Справа детектива НАБУ Магамедрасулова: СБУ оприлюднила нові матеріали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ оприлюднила нові матеріали у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого затримали за підозрою у держзраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби.

Там зазначили, що під час повномасштабного вторгнення РФ він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

"Йдеться про продаж технічних конопель, які вирощували в Житомирській області і планували продавати в росію (республіка Дагестан).

Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою рф Дагестан", - йдеться в повідомленні.





СБУ зазначила, що було зафіксовано листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічних конопель. Відповідну інформацію знайдено у його телефоні.





"Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми рф з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

У процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного Бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з рф, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ", - пояснили в Службі безпеки.







За даними СБУ, батько Магамедрасулова "перебував на постійному зв’язку з громадянами рф, мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію росії проти України, особисто відвідав рф".

За даними Служби безпеки, батько детектива НАБУ вів листування із нардепом-втікачем ОПЗЖ Христенком, якого пов'язують зі спецслужбами РФ та "значним впливом на діяльність НАБУ".

"Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "днр", - додали там.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

