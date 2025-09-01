УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
584 2

Українські бійці ліквідують ворожу піхоту разом з укриттям на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ї окремої штурмової бригади ліквідували ворожу піхоту разом з укриттями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти ховалися в розвалених будівлях, серед дерев і густої трави, але були виявлені та знищені. Відео операції оприлюднено у соцмережах.

Також дивіться: Відбиття масштабної атаки противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

знищення (8119) Донецька область (9470) укриття (324) 5 ОШБр (140) Краматорський район (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Славне полювання, Українських Хліборобів, на хйіловців з московії в Україні!
показати весь коментар
01.09.2025 22:44 Відповісти
Сейчас Краматорское направление не значит ровно ничего. Ибо если московиты с Северска и Лимана пойдут на Славянск и перережут трассу на Харьков то в блокаду попадет вся Краматорско-Славянская агломерация. А это аж 4 города
показати весь коментар
01.09.2025 23:12 Відповісти
 
 