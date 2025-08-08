НАБУ та САП не мають права починати розслідування щодо нардепів, це компетенція генпрокурора, - Клименко

Клопотання про обшуки та слідчі дії щодо народних депутатів погоджує генеральний прокурор.

Про це заявив глава САП Олександр Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні НАБУ, ні САП не мають права починати розслідування щодо народного депутата. Це виключна компетенція генерального прокурора. Він починає це розслідування і доручає НАБУ здійснювати його, а ми (САП) - забезпечуємо процесуальне керівництво цими розслідуваннями.

Якщо нам надходить таке провадження, ми зобов'язані його розслідувати. Якщо ми його розслідувати не будемо і воно закриється по закінчення строків давності, то прокурора, детектива і інших людей, які були причетні до цього розслідування, можна притягувати до дисциплінарної відповідальності, оскільки він неналежним чином здійснював свої обов'язки", - пояснив Клименко.

Директор НАБУ Кривонос зазначив, що клопотання про обшуки нардепів також погоджує генпрокурор.

Читайте: Корупція на закупівлі дронів: про затримання ніхто нікого не попереджав, із Зеленським говорили вже після, - НАБУ