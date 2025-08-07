Справа закупівлі дронів для Нацгвардії: Ексглава Луганської ОГА Гайдай вийшов під заставу 10 млн грн

За підозрюваного у корупції ексглаву Луганської обласної та Мукачівської райадміністрації Сергія Гайдая і ще двох фігурантів справи внесли застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За Гайдая внесли 10 млн грн застави на рахунок цього ВАКС, також по 2 млн грн заплатили за командира однієї з військових частин Національної гвардії Василя Мишанського та директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.

У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.

Водночас на фігурантів накладено процесуальні зобов'язання, у тому числі носіння електронного браслета.

Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.