Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ оприлюднила нові матеріали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ оприлюднила нові матеріали у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримали за підозрою у держзраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби.

Там зазначили, що під час повномасштабного вторгнення РФ він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Жодного доказу на підтвердження суті підозри СБУ я не побачив

"Йдеться про продаж технічних конопель, які вирощували в Житомирській області і планували продавати в росію (республіка Дагестан).

Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою рф Дагестан", - йдеться в повідомленні.

Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали
Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали

СБУ зазначила, що було зафіксовано листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічних конопель. Відповідну інформацію знайдено у його телефоні.

Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали
Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали

Також читайте: Єрмак про екстрарежим підписання закону про НАБУ і САП: "Я був у дорозі до Туреччини, коли це відбулось"

"Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми рф з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

У процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з рф, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ", - пояснили в Службі безпеки.

Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали
Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали
Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали

За даними СБУ, батько Магамедрасулова "перебував на постійному зв’язку з громадянами рф, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію росії проти України, особисто відвідав рф".

Читайте: Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

За даними Служби безпеки, батько детектива НАБУ вів листування із нардепом-втікачем ОПЗЖ Христенком, якого пов'язують зі спецслужбами РФ та "значним впливом на діяльність НАБУ".

"Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "днр", - додали там.

Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали

Читайте: Детектив НАБУ Магамедрасулов про обшук СБУ: Були численні побої, з іншої квартири зникли гроші

Справа Магамедрасулова СБУ публікує нові матеріали

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте також: Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці

Автор: 

НАБУ (5434) СБУ (13271) Магамедрасулов Руслан (6)
+24
Прослуховування Міндіча вже викладали?
22.08.2025 10:33 Відповісти
+21
Так шо за переписку в тюрму? Ваш співробітник СБУ Шило купив трасформаторів за державні кошти на 150млн в москалів, так чому не сидить?????
22.08.2025 10:32 Відповісти
+19
Правильно писати "СБУ сфабрикувала нові матеріали".
І з часом їх ставатиме все більше. Через рік нам роскажуть і покажуть, як він дітей їв.
22.08.2025 10:31 Відповісти
Если выкладывают в интернете, значит есть какая то лажа..
22.08.2025 10:29 Відповісти
Правильно писати "СБУ сфабрикувала нові матеріали".
І з часом їх ставатиме все більше. Через рік нам роскажуть і покажуть, як він дітей їв.
22.08.2025 10:31 Відповісти
Так, очікуємо на появу "флешки ФСБ".
22.08.2025 11:45 Відповісти
"гарний" детектив НАБУ, нічого не скажеш
22.08.2025 10:31 Відповісти
Так шо за переписку в тюрму? Ваш співробітник СБУ Шило купив трасформаторів за державні кошти на 150млн в москалів, так чому не сидить?????
22.08.2025 10:32 Відповісти
У нас нефть рашенскую качают на миллиарды, подписав договор. Но за это - молчок от власти. И несказанно типа "радуются" когда силами Мадяра транзит рвется на несколько дней.
22.08.2025 10:45 Відповісти
Прослуховування Міндіча вже викладали?
22.08.2025 10:33 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 10:37 Відповісти
Що Ви? Це -- таємниця слідства...
22.08.2025 11:40 Відповісти
Існує більше двох десятків зафіксованих випадків прижиттєвого вилучення органів українських військовополонених спеціалістами міністерстві охорони здоров'я РФ. Головком ЗСУ Сирський прекрасно про це знає. Саме тому, він блокує розповсюдження цієї інформації і встановлює "особисті" відносини з міністрами злочинного уряду Путіна ?

Головком ЗСУ Олександр Сирський написав листа до глави МОЗ РФ Мурашка з «особистим проханням врятувати батька», який проживає в Росії та у віці 86 років потрапив у реанімацію у важкому стані. Питання тут не в факті турботи за батька, питання інше - по яким це "закритим каналам" зв'язується главком ВСУ з керівництвом ворожої країни, війну проти якої він очолює ? Що ще обговорює за спинами українського народу група Зеленського з нашими ворогами за спинами свого народу? В усі часи звернення до ворога з особистих питань - це державна зрада.
22.08.2025 10:33 Відповісти
Ви ж знаєте відповідь...
22.08.2025 11:06 Відповісти
Беспринципный барыга - это очень даже может быть. При условии если это будет доказано разбирательством дальше. А то мы подобных "скринов" уже насмотрелись в других делах, которые рассыпались. Но где здесь статья 111 УК Украины, в которой его обвиняют?

И если судить по родне - у нас сейчас кучу депутатов, генералов СБУ и министров нужно пересажать. Он еще не самый зашкварный из их ряда.
22.08.2025 10:34 Відповісти
Так, ганьба, але в "зелених" - половина тирить з бюджету та з допомоги мільярдами, а інша половина - відверта агентура кремля(і також тирить). Але СБУ збудилося на технічну коноплю. Та на рашку вагонами потрібно було б справжню наркоту відправляти, щоб вони повиздихали.
22.08.2025 10:37 Відповісти
Придурки!!! Замість того щоб виловлювати ФСБешників, вони затіяли "мєждусобойчик."
22.08.2025 10:37 Відповісти
Просто накопав на владу щось суттєве.
22.08.2025 10:39 Відповісти
Бай, з Мехедою і Рибаком, гадили проти Україні масштабніше, зраджуючи усе, що могли винюхати в КМУ, РОКАМИ!!!
І тепер животіють, на московії, як і бакай!
Так і ці особи, що тепер гадять, проти Національних інтересів України!!
Спочатку, по команді єрмака+зеленського, нагадили, а тепер, ********** своє лайно, щоб смерділо більше!
22.08.2025 10:39 Відповісти
Оприлюднюють,бо навіть нардепи,в тч голва комітету ВР,вказуюють на фальсифікацію справи.
По факту,Магамедрасулов був дедективом,який близько підібрався до корупційного оточення зе,а службісти давали приягу народу,а не зе.Колись їм буде соромно,бо всі їх дійства ретельно фіксують,як вже повідомляв голова набу.
22.08.2025 10:47 Відповісти
Малюк сів в Зелену калюжу і продовжує доводити, що так і треба.
22.08.2025 10:54 Відповісти
Може бути, що цей детектив має такий компромат на верхівку влади, що міг шантажувати її для того, щоб вона закривала очі на його оборудки з кацапами. Але це так, припущення.
22.08.2025 10:55 Відповісти
Это дитя кгб должно быть реформировано.И это очень важная,важнейшая задача для нас и уже следующего состава Рады.
22.08.2025 10:55 Відповісти
Просто брєд...
Листування з агрофірмою в червні 2024, а комерційну пропозицію, від березня 2025, скинув лише в липні 2025. Мова за семена, якшо шо, думаю що коноплі взимку не сіють.
В експертизі купа навалена:"Узбєкі, хлопок, Дагєстан".
Листування з нардепом-втікачем, ще в березні 2022 року, вів батько, а не детектив. При цьому він вирішував свої шкурні питання з перереєстрації зброї. Де тут держзрада?
Може навпаки, детектив хотів продати в Дагестан насіння доброго ганджубасу, щоб вони укурилися там вусмерть!
Героя детективу!
22.08.2025 11:00 Відповісти
Цинічний барига-наркоділок в рядах НАБУ. І це поки що все.
Якщо СБУ зберуть докази виконання доручень рашистських кураторів цим фігурантом всупереч інтересам служби та в інтересах власного "бізнесу", тоді підозра у держзраді - законна.
22.08.2025 11:01 Відповісти
Там вообще-то речь о техничной конопле.
22.08.2025 11:46 Відповісти
То на чому дружина вашого генерала Вітюка несподівано почала заробляти мільйони?
Ау, Малюк! І що ти співатимеш, коли ця справа розсиплеться у суді?
22.08.2025 11:01 Відповісти
Насмоктали з пальця фігню якусь. А що там з Міндічем, зєля?
22.08.2025 11:06 Відповісти
І хто ж тепер повірить малюківському СБУ?
22.08.2025 11:08 Відповісти
выкладывать материалы следствия в открытый доступ в интернете такое себе, непрофессиональное. это как лукашенко "я сейчас карты покажу откуда нападение планировалось", типа аудиторию убедить. сомнения продолжают терзать
22.08.2025 11:08 Відповісти
Нагадаю...
Юрист "Студии Квартала 95" Иван Баканов заявил, что бизнес в России украинского шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского связан с получением роялти за старые фильмы.
эти контракты заключены до 2021-2023 годов.

Так, согласно данным Росстата, размер денежных поступлений на счета фирмы «Грин Филмс» Зеленского в России составил: в 2014 году более 340 млн рублей, в 2015 году более 208млн, в 2016 году более чем 123миллиона»,- говорится в расследовании.

В 2017 году компания заработала почти 180млн: среди них от аренды, роялти, лицензионных платежей- около 143 миллионов рублей. В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с2014 до конца 2017 года года составили около 13млн долларов или более 350 млн гривен.
22.08.2025 11:12 Відповісти
Планували продавати - тепер за планування також розстріл?
22.08.2025 11:13 Відповісти
Як добрий білий християнин, очікую, що наступним босом отого набу прозоро оберуть якесь махатмаганді. Буде так зворушливо, тьху. Лише землю рідну...чи, там, сг угіддя, боронитимуть йому аборигени .
22.08.2025 11:18 Відповісти
СБУ ніколи і нічого просто так без команди не робить. "Миша все *****, давай по новой". На кого це все розраховано, мабуть на 73% дибілів.
22.08.2025 11:20 Відповісти
А що там з продажею на росію у 2020 році 180 двигунів на ворожі гелікоптери і літаки, якими сьогодні кацапи скидають КАБи на війскових і мирних жителів в містах і селах? Хто дав дозвів богуслаєву продати ті двигуни, коли за кордон в нас відповідає СБУ?
22.08.2025 11:28 Відповісти
ля ну молодцы, ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНОПЛЮ накопали на детектива который копал под кореша зельки. Молодцы сбушники, зеленая мамка гордится вами. Как они живут вообще, не тошно на себя в зеркало по утрам смотреть?
22.08.2025 12:06 Відповісти
Тайна слідства в таких випадках не існує? Якось все підозріло і по дурному...
22.08.2025 12:08 Відповісти
Кримінально-процесуальний кодекс України:
Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

Кримінальний кодекс України:
Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
22.08.2025 12:39 Відповісти
Видать сильно насолили жОПе зеледента.
22.08.2025 13:11 Відповісти
Видать сильно насолили жОПе зеледента.
22.08.2025 13:12 Відповісти
 
 