СБУ затримала залізничника-агента ФСБ, який шпигував за військовими ешелонами на сході України. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного російського агента. Ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії Укрзалізниці, який на замовлення ФСБ шпигував за ешелонами Сил оборони.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ

За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт залізничник приховано відстежував рухомий склад ЗСУ.

Найбільше ворога цікавила кількість, маршрути руху та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової. Крім того, під час робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування оборонних ліній та інших локацій українських військ. Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали на початковому етапі його розвідактивності.

Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ оприлюднила нові матеріали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж