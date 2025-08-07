РУС
Экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн.

Сергей Гайдай в суде

За подозреваемого в коррупции экс-главу Луганской областной и Мукачевской райадминистрации Сергея Гайдая и еще двух фигурантов дела внесли залоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

За Гайдая внесли 10 млн грн залога на счет этого ВАКС, также по 2 млн грн заплатили за командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы "Акоптерс" Евгению Сидельникову.

В ВАКС отметили, что информация о том, кто именно внес залоги, не подлежит разглашению.

В то же время на фигурантов наложены процессуальные обязательства, в том числе ношение электронного браслета.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Ловіть на кордоні...
07.08.2025 21:38 Ответить
Хіба корупція на закупівлях зброї під час війни це не мародерство? Хіба нацгвардія це не військові, яким заборонено законом зменшувати санкції та покарання під час війни? Чи закон однаково працює в цьому випадку? Чи дотримано основний принцип Конституції про рівність всіх громадян перед законом?
07.08.2025 21:45 Ответить
Чому ви кажете екс-голова Луганської ОДА, а не діючий голова Мукачівської РДА? Янелох його призначив,непотопляємого.
07.08.2025 21:43 Ответить
Ловіть на кордоні...
07.08.2025 21:38 Ответить
швидше - вже ЗА кордоном ...
07.08.2025 21:45 Ответить
Та не гони! Элементарно! Один с пистолетиком, двое с автоматиками... И в перед, за родину! И здохнеш и говно свое успеешь за собой съесть . Шо ты тут чешишь?
07.08.2025 22:56 Ответить
Хіба корупція на закупівлях зброї під час війни це не мародерство? Хіба нацгвардія це не військові, яким заборонено законом зменшувати санкції та покарання під час війни? Чи закон однаково працює в цьому випадку? Чи дотримано основний принцип Конституції про рівність всіх громадян перед законом?
07.08.2025 21:45 Ответить
Кто внес заставу?
Почему этой информации нет?
Я хочу знать
07.08.2025 21:40 Ответить
У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.

07.08.2025 21:41 Ответить
Чому ви кажете екс-голова Луганської ОДА, а не діючий голова Мукачівської РДА? Янелох його призначив,непотопляємого.
07.08.2025 21:43 Ответить
тобі зелений пасує ...))
07.08.2025 21:46 Ответить
рускій Кіт Яша
- мороженку приклади ... допоможе !
07.08.2025 21:55 Ответить
Яша ти не син Федоровича??такий же довбень🤣🤣🤣
07.08.2025 22:24 Ответить
Перший пішов
07.08.2025 21:45 Ответить
А путлєр думає, що країна на останньму диханні воює. Позакривати злодійкуватих чиновників і можна набрати цілу армію добровольців зі всього світу. Міндіч не дасть збрехати.
07.08.2025 21:47 Ответить
Можна не закривати, а лише конфісекувати все, що є. Тоді забезпечення ЗСУ буде суперовим (навіть купленими "Томагавками" і F-35, а ще лишиться на АПЧ і авіаносець для Чорного моря)
07.08.2025 21:53 Ответить
Всього 10млн? А чому не 400млн, як колишнім співробітникам ДСО?
Чи "ета другоє" знову?
07.08.2025 21:50 Ответить
Що дають підозри,в т.ч.політичним опонентам-до того вже звикли,не в демократичній країні це робиться.
Публічний приклад: Антоненко,Червінський.
А що буде,якщо підозру не обгрунтують на суді? Буде компенсація потерпілим, вибачаться публічно,як і публічно давали підозру?
Чомусь нарід вирішив,що підозра- це вже остання істина,яку й нічого доводити.А презумпцію невинуватості ще ніхто не відміняв.
07.08.2025 21:51 Ответить
А по справі, проти співробітників УДО (читаємо Порошенка), ініційованій по "відосику" ФСБ РФії, застава не 10 та навіть не 120 млн, а дещо більша...

07.08.2025 22:14 Ответить
Ну що, наряде 73%, ви за це все голосували у 2019 році?
07.08.2025 22:16 Ответить
Заїло ?????В тебе дурника смальцю в голові не вистачає про шось друге писати?🤣🤣🤣🤣
07.08.2025 22:25 Ответить
Про таких дегенератів як ти,які у 2019 році зробили суіцид Україні ,треба писати постійно,і нагадувати їм що вони дегенерати та ********,на руках яких кров вбитих,скалічених,згвалтованих Українців.
07.08.2025 22:57 Ответить
Якщо ви голосували, нетреба на інших перекладати.

А якщо мізки застосуєте та калькулятор, то дізнаєтесь, що за зе голосувало 40-43%!!
07.08.2025 22:43 Ответить
Маруся підбери слюні,за зеЛайно у 2019 році проголосувало 73% від явки на вибори,явка була 64%,перед тим як писати свої висери спочатку собі мізки купи,хочя тобі і це не допоможе.
07.08.2025 23:00 Ответить
Соплі підбери, вивчай матчастину! Хто може голосувати й скільки, хамло.
07.08.2025 23:13 Ответить
У другому турі виборів Президента України у 2019 році Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів виборців. Це становило 13 541 528 голосів, згідно з даними Вікіпедії.
07.08.2025 23:06 Ответить
Ніт вивчайте статистику. 40-43 відсотки було.

При наявності мізків, це легко порахувати. 73 - то для дебілів цифірь.

Тупо пооах уйте з використанням статистичних данних.
07.08.2025 23:15 Ответить
ну кто бы сомневался. тёплые края уже готовы в европке
07.08.2025 22:24 Ответить
Ще й витребує у держави собі компенсацію....За моральний збиток....
07.08.2025 22:50 Ответить
Як вже ці ублюдки дістали: накрали- і краденим себе викуповують
07.08.2025 23:13 Ответить
Сидельникова! Багатообіцяюче прізвище...
07.08.2025 23:29 Ответить
 
 