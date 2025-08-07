УКР
Справа закупівлі дронів для Нацгвардії: Ексглава Луганської ОГА Гайдай вийшов під заставу 10 млн грн

Сергій Гайдай у суді

За підозрюваного у корупції ексглаву Луганської обласної та Мукачівської райадміністрації Сергія Гайдая і ще двох фігурантів справи внесли застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За Гайдая внесли 10 млн грн застави на рахунок цього ВАКС, також по 2 млн грн заплатили за командира однієї з військових частин Національної гвардії Василя Мишанського та директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову.

У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.

Водночас на фігурантів накладено процесуальні зобов'язання, у тому числі носіння електронного браслета.

Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів - чинний нардеп.

У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи - нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.

Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай - колишній голова Луганської ОВА, а нині - голова Мукачівської райдержадміністрацію.

У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

застава (701) ВАКС Антикорупційний суд (2031) Гайдай ЛОГА (928)


+15
Фініта ля комедія
Сергій Гайдай кум Єрмака та ще двоє фігурантів справи про корупцію на дронах вийшли під заставу
Зараз підуть "на фронт", і усе, щитай змили провину кров'ю
показати весь коментар
07.08.2025 21:39 Відповісти
+15
показати весь коментар
07.08.2025 21:44 Відповісти
+8
Ловіть на кордоні...
показати весь коментар
07.08.2025 21:38 Відповісти
Ловіть на кордоні...
показати весь коментар
07.08.2025 21:38 Відповісти
швидше - вже ЗА кордоном ...
показати весь коментар
07.08.2025 21:45 Відповісти
Та не гони! Элементарно! Один с пистолетиком, двое с автоматиками... И в перед, за родину! И здохнеш и говно свое успеешь за собой съесть . Шо ты тут чешишь?
показати весь коментар
07.08.2025 22:56 Відповісти
Хіба корупція на закупівлях зброї під час війни це не мародерство? Хіба нацгвардія це не військові, яким заборонено законом зменшувати санкції та покарання під час війни? Чи закон однаково працює в цьому випадку? Чи дотримано основний принцип Конституції про рівність всіх громадян перед законом?
показати весь коментар
07.08.2025 21:45 Відповісти
Кто внес заставу?
Почему этой информации нет?
Я хочу знать
показати весь коментар
07.08.2025 21:40 Відповісти
У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.

показати весь коментар
07.08.2025 21:41 Відповісти
Чому ви кажете екс-голова Луганської ОДА, а не діючий голова Мукачівської РДА? Янелох його призначив,непотопляємого.
показати весь коментар
07.08.2025 21:43 Відповісти
тобі зелений пасує ...))
показати весь коментар
07.08.2025 21:46 Відповісти
рускій Кіт Яша
- мороженку приклади ... допоможе !
показати весь коментар
07.08.2025 21:55 Відповісти
Яша ти не син Федоровича??такий же довбень🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 22:24 Відповісти
Перший пішов
показати весь коментар
07.08.2025 21:45 Відповісти
А путлєр думає, що країна на останньму диханні воює. Позакривати злодійкуватих чиновників і можна набрати цілу армію добровольців зі всього світу. Міндіч не дасть збрехати.
показати весь коментар
07.08.2025 21:47 Відповісти
Можна не закривати, а лише конфісекувати все, що є. Тоді забезпечення ЗСУ буде суперовим (навіть купленими "Томагавками" і F-35, а ще лишиться на АПЧ і авіаносець для Чорного моря)
показати весь коментар
07.08.2025 21:53 Відповісти
Всього 10млн? А чому не 400млн, як колишнім співробітникам ДСО?
Чи "ета другоє" знову?
показати весь коментар
07.08.2025 21:50 Відповісти
Що дають підозри,в т.ч.політичним опонентам-до того вже звикли,не в демократичній країні це робиться.
Публічний приклад: Антоненко,Червінський.
А що буде,якщо підозру не обгрунтують на суді? Буде компенсація потерпілим, вибачаться публічно,як і публічно давали підозру?
Чомусь нарід вирішив,що підозра- це вже остання істина,яку й нічого доводити.А презумпцію невинуватості ще ніхто не відміняв.
показати весь коментар
07.08.2025 21:51 Відповісти
А по справі, проти співробітників УДО (читаємо Порошенка), ініційованій по "відосику" ФСБ РФії, застава не 10 та навіть не 120 млн, а дещо більша...

показати весь коментар
07.08.2025 22:14 Відповісти
Ну що, наряде 73%, ви за це все голосували у 2019 році?
показати весь коментар
07.08.2025 22:16 Відповісти
Заїло ?????В тебе дурника смальцю в голові не вистачає про шось друге писати?🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.08.2025 22:25 Відповісти
Про таких дегенератів як ти,які у 2019 році зробили суіцид Україні ,треба писати постійно,і нагадувати їм що вони дегенерати та ********,на руках яких кров вбитих,скалічених,згвалтованих Українців.
показати весь коментар
07.08.2025 22:57 Відповісти
Якщо ви голосували, нетреба на інших перекладати.

А якщо мізки застосуєте та калькулятор, то дізнаєтесь, що за зе голосувало 40-43%!!
показати весь коментар
07.08.2025 22:43 Відповісти
Маруся підбери слюні,за зеЛайно у 2019 році проголосувало 73% від явки на вибори,явка була 64%,перед тим як писати свої висери спочатку собі мізки купи,хочя тобі і це не допоможе.
показати весь коментар
07.08.2025 23:00 Відповісти
Соплі підбери, вивчай матчастину! Хто може голосувати й скільки, хамло.
показати весь коментар
07.08.2025 23:13 Відповісти
У другому турі виборів Президента України у 2019 році Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів виборців. Це становило 13 541 528 голосів, згідно з даними Вікіпедії.
показати весь коментар
07.08.2025 23:06 Відповісти
ну кто бы сомневался. тёплые края уже готовы в европке
показати весь коментар
07.08.2025 22:24 Відповісти
Ще й витребує у держави собі компенсацію....За моральний збиток....
показати весь коментар
07.08.2025 22:50 Відповісти
Як вже ці ублюдки дістали: накрали- і краденим себе викуповують
показати весь коментар
07.08.2025 23:13 Відповісти
 
 