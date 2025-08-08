Коррупция на закупках дронов: о задержании никто никого не предупреждал, с Зеленским говорили уже после, - НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что с президентом Владимиром Зеленским относительно разоблачения коррупции на дронах коммуницировали уже после задержания подозреваемых.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно коррупции на закупке дронов и РЭБов, где были разоблачены нардеп, военнослужащий, руководители военных администраций. Роль других участников также изучается.

Я бы хотел прокоммуницировать относительно нашей встречи с президентом.

Первое. Я хочу донести месседж, что эта встреча состоялась после разоблачения этой организованной группы. Они все были задержаны, находились под нашим контролем, и только тогда состоялась коммуникация с президентом Украины.

Второе. Никто не спрашивал ни у кого разрешения, ни у одного должностного лица государства, никто не вмешивался в следствие и никто никого не предупреждал до задержания. Коммуникация состоялась после задержания.

Третье. Поскольку были задержаны военнослужащие и роль других военнослужащих изучается, и не было необходимости проведения обыска в воинских частях, по месту жительства военных. Необходимость возникла, учитывая предыдущий негативный опыт проведения соответствующих следственных действий. Нами было принято решение прокоммуницировать о таком задержании, о необходимости проведения обысков с президентом Украины", - пояснил директор НАБУ.

Кривонос объяснил, почему "негативный опыт".

"Во время атаки на нас разные стороны использовали информационно, это было в медиа, что предыдущие обыски, которые произошли несколько месяцев назад в Нацгвардии, были якобы инспирированы также российским влиянием, которые проводились в рамках досудебного расследования по закупке определенных видов вооружения, а также закупки Силами логистики определенных помещений. Были проведены обыски у высокопоставленных чиновников Нацгвардии, затем эта ситуация использовалась, в частности, как способ дискредитации Бюро. Поэтому нами было принято решение, поскольку мы проводили следственные действия у военных, прокоммуницировать это с президентом. Никакого влияния на независимость, вмешательства в расследование не происходило", - подытожил он.

Коррупционная схема на дронах для Нацгвардии

Напомним, 2 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что были разоблачены на взятке один из народных депутатов Украины, также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что разоблачена масштабная коррупция при закупке БпЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов - действующий нардеп.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела - нардеп от Слуги Народа Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме на закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший председатель Луганской ОГА, а ныне - председатель Мукачевской райгосадминистрации.

В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило уволить с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

