3 285 49

НАБУ и САП не имеют права начинать расследование в отношении нардепов, это компетенция генпрокурора, - Клименко

Кто занимается расследованием в отношении нардепов Ответ САП

Ходатайство об обысках и следственных действиях в отношении народных депутатов согласовывает генеральный прокурор.

Об этом заявил глава САП Александр Клименко во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни НАБУ, ни САП не имеют права начинать расследование в отношении народного депутата. Это исключительная компетенция генерального прокурора. Он начинает это расследование и поручает НАБУ осуществлять его, а мы (САП) - обеспечиваем процессуальное руководство этими расследованиями.

Если нам поступает такое производство, мы обязаны его расследовать. Если мы его расследовать не будем и оно закроется по истечении сроков давности, то прокурора, детектива и других людей, которые были причастны к этому расследованию, можно привлекать к дисциплинарной ответственности, поскольку он ненадлежащим образом осуществлял свои обязанности", - пояснил Клименко.

Директор НАБУ Кривонос отметил, что ходатайство об обысках нардепов также согласовывает генпрокурор.

Читайте: Коррупция на закупках дронов: о задержании никто никого не предупреждал, с Зеленским говорили уже после, - НАБУ

Автор: 

+25
Нардепи шо з іншого тіста зліплені? - хто цю муйню придумав?
08.08.2025 11:52 Ответить
+17
Погоджує генеральний прокурор?
Той самий генпрокурор Руслан Кравченко, котрий в 2019-2020 роках намагався стати прокурором САП, але комісія відхилила його кандидатуру? (були питання до його декларації).
Той самий Кравченко, котрий брав участь у конкурсі на посаду керівника НАБУ, однак і тоді не склалося, - не пройшов перевірку на доброчесність?
Хто б самого генпрокурора перевірив на "поліграфі".
Може хоч тоді дізнаємося, за які такі бойові дії він отримав посвідчення УБД...
08.08.2025 11:58 Ответить
+13
всьо .. прогнулись САП та НАБУ під Оманську Гниду

гниль бл
08.08.2025 11:54 Ответить
Усе, домовились.
08.08.2025 11:52 Ответить
Домовилися чи ні, це можна дізнатися з законів, а не з емоційної реакції на інфо.
Сподіваюся, активісти, журналісти... з'ясують чи сказане відповідає дійсності.
08.08.2025 12:10 Ответить
Та ви що? У нас вже закони запрацювали? Може ще конституцію із паузи зняти.
08.08.2025 12:56 Ответить
Так, зняли із паузи.... і поставилитна стоп)
08.08.2025 13:50 Ответить
Взагалі то так, з іншого. Їх обрали виборці. А ці обмеження для того, щоб вони могли втілювати в життя побажання своїх виборців і не боятися тиску.
08.08.2025 12:09 Ответить
Це при сталій демократії - а при розгулу корупції в Україні не повинно бути недоторканих - як Пд Кореї - строк преза закінчився і в тюрму
08.08.2025 12:21 Ответить
Саме так, коли строк депутатства закінчується, тоді можна без санкції генпрокурора.
08.08.2025 12:38 Ответить
В Сінгапурі ніхто ні на які строки не дивився - "кальоним залізом" викорінювали корупцію - полумірами з нашими очільниками не вдастя
08.08.2025 12:43 Ответить
цю муйню придумали
партнови з ківалавими, єрмачки-арахамії та різні чернишови....
08.08.2025 12:13 Ответить
Демократія во всіх ****.
08.08.2025 11:54 Ответить
всьо .. прогнулись САП та НАБУ під Оманську Гниду

гниль бл
08.08.2025 11:54 Ответить
подай у відставку. ти дешевше тих картонок з мітинга на захист тебе.
08.08.2025 11:55 Ответить
Питання до пана генерального прокурора: а не соромно мати "корочку" УБД, якщо не брав участь у тих самих бойових діях навіть і близько?
08.08.2025 11:56 Ответить
от і стало зрозуміло, навіщо цього зі сходу, хорошого учня школи януковоща, поставили на пост - щоб не дозволяв заважати красти єрмаку руками його ************
08.08.2025 11:57 Ответить
Погоджує генеральний прокурор?
Той самий генпрокурор Руслан Кравченко, котрий в 2019-2020 роках намагався стати прокурором САП, але комісія відхилила його кандидатуру? (були питання до його декларації).
Той самий Кравченко, котрий брав участь у конкурсі на посаду керівника НАБУ, однак і тоді не склалося, - не пройшов перевірку на доброчесність?
Хто б самого генпрокурора перевірив на "поліграфі".
Може хоч тоді дізнаємося, за які такі бойові дії він отримав посвідчення УБД...
08.08.2025 11:58 Ответить
Питання щодо якості генпрокурора надсилай лідору. То він призначив свого 100%
Не змішуй інституції з персонами.
08.08.2025 12:21 Ответить
А як це вам вдається розділяти інституцію і дупу персони, що її очолює?
Мова зараз саме про повноваження цієї дупи, а не про того лідора що її призначив.
08.08.2025 12:47 Ответить
На прикладі зброї.
Для мене вона нейтральна сама по собі.
Питання, хто нею користується.
Не варто казати, що зброя погана, бо її використав злочинець.
Посада генпрокурора, це така собі зброя для бородьби зі злочинністю.
Якщо її займає злочинець, тоді ця зброя починає використовуватися для злочинів.
У статті кажуть, що погоджує саме посада генпрокурора, а не персона кравченко. А ви у свому коменті виказуєте незадоволення саме кравченком, а не посадою генпрокурора.
Проблема посади - що на неї призначають, а не обирають на незалежних конкурсах чи голосуваннях.
08.08.2025 13:12 Ответить
Якщо уявити, що на посаді достойна людина, то тоді виходить, що неохідність погодження не так погано виглядає
08.08.2025 13:13 Ответить
У мене претензії саме до конкретної персони - новопризначеного генпрокурора.
Але й до "необхідності погодження" теж слід відноситися більш обережно. Саме для запобіганню тиску та корупції розділяють різні гілки влади. Саме з цією метою було створено НАБУ та САП (по вимозі європейців). Ця вимога з'явилася не просто так, не на порожньому місці. Нагадати вам наші суди, котрі працюють по дзвінку з ОПи? Так само новоспечений генпрокурор - цілком залежна та слухняна маріонетка голобородька (єрмака).
А інакше - ласкаво просимо до авторитаризму та диктатури, коли взагалі все буде вирішувати одна персона, що ми в принципі вже майже маємо... Слухняний "свій" Кабміндіч, безпорадна ВР, повністю залежні СБУ, ДБР, МВС та інші "прилипали" до бюджетної годівниці, загнані під плінтус журналісти.
08.08.2025 13:42 Ответить
гнойний зельоний звідьож !!!


НАБУ викрило корупційну схему з купівлею БПЛА: серед підозрюваних - нардеп Олексій Кузнєцов

а тут ви як вели , гниди ?!!!
08.08.2025 11:59 Ответить
Виходить, що генпрокурор погодив
08.08.2025 12:22 Ответить
то нахера ви потрібні тепер такі , ***** та відСАПлю ?

якщо підкоряєтесь корумпованому генпрокурору що стоїть раком під Оманською Гнидою з дєрьмаком та портновим

питання риторичне
08.08.2025 12:01 Ответить
пока они ещё не подчинились. А вот почему ты пишешь "підкорились" это вопрос к твоей пропаганде
08.08.2025 12:06 Ответить
Вкотре хочу "подякувати" хахлам ,що привели до влади ЗЕлених чоловічків! Ці малороси на краще не заслуговують.Їм по кайфу,коли їх *******,обдирають до кісток,дурять щодня. Але я і решта свідомих українців чому маємо страждати через цих дебілів!!???
08.08.2025 12:05 Ответить
🤣🤡 , abmanuli , naduli .... V.V.Huilo
08.08.2025 12:07 Ответить
08.08.2025 12:08 Ответить
То ніхіба таке НАБУ беззубе? Якраз то кодло де сидять злодії чіпати не можна.
Це нонсенс.
08.08.2025 12:13 Ответить
Кожного нардепа можна садити на рочків 5 без розслідування і суду ,не промахнетеся .
08.08.2025 12:16 Ответить
Лідор якраз намагається опонентів садити без розслідувань.
08.08.2025 12:24 Ответить
08.08.2025 12:16 Ответить
розстрілять накуй того уй0бка. що прокуратура за 6 років з корупції виявила та покарала? суки і тварі.
08.08.2025 12:16 Ответить
СУД ЛІНЧА ВСІМ ПРОКУРОРО-ІНВАЛІДАМ!
08.08.2025 12:17 Ответить
Нардепи-це лише кнопки, копайте в опі, все інше від лукавого
08.08.2025 12:19 Ответить
брехня,

5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено:
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_no-protsesual_nij_kodeks_ukraini/statja-216.htm

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов'язків трьох і більше осіб.

Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.

{Частину шосту статті 216 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 3-р/2018 від 24.04.2018}
08.08.2025 12:21 Ответить
08.08.2025 12:22 Ответить
Ну як же бубочку трогати без його відома?
08.08.2025 12:23 Ответить
Зає*ісь...
08.08.2025 12:24 Ответить
Роботу падло зміни, з генпрокурора в адвокати корупції вищого рівня, гниле ЗЕбидло знущається.
08.08.2025 12:43 Ответить
Поэтому агент сивковича продолжает сидеть в зраде и крышевать российские канзино?
08.08.2025 12:43 Ответить
Ну, от і домовились!!! Ну просто задзеркалля!!! Клименко - пнх
08.08.2025 12:51 Ответить
О, Генпрокуратура стала крышей у нардепов!
Купили или ниточки от них тянутся в прокуратуру?
И вообще, а кто такие нардепы? Они всего лишь слуги народа.
С каких пор хозяева должны спрашивать слуг, пороть их или нет?
08.08.2025 12:55 Ответить
Диявол в деталях,ця норма більш за все з'явилась в новому законі.Не впевнений ,але думаю для цього вся ця комбінація задумувалась.
08.08.2025 13:45 Ответить
А генпрокурор на прутні Єрмака сидить плотно.
08.08.2025 13:54 Ответить
 
 