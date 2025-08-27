До 15 лет осужден предатель, готовивший повторную атаку РФ на Днепровскую ГЭС, - СБУ

Еще один российский агент, действовавший на Запорожье, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу ФСБ он готовил повторную атаку РФ на Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предатель фиксировал последствия вражеских "прилетов" после комбинированного удара рашистов по энергетической инфраструктуре прифронтового города в марте 2024 года. В зоне его особого внимания были повреждены объекты Днепровской ГЭС, которые он сфотографировал и вместе с координатами передал куратору.

По данным СБУ, такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки следующих атак по украинской энергетике вместе с местной гидроэлектростанцией.

Пособника врага задержали по месту его жительства летом прошлого года. Агентом оказался местный безработный, попавший в поле внимания ФСБ из-за своих антиукраинских высказываний в соцсетях. Впоследствии на его мессенджер вышел представитель ФСБ и предложил мужчине сотрудничество в обмен на деньги.

Как рассказали в СБУ, после инструктажа агент сначала разведывал локации Сил обороны в Запорожье и его окрестностях. Затем он получил задание - провести доразведку возле атакованных рашистами объектов энергетики областного центра.

Во время обыска у злоумышленника изъят смартфон с его контактами с ФСБ и шпионскими фото- и видеосъемками объектов.

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.