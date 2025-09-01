Українські бійці ліквідують ворожу піхоту разом з укриттям на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ї окремої штурмової бригади ліквідували ворожу піхоту разом з укриттями. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти ховалися в розвалених будівлях, серед дерев і густої трави, але були виявлені та знищені. Відео операції оприлюднено у соцмережах.
Oleksandr Valovyi
Big Iron
