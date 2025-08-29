До 15 років засуджено зрадника, який наводив російські ракети на прифронтові шпиталі Сил оборони, - СБУ

Ще один російський агент, який коригував повітряні атаки РФ на сході України, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається зрадника затримано в серпні 2024 року за місцем проживання. У зловмисника вилучено смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських ударів по Краматорську.

Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни після боїв на передовій східного фронту.

Встановлено, що ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували в забороненій соцмережі "ВКонтакте", де він висловлювався на підтримку рашистів. Агент перебував на зв’язку із представницею міноборони РФ, яка співпрацює з російськими спецслужбами. Наразі її особу вже встановлено Службою безпеки.

За інструкцією окупантів чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об’єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

