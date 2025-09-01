РУС
Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group успешно отразили масштабную атаку российских войск на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Бои шли в районе Прогресса-Малиновки Запорожской области, где враг пытался прорвать украинскую оборону, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские военные отметили, что для усиления наступления на этом участке фронта российское командование перебросило из Курской области 155-ю бригаду морской пехоты. Вследствие боя было уничтожено не менее семи единиц бронетехники, часть из которых - ударом HIMARS. Также ликвидировано не менее половины роты личного состава противника. Украинские защитники продолжают удерживать позиции, не позволяя захватчикам закрепиться.

І нічого ,що орки давно зайшли і закріпилися в Дніпропетровській області. Не важливо,що траса-- Херсон-Миколаїв під повним контролем fpv йр. Генералам норм. Вони кинуть на паперах неіснуючі бригади на підкріплення,повісять собі ордени і медалі. І пох їм на ваших чоловіків,братів,синів і донечок. Що робити? Не знаю. Чи будуть генерали слухати реальних військових? Ні. Бо це не вписується в їхню парадигму отримання преференцій. Тому Полтаві приготуватися!!!
показать весь комментарий
01.09.2025 19:58 Ответить
Ховайся в жито і спідницями накрийся.Не знає він що робить...Шо ти рознився як баба?Ти карту України бачив?Хоч уявляєш де Полтава?
показать весь комментарий
01.09.2025 20:09 Ответить
Це якраз жінка-волонтер з Полтавської області і написала.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:13 Ответить
Всі регіони які прийняли русизм ,заплатять за зраду свого рідного,лише тоді припиниться війна.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:12 Ответить
 
 