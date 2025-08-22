До 15 лет тюремного заключения приговорены 7 предателей, воевавших против Украины на Донетчине, - СБУ
По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще семеро приспешников РФ, которые воевали против Сил обороны в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время ожесточенных боев на Курском, Сиверском и Лиманском направлениях.
Как установило расследование, четверо из осужденных - жители временно оккупированной части Луганской области, которые добровольно вступили в группировки Южного военного округа РФ.
Двое из них в составе 6-й и 7-й мотострелковых бригад врага штурмовали позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского. Во время атак боевики обстреливали локации украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов.
Еще двое выехали в Россию, где заключили контракты с минобороны РФ. После этого их назначили на рядовые должности в рядах мотострелковых полков агрессора, где они атаковали укрепрайоны ВСУ в районах фронтовых поселков Новосадово и Терны.
Пятый осужденный - с временно захваченного Крыма, который в составе 110-й бригады оккупационных группировок РФ охранял склады рашистов вблизи Авдеевки, а впоследствии, во время боев за райцентр, был взят в плен Силами обороны.
Шестой - в составе 255-го мотострелкового полка РФ обустраивал блиндажи для захватчиков вблизи Марьинки и Георгиевки, а затем атаковал оборонительные линии ВСУ в направлении Покровска.
Еще один осужденный - житель Горловки, который в составе 132-й мотострелковой бригады РФ участвовал в захвате части Донетчины. Впоследствии его отправили воевать на Курщину, где вместе с подразделением он попал в плен.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
