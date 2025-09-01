1 810 4
Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group успешно отразили масштабную атаку российских войск на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Бои шли в районе Прогресса-Малиновки Запорожской области, где враг пытался прорвать украинскую оборону, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские военные отметили, что для усиления наступления на этом участке фронта российское командование перебросило из Курской области 155-ю бригаду морской пехоты. Вследствие боя было уничтожено не менее семи единиц бронетехники, часть из которых - ударом HIMARS. Также ликвидировано не менее половины роты личного состава противника. Украинские защитники продолжают удерживать позиции, не позволяя захватчикам закрепиться.
