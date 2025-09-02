Агент РФ задержан на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области, - СБУ
В Донецкой области задержан работник завода, который корректировал удары по Силам обороны на Краматорском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Агент РФ передавал координаты ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику украинских войск после боев на передовой.
Речь идет о 37-летнем мужчине, который попал в поле зрения российской спецслужбы из-за своего брата, который проживает в России и сотрудничает с оккупантами.
"После вербовки фигурант фотографировал цеха своего предприятия, которые использовались для ремонта тяжелой бронетехники ВСУ. Скрытую фиксацию он осуществлял во время рабочих смен, когда выполнял оборонные заказы. Затем сделанные фотоснимки с геолокациями объектов агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере.
Полученные разведданные рашисты планировали использовать для подготовки новых ударов", - говорится в сообщении.
Контрразведчики СБУ предотвратили "слив" данных об оборонно-промышленных мощностях.
У агента РФ изъяли смартфон, на котором были фото ремонтно-производственных помещений завода.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
