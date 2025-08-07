Экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн.

За подозреваемого в коррупции экс-главу Луганской областной и Мукачевской райадминистрации Сергея Гайдая и еще двух фигурантов дела внесли залоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

За Гайдая внесли 10 млн грн залога на счет этого ВАКС, также по 2 млн грн заплатили за командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.

В ВАКС отметили, что информация о том, кто именно внес залоги, не подлежит разглашению.

В то же время на фигурантов наложены процессуальные обязательства, в том числе ношение электронного браслета.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.