Відбиття масштабної атаки противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group успішно відбили масштабну атаку російських військ на позиції 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Бої точилися в районі Прогресу-Малинівки Запорізької області, де ворог намагався прорвати українську оборону, повідомляє Цензор.НЕТ

Українські військові зазначили, що для посилення наступу на цій ділянці фронту російське командування перекинуло з Курської області 155-ту бригаду морської піхоти. У результаті бою було знищено щонайменше сім одиниць бронетехніки, частину з яких - ударом HIMARS. Також ліквідовано не менше половини роти особового складу противника. Українські оборонці продовжують утримувати позиції, не дозволяючи  загарбникам закріпитися.

І нічого ,що орки давно зайшли і закріпилися в Дніпропетровській області. Не важливо,що траса-- Херсон-Миколаїв під повним контролем fpv йр. Генералам норм. Вони кинуть на паперах неіснуючі бригади на підкріплення,повісять собі ордени і медалі. І пох їм на ваших чоловіків,братів,синів і донечок. Що робити? Не знаю. Чи будуть генерали слухати реальних військових? Ні. Бо це не вписується в їхню парадигму отримання преференцій. Тому Полтаві приготуватися!!!
показати весь коментар
01.09.2025 19:58 Відповісти
Ховайся в жито і спідницями накрийся.Не знає він що робить...Шо ти рознився як баба?Ти карту України бачив?Хоч уявляєш де Полтава?
показати весь коментар
01.09.2025 20:09 Відповісти
Це якраз жінка-волонтер з Полтавської області і написала.
показати весь коментар
01.09.2025 20:13 Відповісти
Всі регіони які прийняли русизм ,заплатять за зраду свого рідного,лише тоді припиниться війна.
показати весь коментар
01.09.2025 20:12 Відповісти
 
 