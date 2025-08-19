Детектив НАБУ Магамедрасулов: Справу проти себе пов’язую з посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці
Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов пов'язує своє затримання зі своєю роботою.
Про це він розповів в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на питання, із чим він пов'язує свою справу, він відповів:
Численними справами НАБУ, до яких я долучився, і тими посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці роботи. Переконаний, що ця справа політична та показова. Це погроза, адресована всім, хто має сміливість розслідувати топ-корупцію в Україні.
За словами детектива, у клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу слідчий та прокурор не навели жодного аргументу щодо ризиків і того, чому він має перебувати саме під вартою
"Підозра сама по собі взагалі смішна. Там з восьми сторінок тексту про мене взагалі лише три короткі абзаци якихось абстрактних та надуманих звинувачень", - додав Магамедрасулов.
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
ви шо !
скільки людей біля нього годується
а зараз, виторговує собі і коломойському амністію у піндосів.
і чого це, доні зневажає гундосого зе!гніду?
магамедрасулов, всього лише інструмент, великої гри.
Зелєрмак, гадить Україні, як їм і дали, московіти в Омані, прямі вказівки!!