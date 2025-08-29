До 15 лет приговорен предатель, который наводил российские ракеты на прифронтовые госпитали Сил обороны, - СБУ

Еще один российский агент, который корректировал воздушные атаки РФ на востоке Украины, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предатель задержан в августе 2024 года по месту жительства. У злоумышленника изъят смартфон, с которого он передавал врагу координаты для ракетных и артиллерийских ударов по Краматорску.

Среди основных целей, по которым фигурант наводил удары, были госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение раненые украинские воины после боев на передовой восточного фронта.

Установлено, что вражеским агентом оказался 48-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где он высказывался в поддержку рашистов. Агент находился на связи с представительницей минобороны РФ, которая сотрудничает с российскими спецслужбами. Сейчас ее личность уже установлена Службой безопасности.

По инструкции оккупантов мужчина обходил местность и пытался выявить и передать координаты объектов, в частности медучреждений с наибольшим сосредоточением украинских защитников.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

