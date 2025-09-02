РУС
Новости Фото Задержание корректировщиков
1 168 2

Корректировала удары по защитникам Херсонской области: разоблачена агентурная группа ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную ячейку ФСБ, которая координировала артиллерийские и дроновые удары российских войск по силам обороны на правобережье Херсонщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ разоблачила агентурную группу ФС
Фото: СБУ

Как отмечается, в областном центре задержан 65-летний местный житель, который ожидал полной оккупации региона. Основной задачей агента было выявлять склады с оружием и боеприпасами, пункты базирования украинских войск и тактические группы БПЛА. Для этого он объезжал местность, фиксировал объекты, отслеживал движение техники и собирал информацию через знакомых волонтеров.

Полученные данные фигурант передавал резидентке группы из Скадовского района, которая после оккупации общины сотрудничала с ФСБ и вербовала новых участников ячейки.

СБУ разоблачила агентурную группу ФС
Фото: СБУ

Во время обыска у задержанного изъято 5 смартфонов для коммуникации с резиденткой. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Заочно планируется сообщение о подозрении резидентке ФСБ, которая скрывается на временно оккупированном левобережье Херсонщины.

Автор: 

СБУ (20360) Херсонская область (5168)
Як шоб ціх покидьків, після того як витрусять всю потрібну інфу, розвішували б для пров'ялення на ліхтарях та гілках дерев, з картокою на груді на якій булоб пояснення ща шо саме від сушится, то і подібних тварюк поменшало б. Так сказати - працювала б наочна агитація. Здаєтся шо це вже давно на часі.
02.09.2025 13:20 Ответить
Викривають убивць, одні, осуджують ЗАКОНОДАВСТВОМ мирного часу, другі, портновські, а потім убивць Українців, обмінюють на московію!!
І знову, усе повторюється, СХЕМАТОЗ працює, Українців убивають безкарно, упродовж 11 років московської війни!!
Нікчемне покарання від стефанчуків+зеленського, упродовж 4 років, МОТИВУЄ нових убивць до дії!!
Гетьмацев, з єрмаком і татаровим, пильнують за СХЕМАТОЗОМ руками інших осіб в органах державної влади!! Держсекретарі, можуть це засвідчити, як заброньовані!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:34 Ответить
 
 