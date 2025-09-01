Украинские бойцы ликвидируют вражескую пехоту вместе с укрытием на Краматорском направлении. ВИДЕО
На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту вместе с укрытиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты прятались в развалившихся зданиях, среди деревьев и густой травы, но были обнаружены и уничтожены. Видео операции обнародовано в соцсетях.
