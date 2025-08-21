Наводил российскую артиллерию на защитников Сумщины: к 15 годам приговорен предатель, - СБУ

Еще один агент РФ, который шпионил на Сумщине, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Весной 2022 года он корректировал вражеский огонь по приграничным районам области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по его координатам рашисты осуществляли артобстрелы позиций украинских войск, оборонявших областной центр.

Установлено, что задание российских спецслужбистов выполнял бывший правоохранитель, которого завербовали через его знакомого из РФ.

Для сбора разведданных злоумышленник выспрашивал "нужную" информацию у собеседников, которых вводил в заблуждение во время бытовых разговоров. Прежде всего его интересовали геолокации блокпостов, запасных командных пунктов и транзитных остановок бронетанковых колонн Сил обороны. Собранные сведения он накапливал для "отчета" куратору от ФСБ, с которым находился на контакте в анонимном чате мессенджера.

В СБУ сообщили, что предателя задержали в июне 2022 года "на горячем", когда он проводил доразведку возле потенциальной цели. Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

