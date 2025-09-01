РУС
Украинские бойцы ликвидируют вражескую пехоту вместе с укрытием на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали вражескую пехоту вместе с укрытиями. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты прятались в развалившихся зданиях, среди деревьев и густой травы, но были обнаружены и уничтожены. Видео операции обнародовано в соцсетях.

Также смотрите: Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7801) Донецкая область (10647) укрытие (148) 5 ОШБр (139) Краматорский район (631)
Славне полювання, Українських Хліборобів, на хйіловців з московії в Україні!
01.09.2025 22:44 Ответить
 
 