Наводив російську артилерію на оборонців Сумщини: до 15 років засуджено зрадника, - СБУ

Ще один агент РФ, який шпигував на Сумщині, отрима 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Навесні 2022 року він коригував ворожий вогонь по прикордонних районах області.

Про це повідомляє Служба безпеки України

Як зазначається, за його координатами рашисти здійснювали артобстріли позицій українських військ, що обороняли обласний центр.

Встановлено, що завдання російських спецслужбістів виконував колишній правоохоронець, якого завербували через його знайомого з РФ.

Для збору розвідданих зловмисник випитував "потрібну" інформацію у співрозмовників, яких вводив в оману під час побутових розмов. Насамперед його цікавили геолокації блокпостів, запасних командних пунктів і транзитних зупинок бронетанкових колон Сил оборони. Зібрані відомості він накопичував для "звіту" куратору від ФСБ, з яким перебував на контакті в анонімному чаті месенджера.

У СБУ повідомили, що зрадника затримали у червні 2022 року "на гарячому", коли він проводив дорозвідку біля потенційної цілі. Під час обшуку у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

