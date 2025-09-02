Корректировала удары по защитникам Херсонской области: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную ячейку ФСБ, которая координировала артиллерийские и дроновые удары российских войск по силам обороны на правобережье Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в областном центре задержан 65-летний местный житель, который ожидал полной оккупации региона. Основной задачей агента было выявлять склады с оружием и боеприпасами, пункты базирования украинских войск и тактические группы БПЛА. Для этого он объезжал местность, фиксировал объекты, отслеживал движение техники и собирал информацию через знакомых волонтеров.

Полученные данные фигурант передавал резидентке группы из Скадовского района, которая после оккупации общины сотрудничала с ФСБ и вербовала новых участников ячейки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент РФ задержан на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области, - СБУ

Во время обыска у задержанного изъято 5 смартфонов для коммуникации с резиденткой. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Заочно планируется сообщение о подозрении резидентке ФСБ, которая скрывается на временно оккупированном левобережье Херсонщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о заочном подозрении Кадырову, который приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для рашистов, - СБУ