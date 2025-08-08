УКР
Новини Тиск на НАБУ
Вчора під час обшуку НАБУ в одного з правоохоронців той погрожував Бюро "обраткою", - Кривонос

Ставлення до НАБУ та САП під час обшуків

Директор НАБУ Семен Кривонос розповів про настрої під час обшуків у корупційних справах, які проводять працівники НАБУ.

Про це він сказав під час пресконференції інформує Цензор.НЕТ.

Так, голова САП Олександр Клименко відповів на питання, чи чинився від високопосадовців тиск на антикорупційні органи.

"Я не хочу розголошувати цю інформацію. Є і посадовці, частина фігурантів, люди, які раніше були пов'язані з детективами", - сказав він.

Читайте також: НАБУ та САП не мають права починати розслідування щодо нардепів, це компетенція генпрокурора, - Клименко

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос розповів про проведений 7 серпня обшук в одного з правоохоронців.

"Це корупційна справа. Щоб ви розуміли настрої зокрема, як реагують на слідчі дії детективів, який відбувається законно на підставі ухвали.

Зайшли до цього правоохоронця, почали його обшукувати, а він почав скалитися: "Ну що, чекайте обратку". Розумієте, що відбувається? Я зараз ще це зафіксую, ми переглядаємо відео. Оці "натяки" я фіксуватиму і слатиму керівникам цих правоохоронних органів зокрема. Чекати "обратку", яка там буде "обратка", - сказав він.

Читайте: На певних людей тиснуть, щоб вони свідчили, що в НАБУ є російські впливи, - голова САП Клименко

НАБУ (5411) САП (2458) Кривонос Семен (70) Клименко Олександр САП (55)


Топ коментарі
+8
хтось сумнівався що ЗЕкраїна живе по "панятіям"?
показати весь коментар
08.08.2025 12:25 Відповісти
+5
А потім ще хтось зі здивуванням розмірковує - "за що ж так не ******* мусорів"?
показати весь коментар
08.08.2025 13:00 Відповісти
+4
А тепер давайте уявимо собі, як оце чмо "жді атвєтку" поводиться з простими громадянами.
А у їхній бік спробуй щось сказати, будеш мати проблеми до кінця життя.
показати весь коментар
08.08.2025 12:58 Відповісти
Але ж ви не засцяли? - доведете його до цугундеру?
08.08.2025 12:09 Відповісти
хай ще заплаче, він не знав куди йшов ? Перешкоджання та погрози слідству - це ще стаття. Як так тяжко - йди штурмуй посадки. лайно.
08.08.2025 12:11 Відповісти
ты чего такой агрессивный? родычи в ментуре?
08.08.2025 13:24 Відповісти
всьо вже .. обтікай ..зельона поносна словесна мастурбація

ви так разом почали відосики писати з прокурором САП - аж гидко

08.08.2025 12:18 Відповісти
абратка...атвєтка...
08.08.2025 12:18 Відповісти
дешеві понти та пустопорожній трьоп
завжди так було та буде
08.08.2025 12:24 Відповісти
забудьте про НАБУ і САП ..

після законопроекту Оманської Гниди що швиденько проштовхнули в ВР - це остаточно 2 шмата зельоного лайна
08.08.2025 12:31 Відповісти
 
 