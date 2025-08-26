Экс-офицер Воздушных Сил "Крым" приговорен к 15 годам за измену и дезертирство, - ГБР

За измену Украине и службу в армии государства-агрессора экс-офицера Воздушных Сил "Крым" заочно приговорили к 15 годам заключения. Он сейчас воюет против Украины в составе российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Александр Таранов занимал должность старшего инженера службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части. После оккупации Крыма, военный должен был прибыть на новое место дислокации в Винницкой области, но добровольно перешел на службу под российским флагом. Кроме того, неоднократно участвовал в пропагандистских съемках для вражеских СМИ.

"Впоследствии обвиняемый получил "повышение" и стал командиром дивизиона воинской части РФ в Крыму. Сегодня он воюет против Украины - пытается сбивать украинские ракеты и дроны, правда, судя по результатам работы его подразделения, делает это не слишком удачно", - отметили в ГБР.

Святошинский районный суд г. Киева признал его виновным по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины (государственная измена и дезертирство).

Досудебное расследование осуществлялось в порядке специального досудебного расследования (in absentia), что станет основательным фундаментом для установления справедливости в юридической плоскости на международном уровне.

Публичное обвинение осуществляла Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

