НАБУ и САП не имеют права начинать расследование в отношении нардепов, это компетенция генпрокурора, - Клименко

Ходатайство об обысках и следственных действиях в отношении народных депутатов согласовывает генеральный прокурор.

Об этом заявил глава САП Александр Клименко во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни НАБУ, ни САП не имеют права начинать расследование в отношении народного депутата. Это исключительная компетенция генерального прокурора. Он начинает это расследование и поручает НАБУ осуществлять его, а мы (САП) - обеспечиваем процессуальное руководство этими расследованиями.

Если нам поступает такое производство, мы обязаны его расследовать. Если мы его расследовать не будем и оно закроется по истечении сроков давности, то прокурора, детектива и других людей, которые были причастны к этому расследованию, можно привлекать к дисциплинарной ответственности, поскольку он ненадлежащим образом осуществлял свои обязанности", - пояснил Клименко.

Директор НАБУ Кривонос отметил, что ходатайство об обысках нардепов также согласовывает генпрокурор.

Читайте: Коррупция на закупках дронов: о задержании никто никого не предупреждал, с Зеленским говорили уже после, - НАБУ