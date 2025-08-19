УКР
Новини Обшук у НАБУ
30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова

Детектива НАБУ Магамедрасулова утримують у СІЗО майже 30 діб

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого затримала СБУ за підозрою у держзраді, майже 30 діб перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Може здаватись, що атака на незалежність антикорупційних органів завершилася. На жаль, це не так. Уже майже 30 днів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ підозрює у державній зраді, перебуває у СІЗО без права внесення застави", - зазначила парламентарка.

За словами Радіної, це є тиском на усіх детективів.

Також читайте: Вчора під час обшуку НАБУ в одного з правоохоронців той погрожував Бюро "обраткою", - Кривонос

"1. Як доказ його винуватості СБУ досі використовує аудіозапис розмови, де вони нібито чують слово "Дагестан", тоді як на очищеному від шумів записі чітко чути слово "Узбекистан". Жодних нових доказів проти підозрюваного СБУ суспільству так і не надала. Обрання запобіжного заходу відбувалося в закритому судовому засіданні. Усе це викликає обґрунтований сумнів у обґрунтованості підозри.

2. Магамедрасулов був фактично позбавлений права на належне апеляційне оскарження свого запобіжного заходу, визначеного йому 22 липня. Засідання у Київському апеляційному суді призначене аж на 25 серпня, тоді як строк його "запобіжки" спливає 16 вересня. Тобто, на момент оскарження детектив відбуде у СІЗО більшу частину запобіжного заходу", - пояснила вона.

Нардепка сподівається, що засідання 25 серпня відбудеться і СБУ не клопотатиме про його закриття від журналістів і громадськості, та зможе публічно надати докази у цій справі.

"Якщо цього не відбудеться — сумніви в обґрунтованості підозри остаточно підтвердяться. Водночас у анонімних телеграм-каналах продовжується дискредитаційна кампанія інших співробітників НАБУ і САП — так само, як ця кампанія розгорталась напередодні першої атаки на антикорупційні органи. Отже, шановні ОГП, ДБР та частина СБУ, ми чекаємо нову хвилю підозр співробітникам НАБУ і САП?" - підсумувала Радіна.

Детектива НАБУ Магамедрасулова утримують у СІЗО майже 30 діб

Читайте: СБУ попросили надати докази причетності двох працівників НАБУ до російського впливу. Відповідь отримали поки щодо одного, - Кривонос

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Також читайте: СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Автор: 

НАБУ (5429) Радіна Анастасія (26) Магамедрасулов Руслан (1)
+20
Ничего нового. Все как и с Рифом и Червинским. Или с генералами Марченко и Павловским.
показати весь коментар
19.08.2025 12:08 Відповісти
+11
Такого свавілля та беззаконня з корупцією як при Ze, дЕрьмаке і Слугах ***** не було навіть за часів даунбасіта Бандюковича.
показати весь коментар
19.08.2025 12:10 Відповісти
+5
Выборы на носу вот и вспомнила.
показати весь коментар
19.08.2025 12:14 Відповісти
Ничего нового. Все как и с Рифом и Червинским. Или с генералами Марченко и Павловским.
показати весь коментар
19.08.2025 12:08 Відповісти
Так, але тоді радіна язик в дупі тримала і зараз не згадую, бо вони для неї «не її» люди. А ще за захист інших окрім «своих не бросают» їй не платять.
показати весь коментар
19.08.2025 12:12 Відповісти
Выборы на носу вот и вспомнила.
показати весь коментар
19.08.2025 12:14 Відповісти
Пішли б вони нахер. Треба щоб кожне це пад...о не сховало в бюлетнях що вони антикорупціонери грантожери і жодного з них і духу не буде більше ні у владі ні біля неї!!!
показати весь коментар
19.08.2025 12:16 Відповісти
Вы сильно хорошо думаете про наше "мудрое" население. Если бы оно было таким - выборы 2019 прошли бы с другим результатом. Они лишь следствие.
показати весь коментар
19.08.2025 12:50 Відповісти
Ти диви який знаток законів.
Хоч би вже мовчала.
Дивно, що не чутно було радіну коли не 30 діб, а майже рік тримали Червінського.
Я ненавиджу цих псевдоаникорупціонерів, які розвалюють країеу по всіх швах на замовленя бандоти місцевої і трансатлантичної😡😡😡😡
показати весь коментар
19.08.2025 12:10 Відповісти
Такого свавілля та беззаконня з корупцією як при Ze, дЕрьмаке і Слугах ***** не було навіть за часів даунбасіта Бандюковича.
показати весь коментар
19.08.2025 12:10 Відповісти
Так. Бо тоді не було цілого кубла грантожерів і антикорупціонерів, які нагадують ненажерливих роздутих клещів на тілі до повного обезсилення їх жертви, в данному випадку України.
показати весь коментар
19.08.2025 12:14 Відповісти
Та не вже?
Тоб то вся справа не в генадерливісті Zе, дЕрьмака, 4-5 менеджерів (6 Портнов фсее) та партіі Ze Слуги *****, а в антикорупціонерах!
А ну давай ще.
показати весь коментар
19.08.2025 12:18 Відповісти
Так саме в них!! Саме в них бо вони автори «антикорупційної боротьби» яка виявилась нічим іншим, як прикриття для її всеохоплюючого розповсюдження через «прозоро», набу, сап, назк...вакс.і інші структури, які ніх... я з нею не боряться, а прикривають і відбілють накрадене.
показати весь коментар
19.08.2025 12:25 Відповісти
Подляк, перелогінься
показати весь коментар
19.08.2025 12:34 Відповісти
Аааа, тому корупціонери хотіли САП та НАБУ підчинити собі! Бо в Zeлееюній корупції винні антикорупціонери з НАБУ та САП! Оно де собака порився!
А ну ще!
показати весь коментар
19.08.2025 12:39 Відповісти
То де ще?
показати весь коментар
19.08.2025 13:19 Відповісти
Куди зникла?
Здаєтся мені шо тут ти Nika Vesela ,а по життю ти Парашка Понура.
показати весь коментар
19.08.2025 13:34 Відповісти
Та ні, все законно
показати весь коментар
19.08.2025 12:13 Відповісти
Який закон тлумачите?
показати весь коментар
19.08.2025 12:36 Відповісти
"30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова".
Стає очевидним,для чого був потрібен піар з Павутиною,а організатори і виконавці цієї славної операції- поза кадром.
показати весь коментар
19.08.2025 12:15 Відповісти
Який піар?!
Ви в своєму розумі?!
Дякуйте СБУ за такий «піар» і нехай їм вдається таке робити хоч кожного дня!
показати весь коментар
19.08.2025 12:18 Відповісти
Ви не зрозуміли,для чого піарились люди,не причетні до Павутини,щоб потім проявитись на негативному "30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова".
А з самих організаторів і виконавців Павутини не згадали ні одного.
показати весь коментар
19.08.2025 12:38 Відповісти
Радіна, коли ми почуємо від тебе досягнення в боротьбі З корупцією твоїми зусиллями і підопічних?!
Бо поки плани тільки по її розповсюдженню виконуються «пятілєтка за три роки»!?
показати весь коментар
19.08.2025 12:21 Відповісти
Эти кавказцы всегда что-то мутят.
показати весь коментар
19.08.2025 12:23 Відповісти
Об'єктівний взгляд наросійського інтєрнаціоналіста!
показати весь коментар
19.08.2025 12:31 Відповісти
СБУ просто так людей не посадит.
показати весь коментар
19.08.2025 12:33 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.08.2025 12:40 Відповісти
Так узбеки - це не кавказці)) Ти в школі уроки географії пробухав?))
показати весь коментар
19.08.2025 13:43 Відповісти
Настя..а еще в Украине каждый день задерживают и удерживают в тцк людей, некоторых до смерти..но вам..депутатским шавкам, глубоко насрать на них...
показати весь коментар
19.08.2025 12:24 Відповісти
Куйня якась.
показати весь коментар
19.08.2025 12:25 Відповісти
Голову Комітету з питань антикорупційної політики тут варто підтримати:
інакше зевлада відмиє Міндіча, Чернишова та інших своїх корупціонерів.
показати весь коментар
19.08.2025 12:25 Відповісти
кацапських ботів поналазило
показати весь коментар
19.08.2025 12:32 Відповісти
ОПа !!!!
показати весь коментар
19.08.2025 12:38 Відповісти
Пора озвучити розмови міндіча чернишова зеленського і всієї зеленої шобли мразотної
показати весь коментар
19.08.2025 12:44 Відповісти
Влада знімає міни, стеле дорогу москалям до Києва і саджає патріотів. Це влада кремля, а не України!
показати весь коментар
19.08.2025 12:45 Відповісти
Радіну мабуть варто перевірити на причетність до тієї коноплі.
показати весь коментар
19.08.2025 12:49 Відповісти
Ось один з прикладів фальсифікації справи,а сама Радіна навряд чи ще довго перебуватиме в рядах рос.проекту сн:
" Як доказ його винуватості СБУ досі використовує аудіозапис розмови, де вони нібито чують слово "Дагестан", тоді як на очищеному від шумів записі чітко чути слово "Узбекистан". Жодних нових доказів проти підозрюваного СБУ суспільству так і не надала. Обрання запобіжного заходу відбувалося в закритому судовому засіданні. Усе це викликає обґрунтований сумнів у обґрунтованості підозри".
показати весь коментар
19.08.2025 13:06 Відповісти
Нєфіг всякий чуркистан з даунбасу пхати на керівні посади. Українці мають воювати, а всякі магамеди, умєрови, агрохімії будуть керувати... Ніхто за ним плакати не буде, нехай сидить і не кукурікає там
показати весь коментар
19.08.2025 13:09 Відповісти
Українців зелена мафія садить ще більше.
З публічних людей,Антоненко,Червінський,Дудін-далеко не "магамеди".
показати весь коментар
19.08.2025 13:26 Відповісти
Значить не лягає під ОПу. Значить не здає докази.
показати весь коментар
19.08.2025 13:30 Відповісти
Задолбали - Дагестан, Узбекистан : нема часу у голови СБУ вивчати " Iсторiя для 5-го классу". А як же тодi основна робота: безкiнечнi фотосесii, iтерв'ю, сортування незаконно вилучених доказiв на " наш - не наш". Мабуть тiльки у нас та а деяких племенах Африки керiвник служби безпеки розповiдаэ про те, як виконуються спецоперацii та "ми ще готуэмо сюрпризи". I це керiвник найтаэмнiшоi служби, хай би уже розповiв, як допустили, що знищено пiдприэмство по виробництву дронiв чи як допускают шпигунiв до робота на пiдприэмствах оборонного призначення, та iн. та iн...
показати весь коментар
19.08.2025 13:42 Відповісти
 
 