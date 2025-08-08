Вчора під час обшуку НАБУ в одного з правоохоронців той погрожував Бюро "обраткою", - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос розповів про настрої під час обшуків у корупційних справах, які проводять працівники НАБУ.

Про це він сказав під час пресконференції інформує Цензор.НЕТ.

Так, голова САП Олександр Клименко відповів на питання, чи чинився від високопосадовців тиск на антикорупційні органи.

"Я не хочу розголошувати цю інформацію. Є і посадовці, частина фігурантів, люди, які раніше були пов'язані з детективами", - сказав він.

Читайте також: НАБУ та САП не мають права починати розслідування щодо нардепів, це компетенція генпрокурора, - Клименко

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос розповів про проведений 7 серпня обшук в одного з правоохоронців.

"Це корупційна справа. Щоб ви розуміли настрої зокрема, як реагують на слідчі дії детективів, який відбувається законно на підставі ухвали.

Зайшли до цього правоохоронця, почали його обшукувати, а він почав скалитися: "Ну що, чекайте обратку". Розумієте, що відбувається? Я зараз ще це зафіксую, ми переглядаємо відео. Оці "натяки" я фіксуватиму і слатиму керівникам цих правоохоронних органів зокрема. Чекати "обратку", яка там буде "обратка", - сказав він.

Читайте: На певних людей тиснуть, щоб вони свідчили, що в НАБУ є російські впливи, - голова САП Клименко