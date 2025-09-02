Агента РФ затримано на одній з ремонтних баз ЗСУ в Донецькій області, - СБУ

Фото: СБУ

На Донеччині затримано працівника заводу, який коригував удари по Силах оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агент РФ передавав координати ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військ після боїв на передовій.

Йдеться про 37-річного чоловіка, який потрапив у поле зору російської спецслужби через свого брата, який проживає у Росії та співпрацює з окупантами.

"Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення. Потім зроблені фотознімки із геолокаціями об’єктів агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері.

Отримані розвіддані рашисти планували використати для підготовки нових ударів", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ запобігли "зливу" даних про оборонно-промислові потужності.

В агента РФ вилучили смартфон, на якому були фото ремонтно-виробничих приміщень заводу.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

