Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group успешно отразили масштабную атаку российских войск на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Бои шли в районе Прогресса-Малиновки Запорожской области, где враг пытался прорвать украинскую оборону, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские военные отметили, что для усиления наступления на этом участке фронта российское командование перебросило из Курской области 155-ю бригаду морской пехоты. Вследствие боя было уничтожено не менее семи единиц бронетехники, часть из которых - ударом HIMARS. Также ликвидировано не менее половины роты личного состава противника. Украинские защитники продолжают удерживать позиции, не позволяя захватчикам закрепиться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники атаковали две машины и две "буханки" врага на Лиманском направлении. ВИДЕО