УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Обшук у НАБУ Справа Руслана Магамедрасулова
781 8

Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці

Магамедрасулов вважає справу проти нього політичною

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов пов'язує своє затримання зі своєю роботою.

Про це він розповів в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на питання, із чим він пов'язує свою справу, він відповів:

Численними справами НАБУ, до яких я долучився, і тими посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці роботи. Переконаний, що ця справа політична та показова. Це погроза, адресована всім, хто має сміливість розслідувати топ-корупцію в Україні.

За словами детектива, у клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу слідчий та прокурор не навели жодного аргументу щодо ризиків і того, чому він має перебувати саме під вартою

"Підозра сама по собі взагалі смішна. Там з восьми сторінок тексту про мене взагалі лише три короткі абзаци якихось абстрактних та надуманих звинувачень", - додав Магамедрасулов.

Читайте: 30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Автор: 

НАБУ (5429) СБУ (13255) Магамедрасулов Руслан (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
очевидно що все це мстя ницої Оманської Гниди
показати весь коментар
19.08.2025 13:44 Відповісти
зелі надумав в тюрму садити за злочини
ви шо !
скільки людей біля нього годується
показати весь коментар
19.08.2025 13:47 Відповісти
Все правильно.Влада мститься, бо близько підійшли до зміїного кобла.
показати весь коментар
19.08.2025 13:49 Відповісти
щосб мені підказує, що боголюбов писав міндіча з самого початку.
а зараз, виторговує собі і коломойському амністію у піндосів.
і чого це, доні зневажає гундосого зе!гніду?
магамедрасулов, всього лише інструмент, великої гри.
показати весь коментар
19.08.2025 13:54 Відповісти
Це ОЧЕВИДНО, для Українців та Західних Партнерів!!
Зелєрмак, гадить Україні, як їм і дали, московіти в Омані, прямі вказівки!!
показати весь коментар
19.08.2025 13:55 Відповісти
ну відпочинь , наберись злості до корупціонерів , скоро буде багато роботи
показати весь коментар
19.08.2025 14:04 Відповісти
Здивував Який підслідний буде "бачити докази" проти себе, звичайно він нічого не бачив та не робив, що йому інкримінують, так само як і "непорочно народжений" у макдональдсах шабунька... ...
показати весь коментар
19.08.2025 14:15 Відповісти
 
 