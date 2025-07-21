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Портрет Кадирова повісили на набережній окупованого Севастополя разом із зображеннями радянських героїв часів Другої світової війни. ВIДЕО
На набережній окупованого Севастополя повісили портрети радянських героїв часів Другої світової війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у галерею потрапив і нинішній очільник Чечні Рамзан Кадиров.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
показати весь коментар21.07.2025 13:47 Відповісти Посилання
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар21.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
+4 Митя Дядя
показати весь коментар21.07.2025 13:51 Відповісти Посилання
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Якщо це кадиркін буде кожного дня страчувати по тисячі окрів , то й так воно не перплюне по людожерству гєогіякАнстянтінАфіча й через 10 років !
Замість каміння з неба, маленька кадирка
" Пєрвого русского я убіл в 16-ть лєт!" (с)