НАБУ та САП не мають права починати розслідування щодо нардепів, це компетенція генпрокурора, - Клименко

Хто займається розслідуванням щодо нардепів Відповідь САП

Клопотання про обшуки та слідчі дії щодо народних депутатів погоджує генеральний прокурор.

Про це заявив глава САП Олександр Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні НАБУ, ні САП не мають права починати розслідування щодо народного депутата. Це виключна компетенція генерального прокурора. Він починає це розслідування і доручає НАБУ здійснювати його, а ми (САП) - забезпечуємо процесуальне керівництво цими розслідуваннями.

Якщо нам надходить таке провадження, ми зобов'язані його розслідувати. Якщо ми його розслідувати не будемо і воно закриється по закінчення строків давності, то прокурора, детектива і інших людей, які були причетні до цього розслідування, можна притягувати до дисциплінарної відповідальності, оскільки він неналежним чином здійснював свої обов'язки", - пояснив Клименко.

Директор НАБУ Кривонос зазначив, що клопотання про обшуки нардепів також погоджує генпрокурор.

Читайте: Корупція на закупівлі дронів: про затримання ніхто нікого не попереджав, із Зеленським говорили вже після, - НАБУ

Автор: 

+10
Нардепи шо з іншого тіста зліплені? - хто цю муйню придумав?
08.08.2025 11:52
+8
всьо .. прогнулись САП та НАБУ під Оманську Гниду

гниль бл
08.08.2025 11:54
+8
Питання до пана генерального прокурора: а не соромно мати "корочку" УБД, якщо не брав участь у тих самих бойових діях навіть і близько?
08.08.2025 11:56
Усе, домовились.
08.08.2025 11:52
Домовилися чи ні, це можна дізнатися з законів, а не з емоційної реакції на інфо.
Сподіваюся, активісти, журналісти... з'ясують чи сказане відповідає дійсності.
08.08.2025 12:10
Нардепи шо з іншого тіста зліплені? - хто цю муйню придумав?
08.08.2025 11:52
Взагалі то так, з іншого. Їх обрали виборці. А ці обмеження для того, щоб вони могли втілювати в життя побажання своїх виборців і не боятися тиску.
08.08.2025 12:09
Це при сталій демократії - а при розгулу корупції в Україні не повинно бути недоторканих - як Пд Кореї - строк преза закінчився і в тюрму
08.08.2025 12:21
цю муйню придумали
партнови з ківалавими, єрмачки-арахамії та різні чернишови....
08.08.2025 12:13
Демократія во всіх ****.
08.08.2025 11:54
всьо .. прогнулись САП та НАБУ під Оманську Гниду

гниль бл
08.08.2025 11:54
подай у відставку. ти дешевше тих картонок з мітинга на захист тебе.
08.08.2025 11:55
Питання до пана генерального прокурора: а не соромно мати "корочку" УБД, якщо не брав участь у тих самих бойових діях навіть і близько?
08.08.2025 11:56
от і стало зрозуміло, навіщо цього зі сходу, хорошого учня школи януковоща, поставили на пост - щоб не дозволяв заважати красти єрмаку руками його ************
08.08.2025 11:57 Відповісти
Погоджує генеральний прокурор?
Той самий генпрокурор Руслан Кравченко, котрий в 2019-2020 роках намагався стати прокурором САП, але комісія відхилила його кандидатуру? (були питання до його декларації).
Той самий Кравченко, котрий брав участь у конкурсі на посаду керівника НАБУ, однак і тоді не склалося, - не пройшов перевірку на доброчесність?
Хто б самого генпрокурора перевірив на "поліграфі".
Може хоч тоді дізнаємося, за які такі бойові дії він отримав посвідчення УБД...
08.08.2025 11:58
Питання щодо якості генпрокурора надсилай лідору. То він призначив свого 100%
Не змішуй інституції з персонами.
08.08.2025 12:21
гнойний зельоний звідьож !!!


НАБУ викрило корупційну схему з купівлею БПЛА: серед підозрюваних - нардеп Олексій Кузнєцов

а тут ви як вели , гниди ?!!!
08.08.2025 11:59
Виходить, що генпрокурор погодив
08.08.2025 12:22
то нахера ви потрібні тепер такі , ***** та відСАПлю ?

якщо підкоряєтесь корумпованому генпрокурору що стоїть раком під Оманською Гнидою з дєрьмаком та портновим

питання риторичне
08.08.2025 12:01 Відповісти
пока они ещё не подчинились. А вот почему ты пишешь "підкорились" это вопрос к твоей пропаганде
08.08.2025 12:06
Вкотре хочу "подякувати" хахлам ,що привели до влади ЗЕлених чоловічків! Ці малороси на краще не заслуговують.Їм по кайфу,коли їх *******,обдирають до кісток,дурять щодня. Але я і решта свідомих українців чому маємо страждати через цих дебілів!!???
08.08.2025 12:05
🤣🤡 , abmanuli , naduli .... V.V.Huilo
08.08.2025 12:07
08.08.2025 12:08
То ніхіба таке НАБУ беззубе? Якраз то кодло де сидять злодії чіпати не можна.
Це нонсенс.
08.08.2025 12:13
Кожного нардепа можна садити на рочків 5 без розслідування і суду ,не промахнетеся .
08.08.2025 12:16
Лідор якраз намагається опонентів садити без розслідувань.
08.08.2025 12:24
08.08.2025 12:16
розстрілять накуй того уй0бка. що прокуратура за 6 років з корупції виявила та покарала? суки і тварі.
08.08.2025 12:16
СУД ЛІНЧА ВСІМ ПРОКУРОРО-ІНВАЛІДАМ!
08.08.2025 12:17
Нардепи-це лише кнопки, копайте в опі, все інше від лукавого
08.08.2025 12:19
08.08.2025 12:21
08.08.2025 12:22
Ну як же бубочку трогати без його відома?
08.08.2025 12:23
Зає*ісь...
08.08.2025 12:24
 
 