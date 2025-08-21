РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9632 посетителя онлайн
Новости Приговоры за государственную измену Завербованные агенты ФСБ
315 4

Наводил российскую артиллерию на защитников Сумщины: к 15 годам приговорен предатель, - СБУ

осужден предатель

Еще один агент РФ, который шпионил на Сумщине, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Весной 2022 года он корректировал вражеский огонь по приграничным районам области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по его координатам рашисты осуществляли артобстрелы позиций украинских войск, оборонявших областной центр.

Установлено, что задание российских спецслужбистов выполнял бывший правоохранитель, которого завербовали через его знакомого из РФ.

Для сбора разведданных злоумышленник выспрашивал "нужную" информацию у собеседников, которых вводил в заблуждение во время бытовых разговоров. Прежде всего его интересовали геолокации блокпостов, запасных командных пунктов и транзитных остановок бронетанковых колонн Сил обороны. Собранные сведения он накапливал для "отчета" куратору от ФСБ, с которым находился на контакте в анонимном чате мессенджера.

Также смотрите: СБУ разоблачила 52 российских агентов среди военных с начала полномасштабного вторжения. ФОТОрепортаж

В СБУ сообщили, что предателя задержали в июне 2022 года "на горячем", когда он проводил доразведку возле потенциальной цели. Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте: 15 лет тюрьмы получил корректировщик, который наводил российские "КАБы" на позиции защитников Краматорска, - СБУ

Автор: 

СБУ (20328) Сумская область (3595) государственная измена (1610)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15 років... вийде, падло, через пару років, якщо не придушать у зоні (треба). Гілка, шворка, ослончик. Мила не треба
показать весь комментарий
21.08.2025 19:22 Ответить
Цікаво то,що навіть ВЖЕ ЗАСУДЖЕНОГО наші ЗМІ не наважуються назвати за призвищем,посадою,або,хоча б ім'ям! Така толерантність...... АЛЕ,коли це стосується питань....що до політичних уподобань замовників - тоді тут навіть розмір....."цимбал" зазначають та усіх родичів...Можливо це по прейскуранту???
показать весь комментарий
21.08.2025 20:01 Ответить
Мубуть черговий слуга урода
показать весь комментарий
21.08.2025 20:57 Ответить
Три роки не могли посадити мусорила, тягнули час, рахували гроші чи чекали кацапів? Інші зрадники за півроку вже сидять.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:29 Ответить
 
 