяк не можуть зрозуміти і тим більше пояснити хто ж це такі роzzіянські буряти, тувинці (+ще 150 народностей від фіно-угоів до монгольців). А найсмішніше, що у них з'являється ще один етнос - роzzіянські мусульмани. Але і цього феномену московити не можуть пояснити.
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10.06.2025 11:44 Відповісти
 
 