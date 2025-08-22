До 15 років ув’язнення засуджено 7 зрадників, які воювали проти України на Донеччині, - СБУ
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще семеро поплічників РФ, які воювали проти Сил оборони на Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Українські захисники взяли зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.
Як встановило розслідування, четверо із засуджених – жителі тимчасово окупованої частини Луганської області, які добровільно вступили до угруповань Південного військового округу РФ.
Двоє з них у складі 6-ї та 7-ї мотострілкових бригад ворога штурмували позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Під час атак бойовики обстрілювали локації українських військ з великокаліберних кулеметів та ручних гранатометів.
Ще двоє – виїхали до Росії, де уклали контракти з міноборони РФ. Після цього їх призначили на рядові посади у лавах мотострілецьких полків агресора, де вони атакували укріпрайони ЗСУ в районах фронтових селищ Новосадове і Терни.
П’ятий засуджений – з тимчасово захопленого Криму, який у складі 110-ї бригади окупаційних угруповань РФ охороняв склади рашистів поблизу Авдіївки, а згодом, під час боїв за райцентр, його було взято в полон Силами оборони.
Шостий – у складі 255-го мотострілецького полку РФ облаштовував бліндажі для загарбників поблизу Мар’їнки та Георгіївки, а потім атакував оборонні лінії ЗСУ у напрямку Покровська.
Ще один засуджений – мешканець Горлівки, який у складі 132-ї мотострілецької бригади РФ брав участь у захопленні частини Донеччини. Згодом його відправили воювати на Курщину, де разом із підрозділом потрапив у полон.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Головком ЗСУ Олександр Сирський написав листа до глави МОЗ РФ Мурашка з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії та у віці 86 років потрапив у реанімацію у важкому стані. Питання тут не в факті турботи за батька, питання інше - по яким це "закритим каналам" зв'язується главком ВСУ з керівництвом ворожої країни, війну проти якої він очолює ? Що ще обговорює за спинами українського народу група Зеленського з нашими ворогами за спинами свого народу?
ау-у СБУ...
дякую... дуже дякую... "Квартал" гребаний... Русня шукає завзято. Але проблема у тому, що після такої реклами від зелених, бити вони будуть повсюди, де щось схоже...