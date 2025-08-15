СБУ разоблачила 52 российских агента среди военных с начала полномасштабного вторжения. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины выявила 207 агентов спецслужб РФ, из которых 52 были действующими военнослужащими. 44 предателя получили приговоры на 12-15 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины системно разоблачает российскую агентуру и искореняет преступные схемы в Силах безопасности и обороны нашего государства.

С начала полномасштабной войны только сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) СБУ разоблачили 207 агентов спецслужб РФ, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины. 52 из них были действующими военнослужащими. 44 предателя уже осуждены на срок от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага. Служба безопасности задержала агента осенью 2024 года. У предателя изъяты средства конспиративной связи с доказательствами его контактов с куратором - кадровым сотрудником военной разведки рф (более известной как гру).

Всего лишь в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеские агентурные сети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пленный оккупант Куликов, убивший мирных жителей под Купянском, приговорен к пожизненному заключению, - СБУ

В частности, в Запорожье в августе этого года разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы, в которую входил мобилизованный и настоятель местного храма УПЦ (МП).

Злоумышленники наводили российские авиабомбы на локации Сил обороны и вербовали новых кандидатов во вражескую ячейку.

В Одесской области задержаны сразу четыре агента ФСБ вместе с резидентом (старшим агентом) группы. Они корректировали воздушные атаки рашистов по складам с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.

Также фигуранты разведывали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать вражеские удары в обход отечественной ПВО.

На Львовщине задержали 38-летнюю информаторку, которая готовила координаты для ракетно-дронных атак РФ по аэродромам с боевыми вертолетами ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен "крот" ФСБ, который сливал врагу информацию о стратегическом оборонном предприятии Украины, - СБУ. ФОТО

Кроме этого, военная контрразведка СБУ предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере.

Также с начала полномасштабной войны Департамент военной контрразведки СБУ заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации и предотвратил 222 попытки незаконного оборота оружия и не допустил его вывоза из района боевых действий.

СБУ продолжает работу по защите национальной безопасности Украины и принимает комплексные меры, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

Кроме борьбы с агрессором и его приспешниками внутри нашего государства, военная контрразведка Службы безопасности также проводит спецоперации в тылу врага и участвует в боевых действиях непосредственно на линии фронта.

В частности, с начала полномасштабной войны сотрудники ДВКР СБУ поразили на поле боя 219 российских танков, 358 боевых бронированных машин, 318 артиллерийских систем и 73 средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент РФ в Воздушных силах готовил удары врага по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000, он задержан, - СБУ













