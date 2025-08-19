"30 діб влада незаконно утримує детектива НАБУ Магамедрасулова".

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого затримала СБУ за підозрою у держзраді, майже 30 діб перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Про це повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Може здаватись, що атака на незалежність антикорупційних органів завершилася. На жаль, це не так. Уже майже 30 днів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ підозрює у державній зраді, перебуває у СІЗО без права внесення застави", - зазначила парламентарка.

За словами Радіної, це є тиском на усіх детективів.

"1. Як доказ його винуватості СБУ досі використовує аудіозапис розмови, де вони нібито чують слово "Дагестан", тоді як на очищеному від шумів записі чітко чути слово "Узбекистан". Жодних нових доказів проти підозрюваного СБУ суспільству так і не надала. Обрання запобіжного заходу відбувалося в закритому судовому засіданні. Усе це викликає обґрунтований сумнів у обґрунтованості підозри.

2. Магамедрасулов був фактично позбавлений права на належне апеляційне оскарження свого запобіжного заходу, визначеного йому 22 липня. Засідання у Київському апеляційному суді призначене аж на 25 серпня, тоді як строк його "запобіжки" спливає 16 вересня. Тобто, на момент оскарження детектив відбуде у СІЗО більшу частину запобіжного заходу", - пояснила вона.

Нардепка сподівається, що засідання 25 серпня відбудеться і СБУ не клопотатиме про його закриття від журналістів і громадськості, та зможе публічно надати докази у цій справі.

"Якщо цього не відбудеться — сумніви в обґрунтованості підозри остаточно підтвердяться. Водночас у анонімних телеграм-каналах продовжується дискредитаційна кампанія інших співробітників НАБУ і САП — так само, як ця кампанія розгорталась напередодні першої атаки на антикорупційні органи. Отже, шановні ОГП, ДБР та частина СБУ, ми чекаємо нову хвилю підозр співробітникам НАБУ і САП?" - підсумувала Радіна.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

