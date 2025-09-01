638 4
Відбиття масштабної атаки противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group успішно відбили масштабну атаку російських військ на позиції 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Бої точилися в районі Прогресу-Малинівки Запорізької області, де ворог намагався прорвати українську оборону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські військові зазначили, що для посилення наступу на цій ділянці фронту російське командування перекинуло з Курської області 155-ту бригаду морської піхоти. У результаті бою було знищено щонайменше сім одиниць бронетехніки, частину з яких - ударом HIMARS. Також ліквідовано не менше половини роти особового складу противника. Українські оборонці продовжують утримувати позиції, не дозволяючи загарбникам закріпитися.
