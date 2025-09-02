Корректировала удары по защитникам Херсонской области: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную ячейку ФСБ, которая координировала артиллерийские и дроновые удары российских войск по силам обороны на правобережье Херсонщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в областном центре задержан 65-летний местный житель, который ожидал полной оккупации региона. Основной задачей агента было выявлять склады с оружием и боеприпасами, пункты базирования украинских войск и тактические группы БПЛА. Для этого он объезжал местность, фиксировал объекты, отслеживал движение техники и собирал информацию через знакомых волонтеров.
Полученные данные фигурант передавал резидентке группы из Скадовского района, которая после оккупации общины сотрудничала с ФСБ и вербовала новых участников ячейки.
Во время обыска у задержанного изъято 5 смартфонов для коммуникации с резиденткой. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Заочно планируется сообщение о подозрении резидентке ФСБ, которая скрывается на временно оккупированном левобережье Херсонщины.
І знову, усе повторюється, СХЕМАТОЗ працює, Українців убивають безкарно, упродовж 11 років московської війни!!
Нікчемне покарання від стефанчуків+зеленського, упродовж 4 років, МОТИВУЄ нових убивць до дії!!
Гетьмацев, з єрмаком і татаровим, пильнують за СХЕМАТОЗОМ руками інших осіб в органах державної влади!! Держсекретарі, можуть це засвідчити, як заброньовані!!!