Відбиття масштабної атаки противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group успішно відбили масштабну атаку російських військ на позиції 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Бої точилися в районі Прогресу-Малинівки Запорізької області, де ворог намагався прорвати українську оборону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські військові зазначили, що для посилення наступу на цій ділянці фронту російське командування перекинуло з Курської області 155-ту бригаду морської піхоти. У результаті бою було знищено щонайменше сім одиниць бронетехніки, частину з яких - ударом HIMARS. Також ліквідовано не менше половини роти особового складу противника. Українські оборонці продовжують утримувати позиції, не дозволяючи загарбникам закріпитися.

