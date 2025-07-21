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Портрет Кадирова повісили на набережній окупованого Севастополя разом із зображеннями радянських героїв часів Другої світової війни. ВIДЕО

На набережній окупованого Севастополя повісили портрети радянських героїв часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у галерею потрапив і нинішній очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Дивіться: Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО

Читайте: Родич Кадирова за два роки накупив елітної нерухомості у Дубаї на $20 мільйонів

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) Севастополь (558)


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Топ коментарі
+12
Взагалі-то і ті "герої" нічим не кращі кадирова..
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21.07.2025 13:47 Відповісти
+4
***** скоро гітлера і мусолліні повісять а ***** в центрі.
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21.07.2025 13:45 Відповісти
+4
Хтось з обережним, тоненьким гуморком це зробив...
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21.07.2025 13:51 Відповісти
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***** скоро гітлера і мусолліні повісять а ***** в центрі.
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21.07.2025 13:45 Відповісти
Взагалі-то і ті "герої" нічим не кращі кадирова..
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21.07.2025 13:47 Відповісти
Порівняли людожера жукова з якимось кловуном-тіктокером ?!
Якщо це кадиркін буде кожного дня страчувати по тисячі окрів , то й так воно не перплюне по людожерству гєогіякАнстянтінАфіча й через 10 років !
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21.07.2025 13:54 Відповісти
Хтось з обережним, тоненьким гуморком це зробив...
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21.07.2025 13:51 Відповісти
Органічно вписався у антураж Ватостополя портрет академіка овцейобства, ХЕРоя Парашной *********, зрадника власного народу та того хто вбив свого першого рускага в 16 років.
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21.07.2025 13:53 Відповісти
********* стирати слово х у й
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21.07.2025 13:57 Відповісти
Бидло сховає, ще квіточки понесуть.
Замість каміння з неба, маленька кадирка
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21.07.2025 14:01 Відповісти
А що робити, коли кадиркин наказав.
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21.07.2025 14:06 Відповісти
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21.07.2025 14:08 Відповісти
та хай хоч голу дупу там повісять! тим паче ЦЕНЗОР, які у вас там герої "часів Другої світової війни" - жуков, ******...? ви що зовсім *****? кого ви в редакцію набрали? по об'явах на заборі!?
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21.07.2025 14:16 Відповісти
Нічого дивного - у кацапів "у крові" прославляння тих, хто їх, більше всього, убивав... Жуком мав орден Червоного прапора, за придушення селянського повстання на Тамбовщині... Якщо "копнуть" біографії решти "героїв" - то, мінімум, у кожного другого, можна знайти невинну кров на руках...
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21.07.2025 14:18 Відповісти
Навіть ватникам смішно. А що в країні такій живете ,не смішно?
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21.07.2025 14:22 Відповісти
Не цього?

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21.07.2025 14:23 Відповісти
ці лишні вже скоро тебе московитка гватувати будуть, а ми будемо цьому раді , бо ви для цього створені
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21.07.2025 14:28 Відповісти
Маршалъ-Дон...
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21.07.2025 14:33 Відповісти
Поруч з О. Матросовим та З. Космодем'янською? Конкретна наруга над героями.
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21.07.2025 14:42 Відповісти
Не дивно, а що від маразматиків очікувати?
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21.07.2025 14:44 Відповісти
То Разважає не розібрався. Потрібно було вивісити портрет Адама, а вивісили Рамзана!
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21.07.2025 14:45 Відповісти
Татари вже косять під чеченців
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21.07.2025 14:55 Відповісти
Там не хватає крилатої фрази цього покидька:

" Пєрвого русского я убіл в 16-ть лєт!" (с)
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21.07.2025 15:12 Відповісти
 
 