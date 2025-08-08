НАБУ та САП не мають права починати розслідування щодо нардепів, це компетенція генпрокурора, - Клименко
Клопотання про обшуки та слідчі дії щодо народних депутатів погоджує генеральний прокурор.
Про це заявив глава САП Олександр Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні НАБУ, ні САП не мають права починати розслідування щодо народного депутата. Це виключна компетенція генерального прокурора. Він починає це розслідування і доручає НАБУ здійснювати його, а ми (САП) - забезпечуємо процесуальне керівництво цими розслідуваннями.
Якщо нам надходить таке провадження, ми зобов'язані його розслідувати. Якщо ми його розслідувати не будемо і воно закриється по закінчення строків давності, то прокурора, детектива і інших людей, які були причетні до цього розслідування, можна притягувати до дисциплінарної відповідальності, оскільки він неналежним чином здійснював свої обов'язки", - пояснив Клименко.
Директор НАБУ Кривонос зазначив, що клопотання про обшуки нардепів також погоджує генпрокурор.
Сподіваюся, активісти, журналісти... з'ясують чи сказане відповідає дійсності.
партнови з ківалавими, єрмачки-арахамії та різні чернишови....
гниль бл
Той самий генпрокурор Руслан Кравченко, котрий в 2019-2020 роках намагався стати прокурором САП, але комісія відхилила його кандидатуру? (були питання до його декларації).
Той самий Кравченко, котрий брав участь у конкурсі на посаду керівника НАБУ, однак і тоді не склалося, - не пройшов перевірку на доброчесність?
Хто б самого генпрокурора перевірив на "поліграфі".
Може хоч тоді дізнаємося, за які такі бойові дії він отримав посвідчення УБД...
Не змішуй інституції з персонами.
НАБУ викрило корупційну схему з купівлею БПЛА: серед підозрюваних - нардеп Олексій Кузнєцов
а тут ви як вели , гниди ?!!!
якщо підкоряєтесь корумпованому генпрокурору що стоїть раком під Оманською Гнидою з дєрьмаком та портновим
питання риторичне
Це нонсенс.
5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-216.htm
Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";
особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;
військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов'язків трьох і більше осіб.
Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
{Частину шосту статті 216 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 3-р/2018 від 24.04.2018}