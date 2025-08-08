Корупція на закупівлі дронів: про затримання ніхто нікого не попереджав, із Зеленським говорили вже після, - НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що із президентом Володимиром Зеленським щодо викриття корупції на дронах комунікували вже після затримання підозрюваних.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо корупції на закупівлі дронів та РЕБів, де було викрито нардепа, військовослужбовця, керівників військових адміністрацій. Роль інших учасників так само вивчається.

Я б хотів прокомунікувати щодо нашої зустрічі з президентом.

Перше. Я хочу донести меседж, що ця зустріч відбулася після викриття цієї організованої групи. Їх всіх було затримано, перебували під нашим контролем і тільки тоді відбулася комунікація з президентом України.

Друге. Ніхто не питав ні в кого дозволу, в жодної посадової особи держави, ніхто не втручався у слідство і ніхто нікого не попереджав до затримання. Комунікація відбулася після затримання.

Третє. Оскільки були затримані військовослужбовці та роль інших військовослужбовців вивчається, і не було необхідності проведення обшуку у військових частинах, за місцем проживання військових. Необхідність виникла, враховуючи попередній негативний досвід проведення відповідних слідчих дій. Нами було ухвалено рішення прокомунікувати про таке затримання, про необхідність проведення обшуків із президентом України", - пояснив директор НАБУ.

Кривонос пояснив, чому "негативний досвід".

"Під час атаки на нас різні сторони використовували інформаційно, це було в медіа, що попередні обушки, які відбулися кілька місяців тому у Нацгвардії, були начебто інспіровані так само російським впливом, які проводилися в межах досудового розслідування щодо закупівлі певних видів озброєння, а також закупівлі Силами логістики певних приміщень. Було проведено обшуки у високопосадовців Нацгвардії, потім ця ситуація використовувалася, зокрема, як спосіб дискредитації Бюро. Тому нами було ухвалено рішення, оскільки ми проводили слідчі дії у військових, прокомунікувати це із президентом. Ніякого впливу на незалежність, втручання в розслідування не відбувалося", - підсумував він.

Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрації.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

