Коригувала удари по оборонцях Херсонщини: викрито агентурну групу ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України нейтралізувала агентурний осередок ФСБ, який координував артилерійські та дронові удари російських військ по силах оборони на правобережжі Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ викрила агентурну групу ФС
Фото: СБУ

Як зазначається, в обласному центрі затримано 65-річного місцевого жителя, який очікував повної окупації регіону. Основним завданням агента було виявляти склади зі зброєю та боєприпасами, пункти базування українських військ і тактичні групи БПЛА. Для цього він об’їжджав місцевість, фіксував об’єкти, відстежував рух техніки та збираючи інформацію через знайомих волонтерів.

Отримані дані фігурант передавав резидентці групи зі Скадовського району, яка після окупації громади співпрацювала з ФСБ та вербувала нових учасників осередку.

СБУ викрила агентурну групу ФС
Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого вилучено 5 смартфонів для комунікації з резиденткою. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Заочно планується повідомлення про підозру резидентці ФСБ, яка переховується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

СБУ (13300) Херсонська область (6165)
Як шоб ціх покидьків, після того як витрусять всю потрібну інфу, розвішували б для пров'ялення на ліхтарях та гілках дерев, з картокою на груді на якій булоб пояснення ща шо саме від сушится, то і подібних тварюк поменшало б. Так сказати - працювала б наочна агитація. Здаєтся шо це вже давно на часі.
02.09.2025 13:20 Відповісти
Викривають убивць, одні, осуджують ЗАКОНОДАВСТВОМ мирного часу, другі, портновські, а потім убивць Українців, обмінюють на московію!!
І знову, усе повторюється, СХЕМАТОЗ працює, Українців убивають безкарно, упродовж 11 років московської війни!!
Нікчемне покарання від стефанчуків+зеленського, упродовж 4 років, МОТИВУЄ нових убивць до дії!!
Гетьмацев, з єрмаком і татаровим, пильнують за СХЕМАТОЗОМ руками інших осіб в органах державної влади!! Держсекретарі, можуть це засвідчити, як заброньовані!!!
02.09.2025 13:34 Відповісти
 
 