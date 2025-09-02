Коригувала удари по оборонцях Херсонщини: викрито агентурну групу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України нейтралізувала агентурний осередок ФСБ, який координував артилерійські та дронові удари російських військ по силах оборони на правобережжі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в обласному центрі затримано 65-річного місцевого жителя, який очікував повної окупації регіону. Основним завданням агента було виявляти склади зі зброєю та боєприпасами, пункти базування українських військ і тактичні групи БПЛА. Для цього він об’їжджав місцевість, фіксував об’єкти, відстежував рух техніки та збираючи інформацію через знайомих волонтерів.

Отримані дані фігурант передавав резидентці групи зі Скадовського району, яка після окупації громади співпрацювала з ФСБ та вербувала нових учасників осередку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агента РФ затримано на одній з ремонтних баз ЗСУ в Донецькій області, - СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучено 5 смартфонів для комунікації з резиденткою. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Заочно планується повідомлення про підозру резидентці ФСБ, яка переховується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про заочну підозру Кадирову, який наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для рашистів, - СБУ