До 15 років засуджено зрадника, який готував повторну атаку РФ на Дніпровську ГЕС, - СБУ

Ще один російський агент, який діяв у Запоріжжі, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На замовлення ФСБ він готував повторну атаку РФ на Дніпровську ГЕС.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зрадник фіксував наслідки ворожих "прильотів" після комбінованого удару рашистів по енергетичній інфраструктурі прифронтового міста у березні 2024 року. У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору.

За даними СБУ, такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією.

Поплічника ворога затримали за місцем його проживання влітку минулого року. Агентом виявився місцевий безробітний, який потрапив до уваги ФСБ через свої антиукраїнські висловлювання в соцмережах. Згодом на його месенджер вийшов представник ФСБ і запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші.

Як розповіли в СБУ, після інструктажу агент спочатку розвідував локації Сил оборони у Запоріжжі та його околицях. Потім він отримав завдання – провести дорозвідку біля атакованих рашистами об’єктів енергетики обласного центру.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із його контактами з ФСБ та шпигунськими фото- і відеозйомками об’єктів.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.